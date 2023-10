Lionel Messi und Inter Miami erwartet Chaos auf der China-Tour - Fans frustriert

Inter Miami und Lionel Messi müssen sich bei ihrer Tour nach China wohl auf Chaos einstellen. Das frustriert auch die Fans.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami und Lionel Messi sind noch nicht zu ihrer Reise nach China aufgebrochen, da ist die geplante Tour schon im Chaos versunken.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kurz nach der Bekanntgabe des Siegers beim Ballon d'Or am 30. Oktober in Paris, bei dem Messi seine achte Auszeichnung erhalten könnte, bricht der Argentinier mit seinem Klub zu einer Reihe von Freundschaftsspielen nach China auf.

Ursprünglich sollte Miami am 5. November auf Qingdao Hainiu und drei Tage später auf Chengdu Rongcheng treffen. Wie nun aber die South China Morning Post berichtet, wurde das zweite dieser Spiele von den Organisatoren abgesagt, wobei "verschiedene Gründe" für die späte Planänderung angeführt wurden.

Das Spiel gegen Qingdao soll jedoch stattfinden. Allerdings wurde auch hier der Spielplan geändert, denn ursprünglich sollte das Spiel im 50.000 Zuschauer fassenden Qingdao Youth Football Stadium ausgetragen werden. Nun wurde es in das 41.500 Zuschauer fassende Wuyuan River Stadium in Haikou verlegt.

Die Organisatoren haben widersprüchliche Angaben darüber gemacht, wann die Eintrittskarten in den Verkauf gehen werden, so dass die Fans jetzt nur noch ein Spiel erleben können. Verärgerte Fans haben ihrem Unmut in den sozialen Medien schnell Luft gemacht, wo Freude und Optimismus Frustration und Verwirrung gewichen sind.

DIE BILDER ZUR NEWS:

