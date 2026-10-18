Lothar Matthäus verteilt Seitenhieb auf Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat ein Loblieb auf Bayern Münchens Mittelfeldstar Joshua Kimmich gesungen und sich bei der Gelegenheit einen Seitenhieb auf Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann erlaubt.

Nach dem eindrucksvollen 6:1-Erfolg des deutschen Meisters gegen RB Leipzig am Samstagabend in der Allianz Arena hob Matthäus auch Kimmichs Rolle beim FCB hervor. Bei Sky sagte der Ex-Profi: "Er ist absoluter Leader. Nicht nur heute, sondern schon über Jahre hinweg. Wer bei Bayern Leader ist, kann es auch in der Nationalmannschaft. Und er ist so wichtig."

Eine klare Antwort auf die Debatte, die in den vergangenen Wochen rund um Kimmich und das DFB-Team schwelte. Für Matthäus sollte Kimmich auch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gesetzt sein – und zwar in seiner Bayern-Rolle im zentralen Mittelfeld. Und nicht etwa wie unter Klopps Vorgänger Nagelsmann auf der rechten Abwehrseite: "Ich habe ihn schon während der WM auf einer anderen Position gesehen. Und wenn eine Mannschaft keinen Leader hat oder einen hat, der aber nicht auf der richtigen Position spielt, dann kann er der Mannschaft auch nicht helfen."

Mit Kapitän Kimmich als Rechtsverteidiger spielte die deutsche Nationalmannschaft eine miserable WM im Sommer. Unter Klopp gehörte der 31-Jährige in den ersten beiden Partien der jüngsten Länderspielpause jeweils zur Startformation. Anschließend zählte er aber wie geplant nicht mehr zum zweiten Teil von Klopps 44-Mann-Kader. Auch, wenn Kimmich selbst gerne bei der Mannschaft geblieben wäre. Auch deshalb entbrannte eine Diskussion um den Status des Anführers, wenngleich Klopp mehrfach zu beschwichtigen versuchte.

Matthäus stellte am Samstag klar: "Er macht entscheidende Dinge. Mit seiner Energie, mit seiner Persönlichkeit, seiner Ausstrahlung. Mit seiner sportlichen und fußballerischen Qualität ist er aus keiner Mannschaft wegzudenken." Er hoffe nun, "dass diese Diskussion langsam aufhört. Er bringt alles mit, um diese Rolle nicht nur bei Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft, zu spielen."

Joshua Kimmich freut sich über Lob von Lothar Matthäus

Kimmich freute sich über das Lob und entgegnete: "Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wirklich. Dankeschön."

Auch sportlich war Kimmich im Anschluss an die Machtdemonstration gegen überforderte Leipziger komplett zufrieden. Speziell die ersten 60 Minuten seien "auf einem anderen Level" gewesen, konstatierte er.





Getty Images





Den Führungstreffer von Dreierpacker Luis Diaz bereitete Kimmich selbst vor und freut sich nach dem Statement in der Bundesliga auf die anstehende Aufgabe gegen Vorjahresfinalist FC Arsenal in der Champions League am Mittwochabend in München: "Das sind die schönsten Wochen, die es als Fußballer gibt. Wenn du englische Wochen hast und die absoluten Topspiele anstehen, ist das genau das, was du willst. Ich hoffe, dass bei unseren angeschlagenen Spielern nichts allzu Wildes ist. Wir haben ein, zwei Ausfälle, die wir kompensieren müssen. Aber wir haben genügend Qualität und werden alles reinhauen. Ich freue mich extrem auf das Spiel."