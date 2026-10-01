Die portugiesische Zeitung A Bola verweist auf die Statuten des portugiesischen Fußballverbands. Demnach kann ein Spieler, der trotz ordnungsgemäßer Einberufung ohne triftigen Grund bei einem Training, Spiel oder einer anderen Nationalmannschaftsaktivität fehlt, "mit einer Sperre von einem bis sechs Monaten und, falls es sich um einen Profispieler handelt, zusätzlich mit einer Geldstrafe zwischen etwa 500 und 1.000 Euro, entsprechend 102 Euro pro Kontoeinheit, bestraft." Artikel 160 sieht zudem eine automatische vorläufige Sperre vor.

Genau diese Regelung könnte nun greifen. Nachdem Ronaldo beim 2:1-Sieg der Selecao gegen Norwegen die komplette Partie auf der Bank verbracht hatte, verließ er das Spielfeld unmittelbar nach Abpfiff in Richtung Kabine, während seine Mitspieler mit den portugiesischen Fans feierten. Am Dienstag fehlte er anschließend beim Mannschaftstraining, ehe er das Teamcamp endgültig verließ.

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Warum verlässt Cristiano Ronaldo das Nationalteam?

Kurz darauf bestätigte Ronaldo seinen Abschied in einem Instagram-Post. "Nach der Pressekonferenz des Trainers und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Verbands habe ich mich dazu entschieden, das Team-Camp zu verlassen", schrieb der Superstar. Zu seinen genauen Beweggründen wolle er sich zu einem "richtigen Zeitpunkt" äußern. Zugleich wünschte er Portugal und seinen Teamkollegen Glück.

Trainer Jorge Jesus hatte zuvor unmissverständlich klargemacht, dass er den mittlerweile 41-jährigen Rekordtorschützen nur einsetzen werde, wenn er ihn tatsächlich benötige. Genau dieses Szenario war am vergangenen Sonntag eingetreten - und hatte in Portugal für reichlich Wirbel gesorgt.

Jesus zeigte Verständnis für Ronaldos Enttäuschung: "Wenn man sich 20 oder 30 Minuten lang aufwärmt und dann nicht zum Einsatz kommt - da ist niemand glücklich." Doch als Trainer habe er entschieden, "dass er nicht zum Einsatz kommt", erklärte er: "Das ist kein Grund, daraus eine große Sache zu machen."

Für Portugal geht es in der Nations League bereits am Donnerstag weiter. Im Gruppenspiel gegen Dänemark muss die Selecao allerdings ohne Ronaldo auskommen. Aktuell führt der Europameister von 2016 die Gruppe vor Norwegen und Dänemark an. Wales ist ohne Punkt nach zwei Spielen Letzter.