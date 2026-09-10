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Eintracht Frankfurt v FC Augsburg - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Andreas Königl

"Maximale Irritation": Der merkwürdige Abgang einer Toptalents vom FC Bayern

Bundesliga
FEATURES
Augsburg
Bayern München
A. Ibrahimovic

Der FC Bayern setzte große Hoffnungen in ihn, vollzog dann aber noch einen Last-Minute-Kurswechsel. Ein Vorgehen, das für Irritationen sorgt.

Der "FC Bayern plant Arijon Ibrahimovic fest ein", titelte der deutsche Rekordmeister bei der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung des 20-Jährigen am 7. Juli. Sportdirektor Christoph Freund lächelte auf dem offiziellen Pressefoto in die Kamera und schwärmte: "Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen - jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern!"

Zwei Monate später kann Ibrahimovic bereits ein Bundesliga-Spiel und einen Treffer vorweisen, steht nach zwei Siegen in zwei Spielen an der Tabellenspitze - allerdings nicht wie vielleicht erwartet mit dem Branchenprimus aus der Landeshauptstadt, sondern mit dem FC Augsburg.

'Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort', dürfte sich der bereits mehrfach verliehene Offensivspieler wie im von Hannes Wader gesungenen Lied gedacht haben, als die Roten plötzlich doch nicht mehr mit ihm planten. Und das, nachdem er sich riesig gefreut hatte, "dass ich die Chance bekomme, beim größten Klub der Welt spielen zu dürfen."

Er sollte der Back-Up des nimmermüden Dauerbrenners Luis Diaz werden, stattdessen erklärte Sportboss Max Eberl kurz vor dem Deadline Day im Rahmen einer Pressekonferenz plötzlich: "Wenn was da ist, was spruchreif ist, was interessant sein kann für beide Beteiligten, dass man dafür dann eben nochmal offen wäre."

Es bleibt allerdings die Frage, wie offen Ibrahimovic wirklich für einen Abgang vom deutschen Rekordmeister war, wenngleich Freund in der Pressemitteilung am 1. September behauptete, man sei "mit Arijon übereingekommen, dass es für seine Entwicklung am besten ist, wenn wir ihn noch eine weitere Saison ausleihen."

Bayern-Kurswechsel bei Ibrahimovic sorgt für Irritation

Laut Sport1 soll Ibrahimovic "maximal irritiert" gewesen sein, auch dessen Berater Roman Rummenigge habe sich dem Bericht nach durch den unabgesprochenen Eberl-Vorstoß "vor den Kopf gestoßen" gefühlt. Von ihrer Seite aus hätte es demnach offenbar keinen Grund für einen Kurswechsel gegeben, zumal er sich aufgrund der gesendeten Signale gute Chancen auf Spielzeit ausgerechnet hatte.

Auch Werder Bremen soll sich um ihn bemüht haben, den Zuschlag bekam aber Augsburg. Der FCA sicherte sich am Ende neben einer Leihe bis Saisonende auch eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro, wobei Ibrahimovic laut Freund immer noch "ein junger Spieler mit großartigen Anlagen ist, und er braucht in dieser Phase regelmäßig Spielpraxis. Die wird er beim FC Augsburg bekommen, und wir werden ihn auf diesem Weg weiter eng begleiten."

Eintracht Frankfurt v FC Augsburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

Eine Umschreibung für 'es reicht einfach noch nicht für die Bayern'? Die genauen Hintergründe für den Kurswechsel bleiben unklar, nach einigen vergebenen Großchancen in der Vorbereitung kam aber zumindest in der Fanbasis immer wieder Kritik an Ibrahimovic auf. Dabei wurde ihm unter anderem die nötige Klasse für große Spiele abgesprochen.

Der Start in der Fuggerstadt hätte für Ibrahimovic derweil nicht besser laufen können, unter Trainer Manuel Baum stand er in seinem ersten Spiel direkt in der Startelf und steuerte auch noch einen Treffer zum 4:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt bei. Zumindest für den Moment hat der hastige Abschied von der Säbener Straße für Ibrahimovic doch einen positiven Effekt gehabt.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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