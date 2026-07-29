"Mich ekelt das!" Bayern-Boss Max Eberl zerlegt die FIFA und Präsident Infantino

"Ich finde es beschämend. Ich schäme mich dafür, dass wir im Fußball über solche Gedanken reden", sagte Eberl am Mittwoch im Rahmen der Vorstellungs- Pressekonferenz von Neuzugang Nathaniel Brown in Rottach-Egern.

"Der Fußball", so Eberl, "gehört uns nicht. Das ist ein Spiel. Die FIFA ist für mich da, dieses Spiel zu begleiten, es in Formen und Regeln zu bringen, Weltmeisterschaften auszurichten." Momentan aber habe er das Gefühl, dass der Weltverband "nur noch dafür da ist, um Profit zu machen. Es fühlt sich an, als will man nur noch Geld machen, auf allen möglichen Kanälen. Als Kind des Fußballs ekelt mich das."

Bayern-Boss Eberl befürwortet Boykott-Pläne von der UEFA

Mit Blick auf die anstehende UEFA-Krisensitzung, auf der auch ein Boykott von FIFA-Wettbewerben - als eine Teilnahmeverweigerung auch an einer WM 2030 - diskutiert werden soll, äußerte sich Eberl positiv.

"Ich finde das gut. Ich bin kein Freund von Boykott, sondern immer einer des Dialogs. Aber wenn es soweit kommt, dann wäre ich tatsächlich dafür, dass wir als Europa auch eine starke Stirn bieten und sagen: 'Ne, das ist nicht unser Sport, das ist nicht das, was wir wollen.' Und dann eben auch dagegen vorgehen", sagte Eberl weiter.

Er wisse nicht, "wer um Herrn Infantino herum ist" - ergo: wer den immer wieder scharf kritisierten FIFA-Präsidenten auf etwaige Ideen bringt -, aber: "Aber es fühlt sich echt beschissen an!"



