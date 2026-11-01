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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Falko Blöding

Weil auch Florian Wirtz hauchdünn scheiterte: FC Liverpool stellt Negativrekord in der Premier League ein

Premier League
Liverpool - FC Arsenal
Liverpool
FC Arsenal
F. Wirtz
K. Havertz

Liverpool verliert zu Hause gegen Arsenal - und trifft schon wieder den Kasten nicht.

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Der FC Liverpool bleibt bei der 0:1-Niederlage gegen Meister Arsenal im Spitzenspiel der Premier League ohne Torerfolg - das bedeutet eine historisch schwache Ausbeute für die Reds.

Nach fünf Heimspielen im englischen Oberhaus hat Liverpool in dieser Saison erst vier Tore erzielt. Damit stellt die Mannschaft von Cheftrainer Andoni Iraola eine Negativmarke ein: Einzig in den Spielzeiten 1913/14 und 2012/13 hatte Liverpool zu diesem Zeitpunkt der Saison so wenig Treffer markiert.

Dabei ließ sich den Liverpoolern an der Anfield Road zumindest für knapp 70 Minuten in der Offensive kaum ein Vorwurf machen: Sie waren trotz des Arsenal-Treffers durch Kai Havertz nach rund einer Viertelstunde das klar tonangebende Team und erspielten sich mehrere großartige Chancen.

Zentimeter fehlten zum Beispiel bei der auffälligsten Szene von Liverpools Spielgestalter Florian Wirtz zum Ausgleich: Nach 39 Minuten trat Havertz' DFB-Kamerad einen Freistoß aus rund 20 Metern aus halblinker Position. Wirtz zog das Leder mit Zug direkt auf den Kasten David Rayas. Arsenals Keeper streckte sich vergeblich, der Ball aber klatschte an die Latte.

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Ähnlich eng war es wenig später, als ein Kopfball des völlig blank heran rauschenden Alex Mac Allister knapp über den Querbalken des Arsenal-Gehäuses segelte (44.).

Für Arsenal war der Auswärtssieg in der Top-Begegnung des neunten Spieltags auf mehreren Ebenen bemerkenswert. Zum einen war es ihr erster Auswärtserfolg in Liverpool seit 2012. Damals spielten bei den Hauptstädtern noch die späteren Rio-Weltmeister Per Mertesacker und Lukas Podolski. Außerdem profitierten die Schützlinge Mikel Artetas vom ManCity-Ausrutscher gegen Brighton & Hove Albion am Samstag (0:1) und haben nun an der Tabellenspitze drei Punkte Vorsprung auf die Skyblues.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Über einen Meilenstein durfte sich zudem Havertz am späten Sonntagnachmittag freuen: Er hat nun 46 Treffer in der Premier League markiert und löst damit den ehemaligen City-Kapitän Ilkay Gündogan als Deutscher mit den meisten Toren in Englands Eliteliga ab. Zudem beendete der 27-Jährige mit seinem dritten Saisontreffer seine Torflaute - zuletzt hatte er Anfang September in der Liga getroffen.

Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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