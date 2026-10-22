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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Marko Brkic

Lothar Matthäus über Michael Olise: "... dann wird er in ein, zwei Jahren nicht mehr bei den Bayern spielen"

Bundesliga
Bayern München
M. Olise

Für Lothar Matthäus ist Michael Olise beim FC Bayern München aktuell deutlich unterbezahlt.

Der Rekordnationalspieler empfiehlt den Verantwortlichen deshalb, den Vertrag des Franzosen zeitnah zu verlängern und sein Gehalt deutlich anzuheben. Andernfalls könnte der deutsche Rekordmeister den Ausnahmespieler in den kommenden Jahren verlieren.

"Es kommt natürlich auch auf die Vertragslänge an. Olise ist jetzt in einem Alter, in dem ihm alle Türen offenstehen. Und wenn man nicht mit ihm verlängert, wird er in ein, zwei Jahren nicht mehr bei den Bayern spielen. Denn ablösefrei werden sie ihn ganz sicher nicht ziehen lassen", sagte Matthäus in der Bild-Sendung Lothar legt los.

Aktuell soll Olise rund 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Nach Ansicht von Matthäus wird seine sportliche Bedeutung für die Münchner damit jedoch nicht ausreichend gewürdigt. Der 65-Jährige sieht den Flügelspieler längst in der Gehaltskategorie der absoluten Topverdiener des Vereins.

"Man weiß ja, was die Spieler bei Bayern verdienen. Er liegt wohl auf Platz sieben oder acht in der Gehaltsliste. Aber Leistung bringt er seit anderthalb Jahren wie ein ganz Großer. Deshalb könnte man das Gehalt anpassen und das eine oder andere Jahr an den Vertrag dranhängen. Wenn man diesen Spieler unbedingt halten will, muss man das Gehalt nach oben anpassen. In eine Region wie Musiala oder Kane", erklärte Matthäus.

Für den Experten steht dabei außer Frage, dass die Bayern alles daransetzen sollten, Olise langfristig an den Verein zu binden. Ein Verkauf des Franzosen kommt für ihn nicht infrage. "Ich würde so einen Spieler nie verkaufen, sondern immer versuchen, ihn so lange wie möglich zu halten. Aber dann muss man natürlich auch finanziell eine Schippe drauflegen", betonte Matthäus.

Dass der 24-Jährige eine entsprechende Gehaltsanpassung verdient hätte, untermauert er Woche für Woche auf dem Platz. Nach einer Saison auf Ballon-d'Or-Niveau gehört Olise auch zu Beginn der neuen Spielzeit zu den besten Fußballern der Welt. In seinen ersten zehn Pflichtspielen kommt er bereits auf beeindruckende neun Tore und fünf Vorlagen.

Matthäus über Olise: "Ähnlich wie Messi oder Maradona"

"Er macht uns nicht nur sportlich Freude. Der Unterhaltungswert ist riesig. Ich gehe ins Stadion, um den Unterschiedsspieler zu bewundern. Ähnlich wie es Messi oder Maradona war. Olise liebt nicht nur den Ball, der Ball liebt auch ihn", schwärmte der Rekordnationalspieler.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kein Wunder also, dass sich der Franzose damit in den Fokus europäischer Spitzenklubs gespielt hat. Das Interesse an Olise soll auch bei Real Madrid groß sein. Die Königlichen hatten den Franzosen dem Vernehmen nach im vergangenen Sommer auf dem Zettel, ein konkretes Angebot gaben sie allerdings zu keinem Zeitpunkt ab. Angesichts seiner Leistungen und seiner Bedeutung für den FC Bayern dürfte eine Verpflichtung ohnehin kostspielig werden. Eine Ablösesumme von mehr als 200 Millionen Euro scheint realistisch.

Aktuell ist Olise noch bis 2029 an die Münchner gebunden. Die Bayern-Verantwortlichen streben jedoch eine vorzeitige Vertragsverlängerung an.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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