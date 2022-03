In dieser Woche gehen die verbleibenden Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League über die Bühne. Dabei kommt es am Dienstag um 21 Uhr unter anderem zum Kracher Manchester United vs. Atletico Madrid. Es messen sich zwei Teams, die in der Premier League und in LaLiga aktuell ein neuerliches Ticket für die Königsklasse kämpfen. Im Hinspiel am 23. Februar gab es ein 1:1.

Für Manchester United handelte es sich um das dritten Unentschieden in den letzten vier CL-Spielen. Allerdings setzten sich die seit Anfang Dezember von Ralf Rangnick trainierte Elf gegen einen weiteren spanischen Vertreter, Villarreal, zweimal durch. Zum Abschluss der Gruppenphase mussten sich die Red Devils jedoch mit einem Heimremis gegen die Young Boys begnügen.

Atletico Madrid kassierte zwischen Mitte Oktober und Ende November drei Niederlagen in der Königsklasse in Serie. Hierbei unterlagen die Colchoneros unter anderem zweimal dem Erzrivalen der Red Devils, dem FC Liverpool. Danach fixierte die Mannschaft von Diego Simeone mit einem Dreier in Porto das Weiterkommen.

Heute findet im Rahmen des Achtelfinales in der Champions League die Partie zwischen Manchester United und Atletico Madrid statt. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Manchester United vs. Atletico Madrid: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Manchester United vs. Atletico Madrid Datum: Dienstag, 15. März 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Old Trafford (Manchester)

Manchester United gegen Atletico Madrid heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

Ab der Champions-League-Saison 2021/2022 gelten neue Regeln für die Übertragung der Champions League. Hierbei besitzt DAZN nun die alleinigen Rechte am Großteil der Spiele in der Königsklasse. Zudem darf Prime Video die überwiegende Anzahl der restlichen Begegnungen exklusiv übertragen. Und Ihr könnt Euch lediglich das Finale im Free-TV ansehen, wobei der Showdown beim ZDF laufen wird. Das ist jedoch Zukunftsmusik, denn derzeit wird das Achtelfinale ausgetragen. Und Ihr müsst für das Spiel Manchester United vs. Atletico Madrid auf Prime Video zurückgreifen.

Manchester United vs. Atletico Madrid heute live bei Prime Video: Das sind die Voraussetzungen

Dafür benötigt Ihr jedoch ebenso wie bei DAZN ein Abo. Wenn Ihr noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, müsst Ihr das rechtzeitig für die Übertragung der Partie Manchester United – Atletico Madrid erledigen. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Jahres- und einem Monatsabo entscheiden. Diese kosten üblicherweise jeweils 69 Euro beziehungsweise 7,99 Euro. Somit legt Ihr mit der erstgenannten Variante umgerechnet deutlich weniger Geld (2,24 Euro pro Monat) auf den Tisch und bindet Euch für deutlich längere Zeit. Zudem gewährt Prime Video Studenten einen 50-Prozent-Rabatt. Hier findet Ihr weiterführende Infos zu den Mitgliedschaften bei Prime Video.

Der Abschluss des Abos nimmt wenige Minuten in Anspruch. Danach müssen Eigentümer von Smart-TVs die gratis App installieren. Zudem könnt Ihr herkömmliche Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC verbinden. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Manchester United – Atletico Madrid in der Champions League auf:

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes Experte: Mario Gomez, Kim Kulig, Matthias Sammer

Ihr konntet an allen Spieltagen der Champions League Gruppenphase bei DAZN zahlreiche Spiele sowohl in voller Länge als auch Konferenz mitverfolgen. Und heute zeigt Euch der Bezahlanbieter das Match Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon, das ebenfalls um 21 Uhr über die Bühne geht. Danach könnt Ihr Euch morgen die Partien Lille – Chelsea und Juventus – Villarreal als Einzelspiele und in der Konferenz ansehen.

Manchester United vs. Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM sehen

Wie Ihr bereits herauslesen konntet, könnt Ihr die Übertragung der Begegnung Manchester United vs. Atletico Madrid ebenso im LIVE-STREAM mitverfolgen. Denn: Prime Video strahlt ebenso wie DAZN sein komplettes Programm ebenso via Internet aus. Und Ihr könnt darauf auch mittels Tablet und Smartphone zugreifen.

Champions League LIVE auf Prime Video und auf DAZN: So läuft die Königsklasse im TV und LIVE-STREAM

15.03., 21 Uhr Manchester United vs. Atletico Madrid Prime Video 15.03., 21 Uhr Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon DAZN 16.03., 21 Uhr OSC Lille vs. Chelsea DAZN 16.03., 21 Uhr Juventus vs. Villarreal DAZN

Zu Manchester United gegen Atletico Madrid via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem informiert Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zur Begegnung Manchester United vs. Atletico Madrid. Auf jeden Fall bleibt Ihr damit bei allen Treffern, Chancen, Wechseln und Karten im Bilde. Im Zuge dessen bekommt Ihr Push-Nachrichten.

Manchester United vs. Atletico Madrid im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im TV: Prime Video via Smart-TV Im LIVE-STREAM: Prime Video Im LIVE-TICKER: GOAL HIGHLIGHTS: YouTube

Manchester United vs. Atletico Madrid: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.