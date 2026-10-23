Notarzt-Einsatz beim FC Bayern: Vincent Kompany ins Krankenhaus eingeliefert

Auf X schrieb der deutsche Rekordmeister, der Coach sei "in medizinischer Obhut". Weiter heißt es: "Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb."

Bayerns Sportvorstand Max Eberl sagte: "Die Gesundheit von Vincent Kompany hat für uns höchste Priorität. Wir werden beim FC Bayern alles tun, damit er sich schnell erholt." Kompany erhalte "alle notwendige medizinische Betreuung und Unterstützung und alle Zeit, die er benötigt. Sein Trainerteam, dem wir voll und ganz vertrauen, übernimmt seine Aufgaben. Wir alle beim FC Bayern wünschen Vinnie eine schnelle Genesung."

Zunächst hatten Bild und Sky am Nachmittag berichtet, Kompany sei mit dem Notarzt in ein Münchener Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Hubschrauber sei auf dem FCB-Trainingsgelände an der Säbener Straße gelandet. Dieser sei dann aber nicht benötigt worden.

Kompany schleppte in den vergangenen Tagen eine Virus-Infektion mit sich herum. Deswegen verpasste er unter anderem das Abschlusstraining und die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2).

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Besagte PK vor dem Arsenal-Spiel wurde von Kompanys Co-Trainer Aaron Danks absolviert. Er sagte am Dienstag über seinen Chef: "Es ist sehr wichtig, dass er sich ausruht." Kompany habe unter anderem "Schmerzen in seinen Beinen gespürt".

Bei der Partie selbst aber saß der Belgier wieder in der Allianz Arena auf der Bank. Kompany erklärte zu seiner Erkrankung: "Als Trainer, will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!"



