Liverpool gegen Chelsea: Vorschau auf das EFL-Cup-Spiel

England EFL Cup - Spielwoche 4 28. Okt. 2026 - 16:00 Anfield

Liverpool empfängt Chelsea am Mittwoch, 28. Oktober, um 17:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT im Anfield zum Carabao Cup. Kann die Mannschaft von Andoni Iraola ihre jüngste Serie guter Ergebnisse und Leistungen fortsetzen?

Unter Iraola läuft es bei Liverpool endlich rund

Liverpool hat wettbewerbsübergreifend vier Spiele in Folge gewonnen. Zuletzt setzte sich die Mannschaft gegen ein starkes Brighton durch und feierte damit ihren ersten Premier-League-Sieg in dieser Saison an der Anfield Road. Zu dieser Erfolgsserie gehören auch Auswärtssiege bei LASK und Brentford sowie ein 4:3-Heimsieg gegen Villarreal in der Champions League. Iraola wird die Anfälligkeit seiner Mannschaft in der Defensive angehen wollen: In den vergangenen fünf Spielen blieb sie nur einmal ohne Gegentor.

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Die teuren Neuzugänge Isak und Barcola liefern allmählich

Der schwedische Stürmer Alexander Isak erzielte gegen Brighton sein sechstes Saisontor. Neuzugang Bradley Barcola bereitete den Treffer des ehemaligen Newcastle-Spielers vor.

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Chelsea reist mit gedrückter Stimmung nach Anfield

Chelsea verlor zuletzt in der Premier League zu Hause mit 0:2 gegen Tottenham Hotspur. Für Tottenham war es erst der zweite Premier-League-Sieg an der Stamford Bridge im 37. Anlauf. Dieses Ergebnis dürfte bei Chelseas Fans wenig Freude ausgelöst haben. Wie unberechenbar Chelsea zuletzt war, zeigen die vergangenen fünf Premier-League-Spiele: zwei Niederlagen, zwei Siege und ein Unentschieden.

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Wichtige Statistiken, Verletzungen und Sperren

Liverpool ist in den letzten fünf Heimspielen gegen Chelsea ungeschlagen.

Cole Palmer ist nach seiner Roten Karte gegen Tottenham für Chelsea gesperrt, während Emi Martinez und Joao Pedro weiterhin verletzt ausfallen.

Voraussichtliche Startaufstellungen

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Teamnews und Kader

Andoni Iraola betreut Liverpool bei diesem Spiel im Carabao Cup. Eine voraussichtliche Aufstellung sowie Angaben zu Verletzungen und Sperren sind zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht bestätigt. Nähere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Xabi Alonso führt Chelsea in dieses Duell. Auch hier sind bislang keine Angaben zum Kader, zu Verletzungen oder zu Sperren bestätigt. Weitere Teamnews werden vor dem Spiel erwartet.

Form

Liverpool geht in guter Form in die Partie und hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Manchester City in der Premier League am 11. Oktober. Seither hat Liverpool viermal in Folge gewonnen, darunter mit 6:3 bei LASK in der Champions League und mit 4:3 gegen Villarreal. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft 16 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das zeigt, wie produktiv sie im Angriff ist, auch wenn sie defensiv gelegentlich Räume bietet. Zuletzt gewann Liverpool am 25. Oktober in der Premier League mit 2:0 gegen Brighton.

Chelsea hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und zwei verloren, hinzu kommt ein Unentschieden. Die jüngste Partie endete am 24. Oktober mit einer 0:2-Niederlage gegen Tottenham Hotspur. Zuvor gewann Chelsea mit 5:1 gegen Bournemouth und mit 2:0 bei Everton, musste im Verlauf dieser fünf Spiele aber auch eine 0:3-Niederlage gegen Brentford hinnehmen. Im fünften dieser Spiele trennte sich Chelsea mit 2:2 von Hull City. Die Form vor dem Pokalduell ist damit wechselhaft.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 9. Mai 2026 in der Premier League statt und endete an der Anfield Road mit einem 1:1. Davor gewann Chelsea im Oktober 2025 zu Hause mit 2:1 und im Mai 2025 ebenfalls zu Hause mit 3:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Liverpool zwei und Chelsea zwei, eine Partie endete unentschieden. Das einzige frühere Duell im Carabao Cup, das im Datensatz erfasst ist, endete im Februar 2024 mit einem 1:0-Auswärtssieg für Liverpool bei Chelsea.