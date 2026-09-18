Launiges Telefonat: DFB-Überraschung widerspricht Jürgen Klopp nach Nominierung

"Ich weiß nicht, wo er die tiefe Stimme gehört hat. Das müssen wir nochmal besprechen", sagte der Angreifer der TSG Hoffenheim mit einem breiten Grinsen im Gesicht über die humorvolle Einlassung des Bundestrainers - und konnte trotz der 0:2-Pleite seiner Mannschaft bei OFI Kreta doch noch witzeln.

Nachdem Klopp Conte als einen von 16 möglichen Debütanten im XXL-Aufgebot aus dem Hut gezaubert hatte, plauderte der neue DFB-Coach noch ein wenig über sein launiges Telefonat mit dem 23-Jährigen. "Ich habe nur Jürgen Klopp gesagt - und dann hat er zwei Minuten am Stück gelacht", sagte Klopp, ehe er die Antwort Contes auf seine eigene Art mit extrem tiefer Stimme imitierte.

Auch wenn der Hoffenheimer sich nicht ganz richtig wiedergegeben sah - aus dem Strahlen kam er beim Erläutern seiner Gefühlslage kaum heraus. "Ich freue mich natürlich über die Nominierung. Das war ein Gänsehaut-Moment", sagte er auf Kreta am RTL-Mikrofon: "Es ist eine riesige Ehre für mich."

DFB-Kader von Jürgen Klopp: Welche Überraschungen gab es noch?

Unter den unerwarteten Kandidaten sticht Conte wie Mika Baur (Celtic Glasgow) wohl am meisten heraus. Mit seiner Vita steht er wie kaum ein anderer für den frischen Wind, den Klopp in der Nationalmannschaft wehen lassen will. Contewill dem Bundestrainer "zeigen, dass ich auf dem Niveau mithalten kann".

Lediglich drei Bundesligaspiele und 205 Minuten absolvierte er bislang, war in den vergangenen beiden Jahren an den Karlsruher SC und an die SV Elversberg verliehen. Letzterer verhalf er vergangene Saison mit zehn Torbeteiligungen zum Bundesliga-Aufstieg - und sich selbst zum unverhofften wie lustigen Telefonat mit Jürgen Klopp.