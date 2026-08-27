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Frankreich Ligue 1
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Lille gegen Paris Saint-Germain, Ligue-1-Vorschau: Alles, was du wissen musst

Lille - Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1
Lille
Paris Saint-Germain

Umfassende Spielvorschau auf LOSC Lille gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1. Wir analysieren die Ergebnisse des Auftaktspieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Themen vor diesem Duell am Freitagabend in der Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy.

Lille gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 2
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

LOSC Lille und Paris Saint-Germain stoßen am 28. August 2026 um 18:45 Uhr GMT (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST) an.

FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LILLEGetty Images

Freitagabend-Highlight in Villeneuve-d'Ascq

LOSC Lille kehrt auf heimischen Boden zurück und empfängt den amtierenden Meister Paris Saint-Germain zu einem hochklassigen Duell des 2. Spieltags der Ligue 1. Nach einem interessanten Auftaktwochenende in ganz Frankreich will Lille seine lautstarke Heimkulisse nutzen, um PSGs Abwehrreihe auf die Probe zu stellen und seine Position an der Tabellenspitze zu behaupten. Für den gastierenden Meister bietet die Reise in den Norden am Freitagabend eine wichtige frühe Gelegenheit, drei Punkte zu holen und auswärts seinen Rhythmus zu finden.

FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LILLEGetty Images

Lilles Auswärtssieg in Angers

Lille geht mit breiter Brust in den 2. Spieltag, nachdem zum Auftakt ein souveräner 2:0-Auswärtssieg gegen Angers SCO gelungen war. Routinier Olivier Giroud brachte Lille in der 11. Minute in Führung, bevor Tiago Santos nach einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte und damit den komfortablen Sieg besiegelte. Mit Berke Özer, der ohne Gegentor blieb, wird Cheftrainer Bruno Génésio von seiner Mannschaft erwarten, bei der Konfrontation mit der tödlichen Offensivreihe von Paris dieselbe defensive Organisation und dieselbe starke Umschaltarbeit an den Tag zu legen.

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGGetty Images

Der Auftaktkrimi von Paris: Ferran Torres rettet bei Rennes einen Punkt

Paris Saint-Germain reist in den Norden und sucht nach dem ersten Ligasieg der Saison, nachdem es am 1. Spieltag ein packendes 2:2 gegen Stade Rennais im Roazhon Park gegeben hatte. PSG lag zur Pause nach Treffern von Sebastian Szymański und Esteban Lepaul aus der ersten Halbzeit mit 0:2 zurück. Joker Ferran Torres wendete jedoch nach dem Seitenwechsel das Blatt und traf in der 71. und 82. Minute doppelt, um dem Meister noch einen Punkt zu retten. Luis Enrique wird vom Anpfiff an mehr defensive Disziplin verlangen, während Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia und Co. das Tempo aus dem zentralen Mittelfeld bestimmen wollen.

Dominanz aus der Hauptstadt auf nördlichem Boden gefordert

Historisch gesehen hatte Paris Saint-Germain in diesem Duell meist die Oberhand und gewann das jüngste Ligaduell im Januar 2026 dank eines Doppelpacks von Ousmane Dembélé und eines späten Treffers von Bradley Barcola überzeugend mit 3:0. Die Begegnungen in Villeneuve-d'Ascq lieferten jedoch regelmäßig enge, physische Duelle, in denen Lilles Pressingfallen PSGs Ballbesitzstruktur stören können. Da die beiden Klubs zu Beginn der Saison nur feine taktische Unterschiede trennen, verspricht das Freitagabend-Highlight von Beginn an hohe Intensität.

Mögliche Startaufstellungen

Lille: Ozer; Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Sahraoui, Mbappe; Mukau, Haraldsson, Correia; Giroud

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Vitinha; Zaire-Emery, Neves; Doue, Torres, Kvaratskhelia

Teamnews & Kader

Lille vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Aufstellung
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
1Berke Özer3N. Ngoy4A. Ribeiro22Tiago Santos15R. Perraud8Ethan Mbappé10Hákon Arnar Haraldsson6N. Bentaleb17N. Mukau19B. Onal9O. Giroud39M. Safonov21Lucas Hernández2A. Hakimi51W. Pacho5Marquinhos87J. Neves17Vitinha33W. Zaire-Emery14Désiré Doué7K. Kvaratskhelia10Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Lille

Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • D. Ancelotti
  • Luis Enrique

Davide Ancelotti hat vor dem Spiel keine bestätigten Verletzungen oder Sperren zu vermelden, und es wurde bislang keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff hinzugefügt, wenn das Bild bei den Teamnews klarer wird.

Bei PSG muss Luis Enrique ohne Nuno Mendes planen, der eine Sperre absitzt. Weitere Ausfälle wurden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt, und eine prognostizierte Startelf wurde noch nicht veröffentlicht.

Form

LIL

LIL - Form

GIL
N2-1
OHL
S3-6
HSV
U2-2
EVE
U1-1
SCO
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
PSG

PSG - Form

MLL
N3-0
MUN
U1-1
AVL
S2-1
RCL
N1-0
REN
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lille hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden eingefahren, wobei drei dieser Partien Testspiele in der Vorbereitung waren. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg in der Ligue 1 in Angers am 23. August, zudem gab es in den Aufwärmspielen ein 1:1 gegen Everton und ein 2:2 gegen den Hamburger SV. Ein 6:3-Sieg gegen OH Leuven war das torreichste Ergebnis in diesem Lauf, und die einzige Niederlage setzte es Ende Juli gegen Union St. Gilloise.

PSGs letzte fünf Ergebnisse zeigen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die herausragende Leistung war ein 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup. Zum Auftaktwochenende der Ligue 1 gab es ein 2:2 gegen Rennes und in einem Freundschaftsspiel ein 1:1 gegen Manchester United, dazu Niederlagen gegen Lens mit 0:1 in der Trophée des Champions und mit 0:3 gegen Mallorca in der Vorbereitung. PSG hat in diesen fünf Spielen sechs Tore erzielt und sieben kassiert.

Direkter Vergleich

Head to Head

LilleUnentschiedenParis Saint-Germain
0
1
4
Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
3
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Lille
LIL
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END
Frankreich Ligue 1
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PSG
3
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Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
3
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Lille
LIL
1
END
4Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 16. Januar 2026 statt, als PSG zuhause in der Ligue 1 mit 3:0 gewann. Davor trennten sich die Klubs im Oktober 2025 in der Decathlon Arena 1:1. In den vergangenen fünf Duellen weist PSG mit drei Siegen gegenüber null von Lille die bessere Bilanz auf, die übrigen beiden Partien endeten unentschieden. PSG erzielte in diesen fünf Spielen 12 Tore und kassierte vier.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
S
2
LensLensRCL
110052+33
S
3
LilleLilleLIL
110020+23
S
4
LyonLyonOL
110020+23
S
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
S
6
BrestBrestB29
10102201
U
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
U
8
Le MansLe MansLEM
10102201
U
9
RennesRennesREN
10102201
U
10
LorientLorientLOR
10100001
U
11
NizzaNizzaNCE
10100001
U
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
U
13
TroyesTroyesTRO
10100001
U
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
N
15
AngersAngersSCO
100102-20
N
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
N
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
N
18
StraßburgStraßburgSTR
100104-40
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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