Cristiano Ronaldo sorgte zuletzt für einen Eklat, als er das Camp der portugiesischen Nationalmannschaft eigenmächtig verließ. Droht dem 41-Jährigen deswegen nun eine saftige Sperre?
Die portugiesische Zeitung A Bola verweist auf die Statuten des portugiesischen Fußballverbands. Demnach kann ein Spieler, der trotz ordnungsgemäßer Einberufung ohne triftigen Grund bei einem Training, Spiel oder einer anderen Nationalmannschaftsaktivität fehlt, "mit einer Sperre von einem bis sechs Monaten und, falls es sich um einen Profispieler handelt, zusätzlich mit einer Geldstrafe zwischen etwa 500 und 1.000 Euro, entsprechend 102 Euro pro Kontoeinheit, bestraft." Artikel 160 sieht zudem eine automatische vorläufige Sperre vor.
Warum verlässt Cristiano Ronaldo das Nationalteam?
Kurz darauf bestätigte Ronaldo seinen Abschied in einem Instagram-Post. "Nach der Pressekonferenz des Trainers und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Verbands habe ich mich dazu entschieden, das Team-Camp zu verlassen", schrieb der Superstar. Zu seinen genauen Beweggründen wolle er sich zu einem "richtigen Zeitpunkt" äußern. Zugleich wünschte er Portugal und seinen Teamkollegen Glück.
Trainer Jorge Jesus hatte zuvor unmissverständlich klargemacht, dass er den mittlerweile 41-jährigen Rekordtorschützen nur einsetzen werde, wenn er ihn tatsächlich benötige. Genau dieses Szenario war am vergangenen Sonntag eingetreten - und hatte in Portugal für reichlich Wirbel gesorgt.
Jesus zeigte Verständnis für Ronaldos Enttäuschung: "Wenn man sich 20 oder 30 Minuten lang aufwärmt und dann nicht zum Einsatz kommt - da ist niemand glücklich." Doch als Trainer habe er entschieden, "dass er nicht zum Einsatz kommt", erklärte er: "Das ist kein Grund, daraus eine große Sache zu machen."
Für Portugal geht es in der Nations League bereits am Donnerstag weiter. Im Gruppenspiel gegen Dänemark muss die Selecao allerdings ohne Ronaldo auskommen. Aktuell führt der Europameister von 2016 die Gruppe vor Norwegen und Dänemark an. Wales ist ohne Punkt nach zwei Spielen Letzter.
Häufig gestellte Fragen
Mit 41 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 41 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 140 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als "Milliardärs-Insel" bekannt ist.
Cristiano Ronaldo besitzt eine multinationale Luxuswagen-Sammlung mit über 40 Fahrzeugen, darunter seltene Hypercars, Klassiker und Alltags-SUVs. Zu den bekanntesten Marken in seinem Besitz gehören Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 34 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.
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