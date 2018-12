Manuel Neuer: Das hätte die ganze Sache womöglich beenden können

Im Sommer kehrte Neuer nach langer Verletzungspause in die Nationalmannschaft zurück. Dabei stand die Fortsetzung seiner Karriere auf dem Spiel.

Bei Nationaltorwart Manuel Neuer vom deutschen Rekordmeister Bayern München hätte bei einem weiteren Rückschlag während seiner monatelangen Verletzungspause sogar die Fortsetzung der Karriere auf dem Spiel stehen können. "Ein erneuter Rückfall vor der WM hätte die ganze Sache womöglich beenden können", sagte der 32-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Montagsausgabe).

Neuer hatte sich im September 2017 zum wiederholten Mal den Fuß gebrochen und war erst kurz vor der WM 2018 wieder fit geworden . Inzwischen spüre er aber keine Nachwirkungen mehr. "Ich kann wieder alles machen, nichts tut mehr weh", sagte Neuer. Er wisse es "sehr zu schätzen, dass ich noch dabei und wieder topfit bin".

Neuer dachte nicht an Rücktritt aus Nationalmannschaft

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland setzt Neuer bei der Nationalmannschaft im kommenden Jahr auf Wiedergutmachung. Die Mannschaft wisse "genau, dass so ein Jahr wie 2018 nicht mehr vorkommen darf. Wir haben jetzt den Anspruch, uns vor Holland als Gruppenerster für die EM zu qualifizieren. Die Leute sollen wieder eine Nationalmannschaft sehen, die richtig Spaß macht - und wieder gern ins Stadion kommen." Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Er selbst habe nach der WM-Enttäuschung nicht an einen Rücktritt gedacht . "Das, was unserer Generation nach dem Turnier alles so nachgesagt wurde, das stelle ich an mir überhaupt nicht fest", betonte er: "Ich bin überhaupt nicht satt, ich fühle mich immer noch sehr hungrig und habe immer noch das große Bedürfnis, in der Nationalmannschaft zu spielen und mit ihr Titel zu gewinnen."