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Filippo Cataldo

Manuel Neuer fehlt Bayern München auch gegen RB Leipzig: Was steckt dahinter?

Bundesliga
M. Neuer
J. Urbig
Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
RB Leipzig

Manuel Neuer verpasst auch das Spiel des FC Bayern München gegen RB Leipzig in der Bundesliga. Damit wird Jonas Urbig mehr Spiele als der Kapitän absolviert haben für den Rekordmeister. Doch wieso fehlt Neuer?


Manuel Neuer laboriert weiter an einer Verletzung am Fuß, die er sich nach seinem schweren Patzer beim vergangenen Bundesligaspiel in Augsburg (2:2) zugezogen hat.

Ganz überraschend ist dies nicht, schließlich hatte Neuer bereits das Abschlusstraining am Freitag verpasst. "Ich möchte nicht die Rolle eines Arztes übernehmen", hatte Trainer Vincent Kompany erklärt: "Es ist am Fuß, nicht am Oberschenkel oder an der Schulter. Es wird nicht so lange dauern. Ob es morgen oder nächste Woche ist, schauen wir mal. Er soll erst mal ein besseres Gefühl bekommen und trainieren, wenn er kann, dann ist diese Phase auch wieder vorbei."

Wie oft stand Jonas Urbig 2026/2027 bereits im Tor des FC Bayern?

Wie schon in Stavanger wird Neuer gegen Leipzig erneut von Jonas Urbig vertreten. Für ihn wird die Partie gegen Leipzig wettbewerbsübergreifend bereits der sechste Einsatz für die Bayern in dieser Saison. Das wird ein Spiel mehr sein, als Neuer bisher bestritten hat.

Nach Neuers verhängnisvollen Patzern in Augsburg hatte es bereits erste mediale Debatten über eine vorzeitige Ablösung Neuers als Stammkeeper der Bayern durch Urbig gegeben. Eigentlich soll Urbig erst nach der Saison und dem dann wahrscheinlich folgenden Karriereende von Neuer übernehmen.

Die Klubführung stellte sich in der Folge auch klar hinter Neuer und bezeichnete einen Torwartwechsel mitten in der Saison als nahezu ausgeschlossen. Allerdings ist klar abgesprochen, dass Urbig in dieser Spielzeit regelmäßige Einsätze bekommen soll.

Gleichzeitig sind auch schon Spekulationen aufgekommen, wonach Neuer nach seiner Genesung darauf drängen könnte, so viele Spiele wie möglich zu machen.

FC Bayern München vs RB Leipzig: Die Aufstellungen

FC Bayern: Urbig – Laimer, Upamecano, Kim, Brown – Kimmich, Pavlovic – Olise, Saibari, Diaz – Kane

RB Leipzig: Vandevoordt – Raum, Lukeba, Orbán, Klostermann – El Aynaoui, Banzuzi – Nusa, Reitz, Gruda – Nkunku

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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