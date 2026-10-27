Le Havre gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 30. Okt. 2026 - 14:00 Stade Océane

Le Havre empfängt den Meister am Freitagabend in der Ligue 1

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Paris Saint-Germain reist zum Ligue-1-Spiel gegen Le Havre ins Stade Oceane. Dort trifft der Titelverteidiger auf eine Mannschaft, die am Tabellenende kämpft.

PSG geht mit fünf Pflichtspielsiegen in Serie in die Partie. Dazu zählt ein 4:2 gegen Barcelona in der Champions League, mit dem die Mannschaft ihre Rolle als ernstzunehmender Anwärter in allen Wettbewerben untermauerte. Das Team von Luis Enrique erzielte in dieser Serie viele Tore und kassierte in den fünf Spielen nur sechs Gegentreffer.

Die Woche brachte allerdings auch einen schweren Rückschlag. Khvicha Kvaratskhelia erlitt im Spiel gegen Barcelona einen Kreuzbandriss und muss sich in Doha operieren lassen. Seine Saison ist damit beendet. Auch Marquinhos hat Probleme am Oberschenkel. Enrique hat jedoch klargestellt, dass er wegen der Ausfälle nicht überstürzt auf dem Transfermarkt aktiv werden will.

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Le Havre ist Schlusslicht der Ligue 1 und wartet in dieser Saison noch auf einen Ligasieg. Das Team von Didier Digard verlor sein jüngstes Spiel mit 3:4 gegen Marseille. Die Niederlage setzte die schwierige Serie fort und ließ die Mannschaft am Tabellenende weiter zurückfallen. Vor dieser Partie fehlen Le Havre vier Spieler verletzt, wodurch die ohnehin geringe Kaderbreite zusätzlich belastet wird.

Für PSG bietet die Reise nach Le Havre die Chance, im Titelrennen weiteren Schwung aufzunehmen. Ein Sieg würde die Position in der Spitzengruppe festigen und den Druck auf die davor platzierten Mannschaften aufrechterhalten.

Jüngste Ergebnisse

Le Havre AC: Kämpfte sich am Sonntag, dem 25. Oktober, bei der turbulenten 3:4-Auswärtsniederlage gegen Olympique de Marseille zurück. Zwei Tore von Josh Maja (77., Elfmeter; 89.) und ein Treffer von Lamine N'Diaye (86.) hätten einen Vier-Tore-Rückstand beinahe wettgemacht.

Paris Saint-Germain: Besiegte Olympique Lyonnais am Montag, dem 26. Oktober, im Parc des Princes durch späte Treffer von Senny Mayulu (72.) und Mika Godts (84.) mit 2:0, ohne ein Gegentor zu kassieren.

Schlüsselduell: Josh Maja gegen Willian Pacho

Treffsicherer Joker: Josh Maja wendete nach seiner Einwechslung im Vélodrome das Blatt: Er verwandelte einen Elfmeter und legte innerhalb von zwölf Minuten einen weiteren präzisen Treffer nach. Sein Gespür für Situationen im Strafraum und seine Abschlussstärke werden von der Pariser Abwehr konsequente Bewachung verlangen.

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Stütze der Abwehr: Der ecuadorianische Innenverteidiger Willian Pacho war eine tragende Säule bei PSGs Zu-null-Sieg gegen Lyon. Er gewann mehrere Zweikämpfe und brachte 83 Pässe präzise an. Pacho soll Majas Laufwege verfolgen und Le Havres Konter über hohe Bälle unterbinden.

Personal und Kader

Didier Digard muss verletzungsbedingt auf Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele und Elias Jelert verzichten. Für die Heimmannschaft sind keine Sperren bestätigt. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde vor dem Anpfiff nicht genannt.

Bei Luis Enrique sind über die auf Kader-Ebene bereits bestätigten Ausfälle hinaus keine neuen Verletzungssorgen aufgeführt. Für PSG gibt es in dieser Partie keine gesperrten Spieler. Falls verfügbar, werden weitere Personal-Updates kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Form

Le Havre hat nur eines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, wobei dieser Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Boulogne gelang. In der Ligue 1 verlor die Mannschaft ihre letzten vier Partien, darunter ein 1:3 gegen Auxerre und zuletzt ein 3:4 gegen Marseille. In diesen fünf Spielen erzielte Le Havre elf Tore, kassierte aber 14 Gegentreffer. Diese Defensivbilanz verdeutlicht den Druck, unter dem Digards Team steht.

PSG hat seine letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Das jüngste Ergebnis war der 4:2-Heimsieg gegen Barcelona in der Champions League. Im selben Zeitraum gewann PSG zudem auswärts bei Manchester City mit 4:2. In der Ligue 1 gab die Mannschaft in ihren letzten drei Partien keinen Punkt ab. In den fünf Spielen erzielte PSG 14 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im Februar 2026 statt. PSG gewann damals in der Ligue 1 im Stade Oceane mit 1:0. Von den letzten fünf direkten Begegnungen gewann PSG vier, eine endete unentschieden. Dabei erzielte PSG elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Le Havre konnte keines dieser Duelle gewinnen.