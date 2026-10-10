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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Marko Brkic

Michael Olise winkt beim FC Bayern offenbar eine ungewöhnliche Klausel

Bundesliga
M. Olise
Bayern München
Real Madrid

Die Münchener wollen ihrem Superstar eine Verlängerung angeblich mit der Aussicht auf eine besondere Klausel schmackhaft machen.

Der FC Bayern will den 2029 auslaufenden Vertrag von Michael Olise unbedingt verlängern. Dafür sollen die Münchner sogar bereit sein, eine besondere Klausel in das neue Arbeitspapier des Franzosen aufzunehmen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, können sich die Bayern eine sogenannte Ballon-d'Or-Klausel vorstellen. Sollte Olise in Zukunft tatsächlich den Preis für den besten Fußballer der Welt gewinnen, würde ihm demnach eine entsprechende Bonuszahlung winken.

Wie weit der Rekordmeister für den 24-Jährigen gehen will, verdeutlicht auch der jüngste Bericht von Sky. Demnach sollen die Münchner Olise mit einem bis 2032 gültigen Vertrag locken. Als mögliches Jahresgehalt stehen 25 Millionen Euro im Raum. Damit würde Olise in die Gehaltsregionen der Bestverdiener Harry Kane und Jamal Musiala vorstoßen. Aktuell soll Olise rund 14 Millionen Euro pro Jahr kassieren.

Die Bayern hoffen laut des Berichts, Olise zeitnah von einer Verlängerung überzeugen zu können. Selbst bei Real Madrid soll man inzwischen davon ausgehen, dass der Offensivspieler dem deutschen Rekordmeister erhalten bleibt.

Die Königlichen werden bereits seit geraumer Zeit mit Olise in Verbindung gebracht. Vor allem im vergangenen Sommer kursierten Berichte über das Interesse der Madrilenen. Ein konkretes Angebot aus Spanien blieb jedoch aus. Auch Paris Saint-Germain soll den Franzosen auf dem Zettel haben.

Seit wann spielt Michael Olise für den FC Bayern?

Eine mögliche Vertragsverlängerung könnte allerdings an einer Bedingung hängen: Aus Olises Umfeld heißt es, dass er nur mit einer Ausstiegsklausel unterschreiben würde. Bereits bei seinem früheren Klub Crystal Palace hatte sich der Angreifer eine solche Option gesichert. Der FC Bayern machte davon 2024 Gebrauch und verpflichtete Olise für 53 Millionen Euro. In seinem aktuellen Vertrag bei den Münchnern ist eine Ausstiegsklausel hingegen nicht enthalten. Das hatte Sportdirektor Max Eberl entgegen anderslautender Gerüchte bestätigt.

Michael OliseGetty Images

Zunächst dürfte in München allerdings ein anderer Personalie Vorrang haben: Der Vertrag von Harry Kane läuft im kommenden Sommer aus. Laut Sport Bild wollen sich die Bayern deshalb erst anschließend intensiver mit Olises Zukunft beschäftigen.

Dass Olise einen derart lukrativen Vertrag verdient, stellt er Woche für Woche unter Beweis. Auch in der laufenden Saison: Nach sieben Pflichtspielen stehen bereits acht Tore und vier Vorlagen zu Buche. Zuletzt machte Olise zudem in der französischen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam - insbesondere mit einem Traumtor gegen Italien. Dafür erhielt er viel Lob von Nationaltrainer Zinedine Zidane, der ihn als "geborenen Anführer" bezeichnete.

Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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