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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Lothar Matthäus verteilt Seitenhieb auf Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann

Bundesliga
Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
RB Leipzig
Weltmeisterschaft
Deutschland
J. Nagelsmann
J. Kimmich

Joshua Kimmichs Position bei der WM in Nordamerika war am Samstagabend im Nachgang des Bundesligaspiels zwischen Bayern München und RB Leipzig nochmal Thema.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat ein Loblieb auf Bayern Münchens Mittelfeldstar Joshua Kimmich gesungen und sich bei der Gelegenheit einen Seitenhieb auf Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann erlaubt.

Nach dem eindrucksvollen 6:1-Erfolg des deutschen Meisters gegen RB Leipzig am Samstagabend in der Allianz Arena hob Matthäus auch Kimmichs Rolle beim FCB hervor. Bei Sky sagte der Ex-Profi: "Er ist absoluter Leader. Nicht nur heute, sondern schon über Jahre hinweg. Wer bei Bayern Leader ist, kann es auch in der Nationalmannschaft. Und er ist so wichtig."

Eine klare Antwort auf die Debatte, die in den vergangenen Wochen rund um Kimmich und das DFB-Team schwelte. Für Matthäus sollte Kimmich auch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gesetzt sein – und zwar in seiner Bayern-Rolle im zentralen Mittelfeld. Und nicht etwa wie unter Klopps Vorgänger Nagelsmann auf der rechten Abwehrseite: "Ich habe ihn schon während der WM auf einer anderen Position gesehen. Und wenn eine Mannschaft keinen Leader hat oder einen hat, der aber nicht auf der richtigen Position spielt, dann kann er der Mannschaft auch nicht helfen."

Mit Kapitän Kimmich als Rechtsverteidiger spielte die deutsche Nationalmannschaft eine miserable WM im Sommer. Unter Klopp gehörte der 31-Jährige in den ersten beiden Partien der jüngsten Länderspielpause jeweils zur Startformation. Anschließend zählte er aber wie geplant nicht mehr zum zweiten Teil von Klopps 44-Mann-Kader. Auch, wenn Kimmich selbst gerne bei der Mannschaft geblieben wäre. Auch deshalb entbrannte eine Diskussion um den Status des Anführers, wenngleich Klopp mehrfach zu beschwichtigen versuchte.

Matthäus stellte am Samstag klar: "Er macht entscheidende Dinge. Mit seiner Energie, mit seiner Persönlichkeit, seiner Ausstrahlung. Mit seiner sportlichen und fußballerischen Qualität ist er aus keiner Mannschaft wegzudenken." Er hoffe nun, "dass diese Diskussion langsam aufhört. Er bringt alles mit, um diese Rolle nicht nur bei Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft, zu spielen."

Joshua Kimmich freut sich über Lob von Lothar Matthäus

Kimmich freute sich über das Lob und entgegnete: "Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wirklich. Dankeschön."

Auch sportlich war Kimmich im Anschluss an die Machtdemonstration gegen überforderte Leipziger komplett zufrieden. Speziell die ersten 60 Minuten seien "auf einem anderen Level" gewesen, konstatierte er.


FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images


Den Führungstreffer von Dreierpacker Luis Diaz bereitete Kimmich selbst vor und freut sich nach dem Statement in der Bundesliga auf die anstehende Aufgabe gegen Vorjahresfinalist FC Arsenal in der Champions League am Mittwochabend in München: "Das sind die schönsten Wochen, die es als Fußballer gibt. Wenn du englische Wochen hast und die absoluten Topspiele anstehen, ist das genau das, was du willst. Ich hoffe, dass bei unseren angeschlagenen Spielern nichts allzu Wildes ist. Wir haben ein, zwei Ausfälle, die wir kompensieren müssen. Aber wir haben genügend Qualität und werden alles reinhauen. Ich freue mich extrem auf das Spiel."

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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