Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Champions League live im TV und STREAM

In der Königsklasse empfängt Manchester City zuhause den BVB. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am 14. September 2022 ist der BVB (Borussia Dortmund) zu Gast bei Manchester City. Die Champions-League-Partie wird um 21:00 Uhr im Etihad-Stadium in Manchester angepfiffen.

Nach drei Siegen in Folge kassierte der BVB im letzten Ligaspiel eine 0:3-Pleite gegen RB Leipzig. Manchester City ist in der bisherigen Pflichtspiel-Saison noch ungeschlagen. Zuletzt besiegte man in der Champions-League-Gruppenphase den FC Sevilla mit 4:0. Natürlich gibt es bei der Begegnung zwischen City und dem BVB auch ein Aufeinandertreffen mit dem ehemaligen Dortmunder Topstürmer Erling Haaland, der seit dieser Saison für das Team von Pep Guardiola auf Torejagd geht. Ob er auch gegen seinen Ex-Club trifft, sehen wir dann am 14. September um 21:00 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 14. September - 21:00 Uhr Spielort Etihad-Stadium (Manchester)

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Läuft das Spiel im TV?

Zuständig für das Zeigen der Champions League sind die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Ersterer zeigt dabei den Großteil aller Partien, nur ausgewählte Spiele sind am Dienstagabend bei Amazon Prime zu sehen.

Das bedeutet aber auch, dass im klassischen TV keine Partien der Königsklasse mehr zu sehen sind. Wie Ihr jetzt heute Abend zusehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Getty

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Der LIVE-STREAM bei DAZN

Wie gerade schon angedeutet, sind die Mittwochs-Spiele der Königsklasse ausschließlich bei DAZN zu sehen. Um jetzt also City vs. Dortmund live sehen zu können, müsst Ihr auf DAZN zurückgreifen. Wie funktioniert das Ganze aber eigentlich und was gibt es dort noch zu sehen?

DAZN ist der größte Sport-Streamingdienst der Welt. Neben der Champions League könnt Ihr dort alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, genauso wie die französische, italienische und spanische Liga. Dazu kommen noch Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Kampf- oder Motorsport. Ihr seid eher Fans von Basketball oder Football? Kein Problem, auch die NBA und NFL hat DAZN im Angebot.

Um jetzt Zugriff auf das gesamte Programm von DAZN zu erhalten, müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen, denn umsonst ist das Zusehen nicht möglich. Dafür müsst Ihr dann im Monatsabo 29,99 Euro pro Monat zahlen, oder 24,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann ein gültiges DAZN-Abo habt, könnt Ihr ab 20:15 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderator Alex Schlüter sehen, bevor dann um 21:00 Uhr Kommentator Jan Platte und Experte Sami Khedira übernehmen.

Mehr Infos zu DAZN:

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr könnt nicht direkt live vor dem Bildschirm mitfiebern? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir Abhilfe schaffen. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. So bleibt Ihr immer up to date was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.