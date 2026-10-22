Der Rekordnationalspieler empfiehlt den Verantwortlichen deshalb, den Vertrag des Franzosen zeitnah zu verlängern und sein Gehalt deutlich anzuheben. Andernfalls könnte der deutsche Rekordmeister den Ausnahmespieler in den kommenden Jahren verlieren.

"Es kommt natürlich auch auf die Vertragslänge an. Olise ist jetzt in einem Alter, in dem ihm alle Türen offenstehen. Und wenn man nicht mit ihm verlängert, wird er in ein, zwei Jahren nicht mehr bei den Bayern spielen. Denn ablösefrei werden sie ihn ganz sicher nicht ziehen lassen", sagte Matthäus in der Bild-Sendung Lothar legt los.

Aktuell soll Olise rund 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Nach Ansicht von Matthäus wird seine sportliche Bedeutung für die Münchner damit jedoch nicht ausreichend gewürdigt. Der 65-Jährige sieht den Flügelspieler längst in der Gehaltskategorie der absoluten Topverdiener des Vereins.

"Man weiß ja, was die Spieler bei Bayern verdienen. Er liegt wohl auf Platz sieben oder acht in der Gehaltsliste. Aber Leistung bringt er seit anderthalb Jahren wie ein ganz Großer. Deshalb könnte man das Gehalt anpassen und das eine oder andere Jahr an den Vertrag dranhängen. Wenn man diesen Spieler unbedingt halten will, muss man das Gehalt nach oben anpassen. In eine Region wie Musiala oder Kane", erklärte Matthäus.

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Für den Experten steht dabei außer Frage, dass die Bayern alles daransetzen sollten, Olise langfristig an den Verein zu binden. Ein Verkauf des Franzosen kommt für ihn nicht infrage. "Ich würde so einen Spieler nie verkaufen, sondern immer versuchen, ihn so lange wie möglich zu halten. Aber dann muss man natürlich auch finanziell eine Schippe drauflegen", betonte Matthäus.

Dass der 24-Jährige eine entsprechende Gehaltsanpassung verdient hätte, untermauert er Woche für Woche auf dem Platz. Nach einer Saison auf Ballon-d'Or-Niveau gehört Olise auch zu Beginn der neuen Spielzeit zu den besten Fußballern der Welt. In seinen ersten zehn Pflichtspielen kommt er bereits auf beeindruckende neun Tore und fünf Vorlagen.

Matthäus über Olise: "Ähnlich wie Messi oder Maradona"

"Er macht uns nicht nur sportlich Freude. Der Unterhaltungswert ist riesig. Ich gehe ins Stadion, um den Unterschiedsspieler zu bewundern. Ähnlich wie es Messi oder Maradona war. Olise liebt nicht nur den Ball, der Ball liebt auch ihn", schwärmte der Rekordnationalspieler.

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Kein Wunder also, dass sich der Franzose damit in den Fokus europäischer Spitzenklubs gespielt hat. Das Interesse an Olise soll auch bei Real Madrid groß sein. Die Königlichen hatten den Franzosen dem Vernehmen nach im vergangenen Sommer auf dem Zettel, ein konkretes Angebot gaben sie allerdings zu keinem Zeitpunkt ab. Angesichts seiner Leistungen und seiner Bedeutung für den FC Bayern dürfte eine Verpflichtung ohnehin kostspielig werden. Eine Ablösesumme von mehr als 200 Millionen Euro scheint realistisch.

Aktuell ist Olise noch bis 2029 an die Münchner gebunden. Die Bayern-Verantwortlichen streben jedoch eine vorzeitige Vertragsverlängerung an.