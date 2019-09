Liverpool-Ass Andy Robertson verrät: James Milner ist mein lustigster Mitspieler

Linksverteidiger Andrew Robertson hat verraten, dass Routinier James Milner der Teamkollege beim ist, der ihn am meisten zum Lachen bringt.

In einer 60-Sekunden-Frage-Antwort-Runde bei ESPN wurde der schottische Linksverteidiger gefragt, wer denn in den Reihen des amtierenden Champions-League-Siegers sein lustigster Mitspieler sei. Mit einem kurzen Lächeln nannte Robertson Mittelfeldspieler Milner.

Der mittlerweile 33-jährige kickt seit vier Jahren für die Reds und gilt auch als Führungsspieler der Mannschaft von Jürgen Klopp. Seit 2017 spielt Robertson mit ihm in einem Team, als er selbst von Hull City an die Anfield Road wechselte.

