Der Karlsruher SC empfängt Arminia Bielefeld im BBBank Wildpark zu einem Duell der 2. Bundesliga. Beide Klubs starten in eine neue Saison mit sehr unterschiedlichen Erwartungen.

In der KSC unterlag zuletzt in den Testspielen Hoffenheim und Inter Mailand. Bielefeld kommt mit breiter Brust nach Karlsruhe. Ein 4:0-Testspielsieg gegen Bologna deutet darauf hin, dass die Arminen auch in die neue Saison mit Schwung starten wollen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung. Das Spiel zwischen Karlsruher SC und Arminia Bielefeld beginnt am 8. August 2026 um 13 Uhr.

Läuft KSC (Karlsruher SC) vs. Arminia Bielefeld heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und Arminia Bielefeld wird exklusiv von Sky übertragen. Im Free-TV ist das Zweitliga-Duell nicht zu sehen.

Sky besitzt auch in dieser Saison die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 3, wo Sven Schröter als Kommentator durch die Partie führt. Wer lieber alle zeitgleichen Begegnungen im Blick behalten möchte, kann auf die Konferenz bei Sky Sport Bundesliga 1 zurückgreifen.

Abonnenten haben außerdem die Möglichkeit, das Spiel im Livestream über SkyGo oder den Streamingdienst WOW zu verfolgen.

Anstoßzeit Karlsruher SC gegen Arminia Bielefeld

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1 8. Aug. 2026 - 07:00 BBBank Wildpark

Karlsruher SC vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Form

Karlsruher SC kommt mit einer schwachen jüngsten Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Spielen holte der KSC einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag die Mannschaft Hoffenheim in einem Testspiel mit 0:3. Zuvor hatte es auch gegen Inter Mailand eine 1:2-Niederlage gegeben. In der 2. Bundesliga gelangen in der Abschlussphase der Vorsaison ein Sieg gegen Darmstadt (2:1) und ein Remis gegen Paderborn (2:2), ehe man gegen Bochum mit 1:2 verlor.

Arminia Bielefeld präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Spielen stehen drei Siege und ein Remis zu Buche, lediglich eine Niederlage trübt das Bild. Den Abschluss der Vorsaison bildete ein 6:1-Kantersieg gegen Hertha BSC. Auch der Testspielbetrieb verlief positiv, darunter ein 4:0 gegen Bologna. In der Summe zeigt die Formkurve der Bielefelder klar nach oben.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 10. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Karlsruher SC siegte daheim mit 4:1 gegen Arminia Bielefeld. Zuvor hatte Bielefeld das Hinspiel der gleichen Saison am 8. November 2025 mit 4:0 für sich entschieden. Blickt man auf die letzten fünf direkten Vergleiche, kommt Karlsruhe auf zwei Siege, Bielefeld auf zwei Siege, ein Spiel endete unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 26 Tore.





Karlsruher SC vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

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