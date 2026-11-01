Der FC Liverpool bleibt bei der 0:1-Niederlage gegen Meister Arsenal im Spitzenspiel der Premier League ohne Torerfolg - das bedeutet eine historisch schwache Ausbeute für die Reds.

Nach fünf Heimspielen im englischen Oberhaus hat Liverpool in dieser Saison erst vier Tore erzielt. Damit stellt die Mannschaft von Cheftrainer Andoni Iraola eine Negativmarke ein: Einzig in den Spielzeiten 1913/14 und 2012/13 hatte Liverpool zu diesem Zeitpunkt der Saison so wenig Treffer markiert.

Dabei ließ sich den Liverpoolern an der Anfield Road zumindest für knapp 70 Minuten in der Offensive kaum ein Vorwurf machen: Sie waren trotz des Arsenal-Treffers durch Kai Havertz nach rund einer Viertelstunde das klar tonangebende Team und erspielten sich mehrere großartige Chancen.

Zentimeter fehlten zum Beispiel bei der auffälligsten Szene von Liverpools Spielgestalter Florian Wirtz zum Ausgleich: Nach 39 Minuten trat Havertz' DFB-Kamerad einen Freistoß aus rund 20 Metern aus halblinker Position. Wirtz zog das Leder mit Zug direkt auf den Kasten David Rayas. Arsenals Keeper streckte sich vergeblich, der Ball aber klatschte an die Latte.

Ähnlich eng war es wenig später, als ein Kopfball des völlig blank heran rauschenden Alex Mac Allister knapp über den Querbalken des Arsenal-Gehäuses segelte (44.).

Für Arsenal war der Auswärtssieg in der Top-Begegnung des neunten Spieltags auf mehreren Ebenen bemerkenswert. Zum einen war es ihr erster Auswärtserfolg in Liverpool seit 2012. Damals spielten bei den Hauptstädtern noch die späteren Rio-Weltmeister Per Mertesacker und Lukas Podolski. Außerdem profitierten die Schützlinge Mikel Artetas vom ManCity-Ausrutscher gegen Brighton & Hove Albion am Samstag (0:1) und haben nun an der Tabellenspitze drei Punkte Vorsprung auf die Skyblues.

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Über einen Meilenstein durfte sich zudem Havertz am späten Sonntagnachmittag freuen: Er hat nun 46 Treffer in der Premier League markiert und löst damit den ehemaligen City-Kapitän Ilkay Gündogan als Deutscher mit den meisten Toren in Englands Eliteliga ab. Zudem beendete der 27-Jährige mit seinem dritten Saisontreffer seine Torflaute - zuletzt hatte er Anfang September in der Liga getroffen.