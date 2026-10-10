Michael Olise winkt beim FC Bayern offenbar eine ungewöhnliche Klausel

Der FC Bayern will den 2029 auslaufenden Vertrag von Michael Olise unbedingt verlängern. Dafür sollen die Münchner sogar bereit sein, eine besondere Klausel in das neue Arbeitspapier des Franzosen aufzunehmen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, können sich die Bayern eine sogenannte Ballon-d'Or-Klausel vorstellen. Sollte Olise in Zukunft tatsächlich den Preis für den besten Fußballer der Welt gewinnen, würde ihm demnach eine entsprechende Bonuszahlung winken.

Wie weit der Rekordmeister für den 24-Jährigen gehen will, verdeutlicht auch der jüngste Bericht von Sky. Demnach sollen die Münchner Olise mit einem bis 2032 gültigen Vertrag locken. Als mögliches Jahresgehalt stehen 25 Millionen Euro im Raum. Damit würde Olise in die Gehaltsregionen der Bestverdiener Harry Kane und Jamal Musiala vorstoßen. Aktuell soll Olise rund 14 Millionen Euro pro Jahr kassieren.

Die Bayern hoffen laut des Berichts, Olise zeitnah von einer Verlängerung überzeugen zu können. Selbst bei Real Madrid soll man inzwischen davon ausgehen, dass der Offensivspieler dem deutschen Rekordmeister erhalten bleibt.

Die Königlichen werden bereits seit geraumer Zeit mit Olise in Verbindung gebracht. Vor allem im vergangenen Sommer kursierten Berichte über das Interesse der Madrilenen. Ein konkretes Angebot aus Spanien blieb jedoch aus. Auch Paris Saint-Germain soll den Franzosen auf dem Zettel haben.

Seit wann spielt Michael Olise für den FC Bayern?

Eine mögliche Vertragsverlängerung könnte allerdings an einer Bedingung hängen: Aus Olises Umfeld heißt es, dass er nur mit einer Ausstiegsklausel unterschreiben würde. Bereits bei seinem früheren Klub Crystal Palace hatte sich der Angreifer eine solche Option gesichert. Der FC Bayern machte davon 2024 Gebrauch und verpflichtete Olise für 53 Millionen Euro. In seinem aktuellen Vertrag bei den Münchnern ist eine Ausstiegsklausel hingegen nicht enthalten. Das hatte Sportdirektor Max Eberl entgegen anderslautender Gerüchte bestätigt.

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Zunächst dürfte in München allerdings ein anderer Personalie Vorrang haben: Der Vertrag von Harry Kane läuft im kommenden Sommer aus. Laut Sport Bild wollen sich die Bayern deshalb erst anschließend intensiver mit Olises Zukunft beschäftigen.

Dass Olise einen derart lukrativen Vertrag verdient, stellt er Woche für Woche unter Beweis. Auch in der laufenden Saison: Nach sieben Pflichtspielen stehen bereits acht Tore und vier Vorlagen zu Buche. Zuletzt machte Olise zudem in der französischen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam - insbesondere mit einem Traumtor gegen Italien. Dafür erhielt er viel Lob von Nationaltrainer Zinedine Zidane, der ihn als "geborenen Anführer" bezeichnete.