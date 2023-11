Moise Kean über ehemaligen Bayern-Star: "Sprach nur, um mich zu beleidigen"

Moise Kean hat erklärt, warum und wie ihn ein Ex-Bayern-Star bei Juventus Turin geprägt hat.

WAS IST PASSIERT? Im 19F-Podcast hat Moise Kean erklärt, dass Mario Mandzukic ihn einst bei Juventus Turin besonders geprägt habe. Demnach habe der Kroate allerdings nur mit ihm gesprochen, um ihn zu beleidigen.

WAS WURDE GESAGT? "Eine Person, die ich getroffen habe und die mich geprägt hat? Wenn ich über die Welt des Sports spreche, dann kann ich sagen: Mandzukic", sagte Kean einleitend: "Er hat mehr oder weniger den gleichen Charakter wie Zlatan Ibrahimovic." Vor allem in der Kommunikation habe es gehapert. "Er ist jemand, der nicht viel redet. Wenn er mit mir sprach, dann nur, um mich zu beleidigen", erinnerte sich der Juve-Stürmer.

Als Talent habe er mit 15 Jahren einmal mit den Profis trainiert und direkt Bekanntschaft mit Mandzukic gemacht: "Ich stand neben ihm und er fragte mich: 'Was machst du denn hier?' Ich sagte ihm, dass ich versuche, so zu werden wie er. Und er sagte: 'Ich glaube, mit dem, was du gerade machst, kommst du morgen nicht mehr zurück.'" Kean habe daraufhin einen Freund angerufen und gesagt: "Die Lage hier ist ernst."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der heute 23-Jährige spielt seit 2011 bei Juventus Turin und durchlief dort zahlreiche Jugendstationen. Im November 2016 debütierte Kean für die Alte Dame in der Serie A. In der 84. Minute wurde er beim 3:0-Sieg gegen Delfino Pescara eingewechselt – ausgerechnet für Mandzukic. Während der Kroate noch bis 2019 für Juve spielte, wurde Kean mehrfach verliehen. Mittlerweile kommt der Stürmer regelmäßig zum Einsatz.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Für Kean und den italienischen Rekordmeister geht es am Wochenende in der Serie A weiter. Am Sonntag steht ein Heimspiel gegen Inter Mailand auf dem Programm. Mandzukic hat seine Karriere indes beendet.