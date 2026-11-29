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Manuel Neuer erlebt derzeit keine einfachen Wochen. Neben seiner aktuellen Fußverletzung sorgen vor allem Entwicklungen abseits des Fußballplatzes für Schlagzeilen. Der 40-Jährige steht dabei vor allem wegen seines Privatlebens im öffentlichen Fokus und gewährte zuletzt auch einen ungewöhnlich offenen Einblick in seine Gedankenwelt.

Bei einem Besuch des Bayern-Fanclubs "Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97" wurde Neuer gefragt, mit welchem Spieler er gerne für einen Tag die Rollen tauschen würde. Seine Antwort ließ aufhorchen: "Ich würde einen eher unbekannten Spieler nehmen. Vielleicht auch einfach einen jungen Spieler, der jetzt noch nicht so auf dem Radar ist, weil man einfach privater sein kann, weil man auch ein bisschen unerkannter ist. Das ist jetzt der Vorzug eines jungen Spielers und auch machen zu können, was man will."

Eine Aussage, die angesichts der jüngsten Schlagzeilen um seine Person durchaus eine gewisse Ironie birgt, denn Neuer steht derzeit wegen seines jüngsten Brasilien-Aufenthalts in der Kritik.

Kurz nach der Bekanntgabe seiner Trennung von Ehefrau Anika war der fünffache Welttorhüter dort gemeinsam mit einer anderen Frau gesichtet worden. Dabei hatte das Paar erst im Spätsommer 2026 sein zweites gemeinsames Kind bekommen. Auch Bayerns ehemaliger Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn kommentierte die Reise und bezeichnete Neuers Trip bei Sky als "natürlich unglücklich".

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Doch nicht nur abseits des Platzes läuft es für Neuer derzeit alles andere als rund. Bereits vor einigen Wochen hatte sich der Bayern-Kapitän im Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 einen Teilriss der Sehne zugezogen, weswegen das Kalenderjahr 2026 für ihn vorbei ist. Sein Blick richtet sich deshalb bereits auf das neue Jahr und eine möglichst schnelle Rückkehr ins Mannschaftstraining. "Es ist auf jeden Fall geplant, dass ich im Januar wieder zurückkomme, dass ich intensiv auch trainiere und rund um Weihnachten längere Trainingseinheiten mache, hier bleibe und dann auch trainiere", so Neuer.

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"Ich bin weiter im Aufbau und versuche dann, die Mannschaft wieder im Januar zu unterstützen", erklärte Neuer. Zudem berichtete er, am Dienstag bei den Ärzten gewesen zu sein, die von seinem Heilungsverlauf positiv überrascht gewesen seien.

Unabhängig von seiner aktuellen Verletzungssituation deutet sich bereits seit geraumer Zeit an, dass Neuer sehr wahrscheinlich seine letzte Saison als Profi bestreitet. "Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es ab dem Sommer für mich persönlich weitergeht. Aber ich genieße jetzt erstmal sowieso das nächste halbe Jahr, wenn ich wieder fit bin. Und ich versuche auch, fit zu bleiben. Dafür tue ich alles."

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In der laufenden Saison kam der 40-Jährige bislang in neun Pflichtspielen für den FC Bayern zum Einsatz. Währenddessen hütet sein designierter Nachfolger Jonas Urbig das Bayern-Tor.