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Marko Brkic
Übersetzt von

Läuft FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung von Clasico live bei DAZN?

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FC Barcelona - Real Madrid
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Real Madrid

Der Clasico steht an: Wenn der FC Barcelona auf Real Madrid trifft, ist Spannung garantiert. GOAL zeigt Euch, wo ihr das Duell der beiden spanischen Erzrivalen live verfolgen könnt.

Der erste Clasico der LaLiga-Saison verspricht Hochspannung: Am heutigen Sonntag, den 25. Oktober, kommt es zum prestigeträchtigen Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Im Camp Nou treffen der amtierende spanische Meister aus Katalonien und der Vizemeister aus der Hauptstadt aufeinander.

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Vor allem für die Königlichen steht viel auf dem Spiel. Um im weiteren Saisonverlauf im Titelrennen zu bleiben, darf sich Real Madrid kaum noch einen Ausrutscher erlauben. Schließlich beträgt der Rückstand auf den Erzrivalen bereits sechs Punkte. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr in Barcelona.

Wo ihr den Clasico live sehen könnt und welcher Anbieter die Übertragung übernimmt, erfahrt ihr bei GOAL.


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25. Okt. 2026

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Läuft FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung von Clasico live bei DAZN?

Wer das prestigeträchtige Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streaminganbieter überträgt LaLiga auch in der laufenden Saison und zeigt den Clasico bereits mit einer ausführlichen Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr - 45 Minuten vor dem Anpfiff.

Durch die Sendung führt Moderator Max Siebald. Als Experte analysiert Michael Ballack das Geschehen, während Jan Platte die Partie kommentiert. Andres Veredas berichtet direkt aus dem Stadion.

Der Clasico ist mit sämtlichen DAZN-Abonnements verfügbar. Wer das umfangreichste Sportangebot nutzen möchte, greift zu DAZN Unlimited. Derzeit bietet der Streamingdienst zudem eine Aktion an, mit der sich bei einer Laufzeit von 24 Monaten insgesamt 240 Euro sparen lassen.

Zum Angebot gehören zahlreiche Sportübertragungen, darunter auch die Champions League. Allerdings verliert DAZN die Rechte an der Königsklasse ab der Saison 2027/28.

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Läuft FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung von Clasico live bei DAZN? Wichtigste Infos

Begegnung

FC Barcelona vs. Real Madrid

Wettbewerb

LaLiga

Spieltag

10

Datum

25. Oktober 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Camp Nou, Barcelona

Livestream

DAZN

Läuft FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung von Clasico live bei DAZN? Die Tabelle vor dem 10. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

FC Barcelona

9

9

0

0

39:9

30

27

2

Atlético Madrid

9

7

1

1

19:8

11

22

3

Real Madrid

9

7

0

2

23:9

14

21

4

Real Betis

9

6

1

2

16:14

2

19

5

Real Sociedad San Sebastian

9

5

1

3

17:17

0

16

6

Sevilla FC

9

4

2

3

14:16

-2

14

7

CD Alavés

9

3

2

4

13:10

3

11

8

Celta Vigo

9

2

5

2

10:7

3

11

9

Deportivo A Coruña

9

2

5

2

13:12

1

11

10

CA Osasuna

9

3

2

4

10:18

-8

11

11

Levante UD

9

2

4

3

15:17

-2

10

12

Villarreal CF

9

2

3

4

13:13

0

9

13

Athletic Club

8

2

3

3

8:9

-1

9

14

Rayo Vallecano

8

2

3

3

12:17

-5

9

15

Getafe CF

9

2

3

4

5:11

-6

9

16

Espanyol Barcelona

9

2

2

5

11:12

-1

8

17

Racing Santander

9

2

2

5

13:25

-12

8

18

Elche CF

9

1

4

4

11:17

-6

7

19

Valencia CF

9

1

3

5

6:15

-9

6

20

Málaga CF

9

0

4

5

6:18

-12

4

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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