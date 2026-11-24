Manchester City gegen C Napoli: Vorschau auf die Champions League

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City empfängt Napoli am Dienstag im Etihad Stadium in der Ligaphase der Champions League. Kevin De Bruyne kehrt damit an die Spielstätte zurück, an der er zehn Jahre verbracht hat. Anstoß ist um 16:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT. City liegt in der Ligaphase mit neun Punkten auf Platz sieben, Napoli steht nach vier Spielen mit nur drei Punkten auf Rang 27.

Man City kehrt nach siegloser Premier-League-Serie in die Champions League zurück

City ist in den vergangenen Wochen aus dem Tritt geraten. Die Mannschaft von Enzo Maresca startete mit einer Siegesserie in die Saison, wartet inzwischen aber seit vier Premier-League-Spielen auf einen Erfolg. Zuletzt gab es nach drei Niederlagen in Folge ein 1:1 gegen Fulham, bei dem ein Treffer von Erling Haaland umstritten aberkannt wurde. In den letzten sieben Pflichtspielen im Etihad Stadium hat City 14 Gegentore kassiert. Dieses Problem muss Enzo Maresca angehen, zumal ein früherer Publikumsliebling des Klubs die Schwäche ausnutzen könnte.

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Napoli setzt auf De Bruyne

Napoli reist nach einem 1:0-Sieg gegen Torino am Samstag in ordentlicher Verfassung an. Allerdings steht die Mannschaft von Massimiliano Allegri in der Tabelle der Ligaphase nur auf Platz 27 und liegt in der Serie A trotz des Titelgewinns 2024/25 unter Antonio Conte lediglich auf Rang acht. Die Gäste haben fünf ihrer letzten sieben Pflichtspiele auswärts verloren. Auch diese Serie könnte in der Partie eine Rolle spielen.

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Wichtige Statistiken und Personallage

Man City blieb in den letzten sieben Pflichtspielen zu Hause nicht ohne Gegentor.

City muss auf den verletzten Flügelspieler Antoine Semenyo verzichten, der Einsatz von Matheus Nunes ist fraglich.

Napoli muss auf Verteidiger Giovanni Di Lorenzo und den gesperrten Rafa Marin verzichten.

Voraussichtliche Aufstellungen

City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

Personal und Kader