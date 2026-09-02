La Liga - Spielwoche 4 6. Sept. 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Valencia gegen Barcelona beginnt am 6. Sept. 2026 um 10:15 Uhr EST und 15:15 Uhr GMT.

Titelverteidiger Barca wirkt wie die Mannschaft, die es zu schlagen gilt

Barca-Coach Hansi Flick bot im Auftaktspiel des Titelverteidigers gegen Elche Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal und Espart von Beginn an auf, und die Katalanen waren für ihre Gastgeber viel zu stark und gewannen am Ende mit 5:0. Danach folgten ein 2:0-Sieg gegen Athletic Bilbao und ein 5:2-Erfolg gegen Rayo Vallecano.

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Schwieriger Start für Los Che

Valencia hat aus den ersten drei LaLiga-Spielen nur einen einzigen Punkt geholt, wobei der nigerianische Stürmer Umar Sadiq beim 1:3 gegen Deportivo La Coruna den bislang einzigen Saisontreffer erzielte. Mit einem Duell gegen den Titelverteidiger wird es nicht leichter.

Schlüsselspieler, Verletzungsnews & Statistiken

Lamine Yamals zweites Tor gegen Rayo Vallecano war sein 50. für den Klub, womit er der jüngste Spieler in den fünf Topligen Europas ist, der diese Marke erreicht hat.

Keines der letzten 40 Duelle zwischen diesen Teams endete torlos.

Raphinha hat in dieser Saison fünf LaLiga-Tore für Barca erzielt.

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Barcelona-Transfers

Rodri, Gewinner des Goldenen Balls bei der WM mit Spanien, ist der prominenteste Neuzugang und kommt von Man City in einem Deal mit einem anfänglichen Volumen von 60 Millionen Euro. Für die Offensive kamen Anthony Gordon (70 Millionen Euro), Karim Adeyemi (22 Millionen Euro) und Jesse Bisiwu (8,5 Millionen Euro), um die Abgänge von Robert Lewandowski, Ferran Torres und Marcus Rashford zu ersetzen.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Valencia (532): Dimitrievski; Rioja, Martínez, Diakhaby, Tarrega, Vázquez; Urginic, Pepelu, Sato; Guerra, Sadiq.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Christensen, Cubarsi, Espart; Bernal, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

Teamnews & Kader

Carlos Corberan muss für den Besuch von Barcelona auf mehrere Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft verzichten. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez und Justin De Haas werden allesamt als verletzt geführt, sodass der Kader von Valencia vor dieser Partie arg dezimiert ist. Beim Heimteam ist derzeit keine Sperre verzeichnet.

Auch Hansi Flick muss Ausfälle kompensieren. Roony Bardghji, Frenkie de Jong und Gavi fallen bei Barcelona weiterhin verletzt aus. Für keine der beiden Mannschaften wurde bislang eine wahrscheinliche Aufstellung bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Form

Valencia hat eines der letzten fünf Pflicht- und Testspiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete am 30. August mit einer 1:3-Niederlage in LaLiga gegen Deportivo de A Coruna, davor gab es ein 0:1 gegen Real Betis. Zwischen diesen beiden Niederlagen stand ein 0:0 gegen Celta Vigo. Valencias einziger Sieg in dieser Phase gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:0 gegen Hercules. In den drei Pflichtspielen dieser Saison erzielte die Mannschaft zwei Tore und kassierte fünf.

Barcelona hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Udinese. Seitdem hat die Mannschaft nicht mehr verloren und nacheinander Al Ahly, Basel, Elche und Athletic Bilbao geschlagen. In diesen vier Siegen erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte zwei, darunter ein 5:0 gegen Elche und ein 2:0 gegen Athletic Bilbao im jüngsten LaLiga-Spiel.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 23. Mai 2026 in LaLiga statt, als Valencia Barcelona im Estadio Mestalla mit 3:1 besiegte. Davor sprach die Bilanz im direkten Vergleich deutlich für Barcelona. Barcelona gewann im September 2025 zu Hause mit 6:0, schlug Valencia im Februar 2025 in der Copa del Rey mit 5:0 und feierte im Januar 2025 in LaLiga einen 7:1-Erfolg. In den letzten fünf Duellen kommt Barcelona auf vier Siege gegenüber einem von Valencia, bei 21 erzielten und fünf kassierten Toren.

Tabelle

In LaLiga liegt Valencia derzeit auf Platz 18, während Barcelona nach den ersten Wochen der Saison Vierter ist.