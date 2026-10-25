Der erste Clasico der LaLiga-Saison verspricht Hochspannung: Am heutigen Sonntag, den 25. Oktober, kommt es zum prestigeträchtigen Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Im Camp Nou treffen der amtierende spanische Meister aus Katalonien und der Vizemeister aus der Hauptstadt aufeinander.

Vor allem für die Königlichen steht viel auf dem Spiel. Um im weiteren Saisonverlauf im Titelrennen zu bleiben, darf sich Real Madrid kaum noch einen Ausrutscher erlauben. Schließlich beträgt der Rückstand auf den Erzrivalen bereits sechs Punkte. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr in Barcelona.

Wo ihr den Clasico live sehen könnt und welcher Anbieter die Übertragung übernimmt, erfahrt ihr bei GOAL.





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Läuft FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung von Clasico live bei DAZN?

Wer das prestigeträchtige Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streaminganbieter überträgt LaLiga auch in der laufenden Saison und zeigt den Clasico bereits mit einer ausführlichen Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr - 45 Minuten vor dem Anpfiff.

Durch die Sendung führt Moderator Max Siebald. Als Experte analysiert Michael Ballack das Geschehen, während Jan Platte die Partie kommentiert. Andres Veredas berichtet direkt aus dem Stadion.

Der Clasico ist mit sämtlichen DAZN-Abonnements verfügbar. Wer das umfangreichste Sportangebot nutzen möchte, greift zu DAZN Unlimited. Derzeit bietet der Streamingdienst zudem eine Aktion an, mit der sich bei einer Laufzeit von 24 Monaten insgesamt 240 Euro sparen lassen.

Zum Angebot gehören zahlreiche Sportübertragungen, darunter auch die Champions League. Allerdings verliert DAZN die Rechte an der Königsklasse ab der Saison 2027/28.

Läuft FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung von Clasico live bei DAZN? Wichtigste Infos

Begegnung FC Barcelona vs. Real Madrid Wettbewerb LaLiga Spieltag 10 Datum 25. Oktober 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Livestream DAZN

Läuft FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung von Clasico live bei DAZN? Die Tabelle vor dem 10. Spieltag