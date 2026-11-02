Liverpool-Star am Pranger: Experten geißeln "lächerliche" Aktion gegen Arsenal

Es war die 79. Minute an der Anfield Road, als die Emotionen in einem ohnehin leidenschaftlich geführten Spiel überkochten. Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard kauerte offenbar angeschlagen auf Knien und Ellbogen. Auftritt Alexis Mac Allister. Liverpools Nummer 10 beugte sich tief hinunter zum Norweger, sagte etwas zu diesem und verpasste ihm dann einen Klaps auf den Hinterkopf, der nur mit sehr viel Wohlwollen als liebevoll oder aufmunternd verstanden werden kann.

Die Provokation gegen ihren Kapitän ahndeten die Gunners freilich sofort. Rechtsverteidiger Jurrien Timber konfrontierte Mac Allister und binnen Sekunden war eine ganze Traube von Spielern in rot und blassgelb zusammen. Schließlich ging Noni Madueke mit Mac Allister ins Gericht und Stirn an Stirn. Es kam zu einer Berührung zwischen dem englischen und dem argentinischen Nationalspieler, worauf Letzterer wie vom Blitz getroffen zu Boden ging.

Schiedsrichter Andrew Madley verteilte daraufhin Karten. Eine Gelbe für Mac Allister und eine für Timber. Sehr zum Missfallen der Liverpool-Fans ging Madueke, der zuvor schon Gelb gesehen hatte, für den vermeintlichen Kopfstoß leer aus.

Das sagen Neville und Carragher über Mac Allisters Einlage

Die Experten bei Sky Sports waren ganz bei der Entscheidung des Unparteiischen und gingen stattdessen hart mit Mac Allister ins Gericht. Gary Neville sah zwar einen "kleinen Stoß mit dem Kopf", fand aber die Reaktion des Liverpool-Stars "ein bisschen übertrieben" und sagte: "Steh auf. Peinlich." Zudem rügte der frühere Manchester-United-Profi, dass der Argentinier mit dem Schlag gegen Ödegaard die ganze Aufregung erst verursacht habe: "Das war unnötig."

Liverpool-Legende und -Fan Jamie Carragher wurde deutlicher. "Wir müssen wirklich hart durchgreifen und die Leute zur Rede stellen und sagen: 'Das ist peinlich.' Es muss aufhören, das ist lächerlich. Ich kann das nicht ertragen."

Der frühere Innenverteidiger wünschte sich ein gemeinsames Vorgehen gegen "diese Kopf-an-Kopf-Sache" und nahm Schiedsrichterboss Howard Webb, die Premier League und die Trainer in die Pflicht: "Sie müssen sich zusammentun und dafür sorgen, dass man für diesen Sch*** keine Roten Karten mehr bekommt!"

Videoschiedsrichter Stuart Attwell hatte Maduekes Kontakt mit Mac Allister als "nicht gewalttätig und nicht brutal" eingestuft und demzufolge davon abgesehen, einen Platzverweis wegen einer Tätlichkeit gegen Arsenals Flügelstürmer anzuzeigen.

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Klare Fehlentscheidung? Timber hält Isak im Strafraum

Liverpool fühlte sich nicht nur in dieser Szene von den Unparteiischen benachteiligt. In der ersten Halbzeit verweigerten Madley und Co. Alexander Isak einen Foulelfmeter, nachdem dieser im Strafraum massiv von Timber am Trikot gezogen worden war. Durch das Textilvergehen verpasste der schwedische Stürmer eine Flanke nur knapp mit dem Kopf und damit eine ausgezeichnete Torchance.

Der frühere Schiedsrichterchef Keith Hackett nannte die Szene eine klare Fehlentscheidung. Genauso sah es Liverpools Trainer. Andoni Iraola mutmaßte, Isak hätte den Pfiff bekommen, wenn er sich bei der Aktion fallen gelassen hätte. "So sollte es nicht sein, aber es ist nun einmal so. Beim nächsten Mal müssen wir Alex sagen, dass er zu Boden gehen soll, sonst wird nicht gepfiffen", sagte der Baske.

Durch ein Tor von Kai Havertz (16.) gewann Meister Arsenal das Spiel schließlich 1:0 und kehrte an die Tabellenspitze zurück. Manchester City und Brighton & Hove Albion sind die ersten Verfolger der Londoner. Liverpool fiel durch die zweite Saisonniederlage hinter den FC Chelsea auf Platz fünf zurück.