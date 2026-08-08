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Deutschland 2 Bundesliga
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Ansehen auf Sky WOW
GOAL

Übersetzt von

Läuft KSC (Karlsruher SC) vs. Arminia Bielefeld heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC - Arminia Bielefeld
Karlsruher SC
Arminia Bielefeld

Der Karlsruher SC und Arminia Bielefeld stehen sich am heutigen Samstag in der 2. Bundesliga gegenüber. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Der Karlsruher SC empfängt Arminia Bielefeld im BBBank Wildpark zu einem Duell der 2. Bundesliga. Beide Klubs starten in eine neue Saison mit sehr unterschiedlichen Erwartungen.

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In der KSC unterlag zuletzt in den Testspielen Hoffenheim und Inter Mailand. Bielefeld kommt mit breiter Brust nach Karlsruhe. Ein 4:0-Testspielsieg gegen Bologna deutet darauf hin, dass die Arminen auch in die neue Saison mit Schwung starten wollen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung. Das Spiel zwischen Karlsruher SC und Arminia Bielefeld beginnt am 8. August 2026 um 13 Uhr.

Läuft KSC (Karlsruher SC) vs. Arminia Bielefeld heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und Arminia Bielefeld wird exklusiv von Sky übertragen. Im Free-TV ist das Zweitliga-Duell nicht zu sehen.

Sky besitzt auch in dieser Saison die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 3, wo Sven Schröter als Kommentator durch die Partie führt. Wer lieber alle zeitgleichen Begegnungen im Blick behalten möchte, kann auf die Konferenz bei Sky Sport Bundesliga 1 zurückgreifen.

Abonnenten haben außerdem die Möglichkeit, das Spiel im Livestream über SkyGo oder den Streamingdienst WOW zu verfolgen.

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Anstoßzeit Karlsruher SC gegen Arminia Bielefeld

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1
BBBank Wildpark

Karlsruher SC vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Karlsruher SC vs Arminia Bielefeld Aufstellungen

4-4-2
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Aufstellung
Arminia Bielefeld crest
Arminia Bielefeld
ABI
4-3-3
1H. Bernat2S. Jung22C. Kobald3D. Ofli28M. Franke36R. Pinto Pedrosa25L. Egloff10M. Wanitzek26D. Zor9M. Broschinski11N. Eichinger1J. Kersken7H. Koudossou19Maximilian Großer29T. Handwerker5M. Bauer38Marius Wörl8S. Schreck21S. Russo11J. Grodowski14M. Momuluh10J. Rochelt
Arminia Bielefeld crest
Arminia Bielefeld
ABI
4-4-2
Karlsruher SC

Startelf

Arminia Bielefeld

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Senft
  • O. Kirch

Form

KSC

KSC - Form

SVD
S2-1
SCP
U2-2
BOC
N1-2
INT
N1-2
TSG
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ABI

ABI - Form

PRM
S2-3
BOC
U1-1
FCK
N2-0
BSC
S6-1
BOL
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Karlsruher SC kommt mit einer schwachen jüngsten Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Spielen holte der KSC einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag die Mannschaft Hoffenheim in einem Testspiel mit 0:3. Zuvor hatte es auch gegen Inter Mailand eine 1:2-Niederlage gegeben. In der 2. Bundesliga gelangen in der Abschlussphase der Vorsaison ein Sieg gegen Darmstadt (2:1) und ein Remis gegen Paderborn (2:2), ehe man gegen Bochum mit 1:2 verlor.

Arminia Bielefeld präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Spielen stehen drei Siege und ein Remis zu Buche, lediglich eine Niederlage trübt das Bild. Den Abschluss der Vorsaison bildete ein 6:1-Kantersieg gegen Hertha BSC. Auch der Testspielbetrieb verlief positiv, darunter ein 4:0 gegen Bologna. In der Summe zeigt die Formkurve der Bielefelder klar nach oben.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Karlsruher SCUnentschiedenArminia Bielefeld
3
1
1
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
4
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
4
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
4
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
3
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
3
END
13Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 10. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Karlsruher SC siegte daheim mit 4:1 gegen Arminia Bielefeld. Zuvor hatte Bielefeld das Hinspiel der gleichen Saison am 8. November 2025 mit 4:0 für sich entschieden. Blickt man auf die letzten fünf direkten Vergleiche, kommt Karlsruhe auf zwei Siege, Bielefeld auf zwei Siege, ein Spiel endete unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 26 Tore.


Karlsruher SC vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
110061+53
S
2
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
4
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
5
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
6
Holstein KielHolstein KielHSK
10102201
U
7
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
8
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
9
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
00000000
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
00000000
11
Greuther FürthGreuther FürthGFT
00000000
12
Hannover 96Hannover 96H96
00000000
13
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
00000000
14
St. PauliSt. PauliFCP
00000000
15
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
16
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
17
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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