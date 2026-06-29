Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Mexico City Stadium

Mexiko trifft auf Ecuador am 30. Juni 2026 um 21:00 Uhr EST. In der Zeitzone GMT beginnt die Partie in der Nacht zum 1. Juli um 02:00 Uhr.

Mexiko empfängt Ecuador zu einem spannenden WM-Spiel im Sechzehntelfinale

Mitveranstalter Mexiko kehrt ins legendäre Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt zurück; der Sieger trifft im Achtelfinale entweder auf England oder die DR Kongo. Welche Fans werden nach dem Schlusspfiff jubeln?

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Das fast fehlerfreie Mexiko ist schwer zu knacken

Die Mannschaft von Javier Aguirre gewann alle drei Gruppenspiele ohne Gegentor und geht mit einer Serie von sechs Siegen in die Partie. Die letzte Niederlage datiert vom Ende des Jahres 2025. Seitdem gewann die Auswahl neunmal und spielte zweimal remis. In diesen Partien kassierte sie nur zwei Gegentore. "El Tri" will an die Viertelfinalteilnahmen von 1970 und 1986 anknüpfen – oder sie sogar übertreffen –, als sie Gastgeber des größten Fußballturniers der Welt waren. Mexiko ist das erste Land, das die Weltmeisterschaft zum dritten Mal ausrichtet. Aguirre könnte den 17-jährigen Gilberto Mora von Beginn an bringen; gegen Tschechien war er der jüngste mexikanische Spieler in einem WM-Spiel. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der talentierte Mann aus Tijuana zunächst auf der Bank sitzt.

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Ecuador schleicht sich durch die Hintertür rein

Die von Sebastián Beccacece trainierte ecuadorianische Mannschaft brauchte in der Gruppenphase eine Weile, um in Schwung zu kommen, und blieb in den ersten beiden Begegnungen ohne Torerfolg. Entscheidend war jedoch, dass sie im letzten Gruppenspiel einen Rückstand aufholten und Deutschland überraschend besiegten, wodurch sie sich als viertbester Dritter für diese Runde qualifizierten. Dieser Sieg beendete eine Durststrecke von neun Spielen ohne Sieg gegen europäische Mannschaften. Ecuadors bisher einziges K.o.-Spiel bei einer WM endete 2006 mit 0:1 gegen England. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Landes überstand die Mannschaft die Gruppenphase. Sollten die Südamerikaner einen Helden suchen, könnte Nilson Angulo dieser Mann sein. Der 23-Jährige von Sunderland traf in drei der letzten sechs Länderspiele.

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Voraussichtliche Aufstellung Mexikos

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Voraussichtliche Aufstellung Ecuadors

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Wichtige Statistiken zum Spiel Mexiko gegen Ecuador

Mexiko hat in elf Spielen ab der 47. Minute kein Gegentor mehr kassiert.

Als Gastgeber verlor Mexiko nur eines von zwölf WM-Spielen (acht Siege, drei Remis).

Ecuador hat in 26 Partien kein Spiel mit zwei oder mehr Gegentoren verloren.

In 13 der letzten 16 Spiele Ecuadors fielen insgesamt weniger als 2,5 Tore.

Die beiden Nationen trafen bisher 28-mal aufeinander. Mexiko gewann 17-mal, Ecuador viermal, sieben Spiele endeten unentschieden.

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Mexikos 26-köpfiger Kader

Torhüter: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Verteidiger: Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (Club América), César Montes (Lokomotiv Moskau), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ).

Mittelfeld: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Athen), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo Moskau).

Stürmer: César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Mailand), Raúl Jiménez (Fulham).

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Ecuadors 26-köpfiger Kader

Torhüter: Hernán Galindez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito)

Verteidiger: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Mailand), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brügge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Mittelfeld: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, leihweise von Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Stürmer: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerpen), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Mannschaftsnachrichten & Kader

Javier Aguirre trainiert Mexiko. Zu Verletzungen oder Sperren bei "El Tri" liegen noch keine bestätigten Informationen vor. Eine voraussichtliche Startaufstellung hat der Verband noch nicht veröffentlicht. Auch bei Ecuadors Nationaltrainer Sebastián Beccacece gibt es laut den vorliegenden Daten keine bestätigten Ausfälle oder disziplinarischen Probleme. Kurz vor dem Anpfiff ergänzen wir aktuelle Infos zu beiden Teams, sobald offizielle Angaben vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Bilanz der direkten Begegnungen

Zuletzt trafen die Teams im Oktober 2025 in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das 1:1 endete. Davor spielten sie im Juli 2024 bei der Copa América 0:0. In den letzten fünf Duellen gewann Mexiko zwei Spiele, Ecuador eines; zwei endeten remis. 2019 siegte Mexiko 3:2 im Freundschaftsspiel, 2021 gewann Ecuador 3:2.

Tabelle

Mexiko belegte in Gruppe A den ersten Platz, Ecuador beendete Gruppe E auf Rang drei.