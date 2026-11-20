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Italien Serie A - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio gegen Lecce wird live auf DAZN übertragen. Der Anbieter hält die Rechte an allen 380 Spielen der Serie A 2026/27. Im Folgenden findest du die Möglichkeiten, die Partie im Livestream zu verfolgen.

Lazio kehrt ins Olympiastadion zurück, um im Spiel gegen Lecce die Tabellenführung in der Serie A zu verteidigen. Die Partie eröffnet am Samstag, 21. November 2026, den 14. Spieltag.

Lazio geht in hervorragender Form in die Partie: vier Siege in den vergangenen fünf Ligaspielen. Nur ein Unentschieden, das 1:1 zu Hause gegen Napoli, unterbrach die beeindruckende Serie. Die Mannschaft von Gennaro Gattuso erzielte in diesem Zeitraum 14 Tore und kassierte nur vier. Zu den deutlichen Ergebnissen zählen das 6:2 auswärts gegen Sassuolo und das 3:0 bei Juventus.

Der Tabellen-14. Lecce sucht wichtige Punkte, um sich von der Abstiegszone zu entfernen. Die Mannschaft von Eusebio Di Francesco holte aus den vergangenen fünf Spieltagen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Punktgewinn war das 1:1 gegen Torino.

Gattuso kann wieder auf Davide Frattesi zurückgreifen. Er kam angeschlagen von der italienischen Nationalmannschaft zurück, ist nach einer Woche regulären Mannschaftstrainings aber wieder uneingeschränkt einsatzfähig. Auch Albert Gudmundsson kehrt zurück. Der Isländer hatte wegen einer Schulterverletzung, die er sich bei der Nationalmannschaft zugezogen hatte, wochenlang gefehlt. Er ist bereit für einen Einsatz, dürfte aber kaum in der Startelf stehen.

Mattia Zaccagni und Nuno Tavares fallen dagegen weiter aus. Sie sind nicht rechtzeitig fit geworden. Pedraza wird auf der linken Seite spielen, während Diogo Leite Sutalo im Abwehrzentrum ersetzt.

Hier findest du alle Informationen dazu, wo du das Spiel im TV und Stream verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

Gattuso kann wieder auf Frattesi zurückgreifen, der die gesamte Woche mit der Mannschaft trainiert hat und zu 100 Prozent fit ist. Auch Gudmundsson steht wieder zur Verfügung. Nach einer langen Pause wegen einer Schulterverletzung kehrte er am Donnerstag, 12. November, ins Mannschaftstraining zurück. In der Abwehr wird Diogo Leite Sutalo ersetzen, während Pedraza anstelle von Nuno Tavares auf der linken Seite spielt. Auch Zaccagni, Marusic und Furlanetto fallen aus.

Lecce muss auf Santiago Pierotti und Ivan Ilic verzichten. Di Francesco wird auf seine gewohnte Startelf mit Falcone im Tor sowie Geubbels und N'Dri im Angriff setzen. Neuigkeiten zu den offiziellen Aufstellungen folgen kurz vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Lazio hat in den vergangenen fünf Serie-A-Spielen vier Siege und ein Unentschieden geholt. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg gegen Cagliari. Zuvor hatte Lazio Sassuolo auswärts mit 6:2 und Juventus ebenfalls auswärts mit 3:0 geschlagen. Die Mannschaft erzielte in diesem Zeitraum 14 Tore und kassierte vier. Das einzige Spiel ohne Sieg war das 1:1 zu Hause gegen Napoli.

Lecce holte an den vergangenen fünf Spieltagen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Torino. In diesem Zeitraum verlor die Mannschaft mit 1:5 gegen Frosinone und mit 0:2 gegen Juventus und sammelte lediglich vier Punkte. Lecce erzielte in den fünf Partien sechs Tore und kassierte neun.

Direkte Duelle

Das letzte Duell der beiden Teams fand am 24. Januar 2026 statt, als Lecce und Lazio in Apulien 0:0 spielten. Davor hatte Lazio im November 2025 zu Hause mit 2:0 gewonnen, während Lecce sich im Mai 2025 im Olympiastadion mit 1:0 durchgesetzt hatte. Von den vergangenen fünf Serie-A-Duellen gewann Lazio zwei und Lecce ebenfalls zwei. Eine Partie endete unentschieden.

Tabelle

In der Serie A steht Lazio an der Tabellenspitze, Lecce belegt Platz 14.