Mit 16 war er Inter Mailand 2,4 Millionen wert: Vom Scheitern des "neuen Baggio" Lorenzo Tassi

Für den 16-jährigen Lorenzo Tassi legte Inter Mailand 2011 satte 2,4 Millionen Euro auf den Tisch. Doch was ist aus dem "neuen Baggio" geworden?

HINTERGRUND

Sein spektakuläres Debüt für Brescia Calcio in der und der anschließende Transfer zu sollten für Lorenzo Tassi eigentlich der Startschuss für eine goldene Karriere sein. Doch anstatt sich regelmäßig mit den großen Namen des italienischen Fußballs zu messen, rutschte der offensive Mittelfeldspieler in einen Teufelskreis aus Leihgeschäften, der ihn bis in die Drittklassigkeit und zur Vereinslosigkeit führte.

2011 war es, als Tassi am letzten Spieltag gegen die (2:2) erstmals im italienischen Oberhaus auflief. Im zarten Alter von 16 Jahren gab ihm der damalige Trainer Giuseppe Iachini die Chance, sich im Profifußball zu beweisen. Nur neun Spieler waren in der Geschichte der Serie A jünger!

Alle schwärmten in Brescia vom jungen Edeltechniker und der damalige Präsident Luigi Corioni nannte ihn gar den "neuen Roberto Baggio". Jene -Legende, dessen Rückennummer "10" Brescia nicht mehr vergibt.

"Am Anfang war es schwer, denn jeder hat viel von mir erwartet. Weil ich aber jung war, habe ich versucht, dem Ganzen nicht zu viel Bedeutung beizumessen", sagte Tassi einst über die hohen Erwartungen: "Es war aber kein großes Problem für meine Karriere."

Inter-Stürmer Milito nimmt Tassi unter seine Fittiche: "Er hat mir geholfen"

Inter Mailand wurde hellhörig und verpflichtete den Teenager keine drei Monate später. Insgesamt 2,4 Millionen Euro ließen sich die Nerazzurri seine Verpflichtung kosten.

Bei Inter sollte Tassi zunächst in der Nachwuchsabteilung die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen. Nach einem Jahr wurde der Mittelfeldspieler zur U19 des Vereins befördert, trainierte damals schon mit den Profis um Javier Zanetti, Maicon und Esteban Cambiasso. "Das Training mit der ersten Mannschaft hat mich in allen Bereichen wachsen lassen", so Tassi.

In erster Linie war es dabei der damalige Stürmer Diego Milito, der ihn im Training unter seine Fittiche nahm. "Ich habe viel mit ihm gesprochen. Er hat mir geholfen, hat mir Ratschläge gegeben", erklärte Tassi vor einigen Jahren am Mikrofon des italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio.

Für die U19 Inters stand er zunächst regelmäßig auf dem Rasen, führte die Mannschaft gegen Ex-Klub Brescia sogar als Kapitän an. Wenig später folgte der Bruch, Tassis Leistungen ließen nach. Während die Mitspieler sich weiterentwickelten, schien Tassi sein Potenzial schon ausgeschöpft zu haben. Ab Dezember 2013 wurde er nur noch selten in den Kader berufen. Nach der Saison sah sich der Verein zum Handeln gezwungen und verlieh Tassi für ein Jahr zum AC Prato in die Serie C. Dank Spielpraxis bei einem kleineren Klub sollte die Karriere wieder in Schwung kommen, so der Plan.

Eine Leihe nach Avellino wird zum Tiefpunkt von Tassis Karriere

In Prato war er erst Stammspieler, musste mit Fortschreiten der Saison jedoch immer häufiger auf der Bank Platz nehmen. So erging es ihm auch bei seiner nächsten Station, Savona FBC. Es folgte die nächste Leihe zur US Avellino, die sich als Tiefpunkt seiner Karriere herausstellen sollte.

Im Süden Italiens wurde Tassi nur in der zweiten Runde der eingesetzt. Die restlichen Spiele des Zweitligisten musste er von der Tribüne verfolgen, weil er es nicht einmal mehr in den Kader schaffte. Der Anruf des Serie-C-Klubs Feralpisalo kam im Januar deshalb wie gerufen. Selbstvertrauen und Geduld hatte der Mittelfeldmann längst verloren.

"Bevor das Transferfenster schloss, ging ich zu Feralpi, das einen Mittelfeldspieler suchte. Ich wusste, dass es eine Mannschaft war, die sich in den letzten Jahren immer gut geschlagen hatte, die ehrgeizig war", erklärte Tassi damals seine Entscheidung, betonte jedoch auch: "Am Anfang war es nicht einfach. Ich kam nach sechs Monaten aus Avellino, wo ich nie gespielt habe."

Bei Feralpisalo durfte Tassi nach dem enttäuschenden Engagement in Avellino wieder regelmäßig spielen, kam bis zum Saisonende auf zwölf Einsätze in der Liga. Mit neuem Selbstvertrauen ging es für ihn zu Vicenza Virtus, auch dort gehörte er zu den Stammspielern. Um bei Inter Mailand noch den Durchbruch zu schaffen, war es inzwischen aber längst zu spät.

Tassi: Vier Jahre bei Inter Mailand "eine unvergessliche Erfahrung"

Die Nerazzurri verliehen ihn 2018 für zwei Spielzeiten wieder in die , an die SS Arezzo. Auf eine dürftige Debütsaison folgte ein besseres Jahr mit 24 Einsätzen und zwei Toren bis zum Abbruch der Saison wegen der Corona-Pandemie. Leistungsdaten, die aber unterstrichen, dass Tassis Laufbahn als Inter-Spieler endgültig vorbei war. Der auslaufenden Vertrag beim Vizemeister der Serie A wurde nicht verlängert, Tassi ist nun vereinslos.

Neun Jahre liegen zwischen seinem Debüt und dem Millionen-Wechsel zu Inter. Bei Tassi ist die Erkenntnis gereift, dass es für ganz oben eben doch nicht reicht. Bereut aber hat er seinen Schritt nach Mailand nicht: "Obwohl ich dieses Trikot nur in den Jugendmannschaften getragen habe, bleibt es eine unvergessliche Erfahrung."