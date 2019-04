Argentiniens Weltmeister Hector Enrique über Lionel Messi: "Wird nie Maradonas Level erreichen"

Messi spielt eine starke Saison, führt mit dem FC Barcelona die Liga an - doch ein Ex-Weltmeister sieht ihn trotzdem schwächer als Diego Maradona.

Der argentinische Weltmeister Hector Enrique sieht in der ewigen Debatte um die Stärke seiner Landsleute Lionel Messi und Diego Maradona seinen einstigen Mitspieler vorn. "Messi wird nie Maradonas Level erreichen", sagte Enrique im argentinischen Podcast Ataque Futbolero.

Enrique war bei der Endrunde 1986 Teil der Albiceleste, welche von Maradona zum WM-Titel geführt wurde. Er hofft nun, dass der fünfmalige Weltfußballer Messi bei der nächsten Weltmeisterschaft Ähnliches schafft: "Messi hatte leider eine harte Zeit in der Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass er bei der nächsten WM das Glück haben wird, welches wir hatten."

Lionel Messi gab sein Comeback in der argentinischen Nationalmannschaft

Messi hatte nach der enttäuschenden WM 2018 und mehreren Endspielniederlagen mit der argentinischen Auswahl eine längere Abstinenz von der Nationalmannschaft angekündigt. Im März gab er sein Comeback gegen Venezuela (1:3).

Enrique will Messi zwar gerne weiter für sein Land spielen sehen, jedoch ist er nicht der Meinung, dass der Barca-Torjäger dies auch unter allen Umständen tun sollte: "Falls er daran keine Freude hat, ist es besser, wenn er nicht kommt."

Obwohl Messi bereits auf 65 Länderspieltore kommt in 129 Einsätzen kommt, musste er in seiner Karriere für die Leistungen im Dress des zweimaligen Weltmeisters in seiner Heimat regelmäßig Kritik einstecken.