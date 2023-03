Manchester City vs. RB Leipzig: TV, LIVE STREAM, TICKER - überträgt DAZN oder Prime Video die Champions League heute?

Manchester City und RB Leipzig stehen sich im Champions-League-Achtelfinale gegenüber. Überträgt DAZN oder Prime Video heute im TV und LIVE STREAM?

Showdown in Manchester! RB Leipzig gastiert zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City und will das Ticket für das Viertelfinale buchen. Anpfiff im Etihad Stadium ist heute Abend um 21 Uhr. Überträgt DAZN oder Prime Video das Top-Spiel im TV und LIVE-STREAM? Und mit welchem LIVE-TICKER bleibt Ihr informiert? GOAL hat alle Infos.

So richtig zufrieden war RB-Trainer Marco Rose nach dem 1:1 im Hinspiel nicht. Vor allem die erste Hälfte gefiel dem gebürtigen Leipziger überhaupt nicht. "In der ersten Halbzeit sind wir eigentlich nicht da gewesen, waren sehr passiv und sind nur hinterhergelaufen. In der Summe alles zu wenig, schlecht", monierte Rose am DAZN-Mikrofon nach der Partie. Kein Wunder also, das Manchester City mit einer 1:0-Führung in die Pause ging. Den Treffer erzielte Flügelspieler Riyad Mahrez in der 27. Minute.

Allerdings präsentierte sich RB im zweiten Durchgang wesentlich giftiger und aggressiver, die Folge waren mehr Spielanteile, die im verdienten Ausgleich durch Joško Gvardiol (70.) mündeten. "Wir haben mehr riskiert, wir sind früher draufgegangen und haben sie zu langen Bällen gezwungen", wusste auch Mittelfeldspieler Xaver Schlager um das Erfolgsrezept. Gelingt dies auch im Rückspiel in England, können sich die Leipziger berechtigte Hoffnungen machen. Bei einer Leistung wie im ersten Durchgang dürfte sich aber wohl das Team von Trainer Pep Guardiola durchsetzen.

Manchester City vs. RB Leipzig: Die Übersicht zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League

Paarung: Manchester City - RB Leipzig Wettbewerb: Champions League, Achtelfinal-Rückspiel Anpfiff: 14. März 2023 (heute), 21 Uhr Austragungsort: Etihad Stadium, Manchester (England) Trainer: Pep Guardiola (Manchester), Marco Rose (Leipzig)

Manchester City vs. RB Leipzig: Welche Champions-League-Spiele laufen im Free-TV?

Nur noch eine Partie pro Saison, nämlich das Finale. In der Saison 2022/23 wird das Endspiel am 10. Juni in Istanbul ausgespielt. Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie vom ZDF übertragen, unabhängig von der Beteiligung einer deutschen Mannschaft.

Die restlichen Partien werden vom Streamingdienst DAZN bzw. von Prime Video übertragen, wobei ein Großteil der CL-Spiele bei DAZN läuft.

Manchester City vs. RB Leipzig: Überträgt DAZN oder Prime Video das Champions-League-Achtelfinale heute Abend im LIVE STREAM?

121 der 136 CL-Spiele laufen bei DAZN, die restlichen Begegnungen exklusiv bei Prime Video. Der Streamingdienst des Versandriesen Amazon zeigt pro Spieltag ein Match am Dienstag live.

Dazu zählt auch das Gastspiel der Leipziger im Norden Englands. Um das Achtelfinal-Rückspiel also live im STREAM zu verfolgen, braucht Ihr ein Abo bei Prime Video.

Manchester City vs. RB Leipzig: Champions League heute im LIVE STREAM bei Amazon Prime

Der Kostenpunkt dafür liegt bei 8,99 Euro pro Monat, alternativ könnt Ihr auch das Jahresabo für 89,90 Euro abschließen. Neben ausgewählten Champions-League-Partien habt Ihr im Anschluss auch Zugriff auf diverse Filme und Serien von Prime Video.

Abrufbar ist der LIVE-STREAM zu RB Leipzig gegen Manchester City im Anschluss über die entsprechende App, den Webbrowser, eine Spielekonsole oder auch einen Fire-TV-Stick. Die Übertragung startet eine Stunde vor Anpfiff um 20 Uhr.

Manchester City vs. RB Leipzig: Wo gibt’s einen LIVE TICKER und Highlights zum CL-Achtelfinale heute?

Einen LIVE-TICKER stellt Euch GOAL zur Verfügung, so bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, falls Ihr die Partie nicht schauen könnt.

Highlights findet Ihr im Anschluss ebenfalls bei Prime Video, auch das ZDF-Sportstudio lädt auf seiner Website kurze Clips mit den wichtigsten Szenen hoch.

Manchester City vs. RB Leipzig: Diese Teams stehen bereits im Champions-League-Viertelfinale

Vier Viertelfinal-Teilnehmer stehen bereits fest, vier weitere werden heute und morgen Abend ermittelt. Die nachfolgende Tabelle gibt Euch einen Überblick, wer bereits in der Runde der letzten Acht steht und wer noch nachziehen könnte.

FC Bayern München FC Chelsea SL Benfica AC Mailand Manchester City / RB Leipzig FC Liverpool / Real Madrid Inter Mailand / FC Porto SSC Napoli / Eintracht Frankfurt

