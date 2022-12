Manchester United vs. Burnley im TV und LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt den Carabao Cup?

Manchester United trifft im Carabao Cup auf den FC Burnley. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Mittwochabend (21. Dezember 2022) bekommt es Manchester United im Achtelfinale des Carabao Cups mit dem FC Burnley zu tun. Anpfiff des Spiels ist um 21 Uhr im Old-Trafford-Stadion in Manchester.

Die letzten beiden Testspiele hat United gegen den FC Cádiz und Real Betis aus Sevilla verloren. Jetzt wird es aber ernst, und unterschätzen sollte die Mannschaft von Erik ten Hag Burnley nicht. Aktuell spielt man zwar in der zweiten englischen Liga, ist dort allerdings Tabellenführer. Bei United gab es aufgrund des Abgangs von Cristiano Ronaldo in den vergangenen Wochen und Monaten viel Unruhe innerhalb des Vereins. Jetzt müssen sich die Spieler aber wieder auf das Sportliche konzentrieren. Aktuell steht man in der Premier League auf Tabellenplatz fünf. Ein Platz unter den besten vier Teams war das angepeilte Ziel vor der Saison, und das ist auf alle Fälle noch möglich. Erst einmal wollen Bruno Fernandes und Co. jetzt aber das Achtelfinale gegen Burnley gewinnen.

Hier bei GOAL findet Ihr alle wichtigen Infos zur Übertragung von Manchester United vs. FC Burnley im TV und LIVE-STREAM.

Manchester United vs. Burnley: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Manchester United vs. FC Burnley Wettbewerb Carabao Cup / Achtelfinale Anpfiff 21. Dezember - 21 Uhr Spielort Old-Trafford-Stadion (Manchester)

Manchester United vs. Burnley: Wo läuft das Spiel im TV?

Allen Fans des englischen Fußballs können wir, was eine TV-Übertragung angeht, leider nur schlechte Nachrichten überbringen: Eine Free-TV-Übertragung des Achtelfinals zwischen United und Burnley gibt es nicht. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr allerdings, wie Ihr trotzdem zusehen könnt.

Manchester United vs. Burnley bei DAZN per LIVE-STREAM sehen

Die regulären Ligaspiele der Premier League werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Die Übertragungsrechte am Carabao Cup hat sich allerdings der Sport-Streamingdienst DAZN gesichert, daher könnt Ihr das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Burnley auch nur dort sehen.

Was genau ist DAZN jetzt aber eigentlich und vor allem: Wie könnt Ihr dort das Spiel sehen? GOAL liefert Euch die Antworten. Wie beschrieben handelt es sich bei DAZN um einen Streamingdienst, der ausschließlich Sportübertragungen zeigt.

Unter anderem werden dort alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga übertragen sowie LaLiga, Serie A und die Ligue 1. Genauso ist der Großteil der Champions-League-Partien nur bei DAZN zu sehen.

Das ist aber längst nicht alles, was Ihr dort sehen könnt. Auch Anhänger von Sportarten abseits des Fußballs kommen bei DAZN auf ihre Kosten. Ihr könnt dort sowohl Darts sehen als auch Tennis, die UFC, MotoGP und Golf.

Das alles bekommt Ihr schon für 29,99 Euro pro Monat. Alternativ könnt Ihr auch direkt das Jahresabo buchen und dann monatlich 24,99 Euro bezahlen.

Wenn Ihr schließlich ein Abonnement bei DAZN abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch einfach auf der Website anmelden und dort dann den LIVE-STREAM der Partie auswählen. Kommentiert wird das Spiel ab 21 Uhr übrigens von Marco Hagemann.

Hier gibt es noch mehr Infos zu DAZN:

Manchester United vs. Burnley: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

GOAL hat natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Hier bekommt Ihr direkt mit, wenn auf dem Rasen etwas passiert. Falls Ihr den LIVE-STREAM also nicht sehen könnt, aber trotzdem up-to-date bleiben wollt, dann ist der LIVE-TICKER von GOAL genau das Richtige für Euch.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Manchester United vs. Burnley: Die Startformationen der Teams

Immer eine Stunde vor Anpfiff geben die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt. Sobald das passiert ist, werden sie hier veröffentlicht.