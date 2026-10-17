Manuel Neuer fehlt Bayern München auch gegen RB Leipzig: Was steckt dahinter?





Manuel Neuer laboriert weiter an einer Verletzung am Fuß, die er sich nach seinem schweren Patzer beim vergangenen Bundesligaspiel in Augsburg (2:2) zugezogen hat.

Ganz überraschend ist dies nicht, schließlich hatte Neuer bereits das Abschlusstraining am Freitag verpasst. "Ich möchte nicht die Rolle eines Arztes übernehmen", hatte Trainer Vincent Kompany erklärt: "Es ist am Fuß, nicht am Oberschenkel oder an der Schulter. Es wird nicht so lange dauern. Ob es morgen oder nächste Woche ist, schauen wir mal. Er soll erst mal ein besseres Gefühl bekommen und trainieren, wenn er kann, dann ist diese Phase auch wieder vorbei."

Wie oft stand Jonas Urbig 2026/2027 bereits im Tor des FC Bayern?

Wie schon in Stavanger wird Neuer gegen Leipzig erneut von Jonas Urbig vertreten. Für ihn wird die Partie gegen Leipzig wettbewerbsübergreifend bereits der sechste Einsatz für die Bayern in dieser Saison. Das wird ein Spiel mehr sein, als Neuer bisher bestritten hat.

Nach Neuers verhängnisvollen Patzern in Augsburg hatte es bereits erste mediale Debatten über eine vorzeitige Ablösung Neuers als Stammkeeper der Bayern durch Urbig gegeben. Eigentlich soll Urbig erst nach der Saison und dem dann wahrscheinlich folgenden Karriereende von Neuer übernehmen.

Die Klubführung stellte sich in der Folge auch klar hinter Neuer und bezeichnete einen Torwartwechsel mitten in der Saison als nahezu ausgeschlossen. Allerdings ist klar abgesprochen, dass Urbig in dieser Spielzeit regelmäßige Einsätze bekommen soll.

Gleichzeitig sind auch schon Spekulationen aufgekommen, wonach Neuer nach seiner Genesung darauf drängen könnte, so viele Spiele wie möglich zu machen.

FC Bayern München vs RB Leipzig: Die Aufstellungen

FC Bayern: Urbig – Laimer, Upamecano, Kim, Brown – Kimmich, Pavlovic – Olise, Saibari, Diaz – Kane

RB Leipzig: Vandevoordt – Raum, Lukeba, Orbán, Klostermann – El Aynaoui, Banzuzi – Nusa, Reitz, Gruda – Nkunku