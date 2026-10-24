Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoEintracht Frankfurt
Stream BVB vs. Frankfurt live mit WOW
Marko Brkic
Übersetzt von

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga

Bundesliga
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund steht vor einem Duell mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Wo die Begegnung live im Fernsehen und per Stream zu sehen ist, erfahrt Ihr bei GOAL.

Am Samstagabend steht in der Bundesliga ein attraktives Duell auf dem Programm: Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt zum Topspiel des 7. Spieltags. Anpfiff im Dortmunder Signal-Iduna-Park ist um 18.30 Uhr.

Dein Zuhause für Live-SportStream BVB vs. Frankfurt live mit WOW

Doch auf welchem Sender wird die Partie live übertragen und welche Möglichkeiten gibt es, das Spiel im Livestream zu verfolgen? GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga

Für die Liveübertragung des Duells zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist am Samstag Sky zuständig. Während DAZN die Konferenz der um 15.30 Uhr beginnenden Bundesliga-Partien zeigt, laufen die Begegnungen am Samstagabend einzeln bei Sky - darunter auch das Aufeinandertreffen von BVB und SGE.

Die Übertragung startet bereits um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Eine Stunde vor dem Anpfiff stimmt Sky die Zuschauer auf das Topspiel ein. Als Kommentator begleitet Wolff Fuss das Geschehen auf dem Platz.

Wer die Partie nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat alternativ die Möglichkeit, das Spiel online zu streamen. Dafür stehen SkyGo und der kostenpflichtige Streamingdienst WOW zur Verfügung.

Dein Zuhause für Live-SportStream BVB vs. Frankfurt live mit WOW

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga - Wichtigste Infos

Begegnung

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb

Bundesliga

Spieltag

7

Datum

24. Oktober 2026

Uhrzeit

18.30 Uhr

Ort

Signal-Iduna-Park, Dortmund

TV

Sky

Livestream

SkyGo, WOW

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 7. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

FC Bayern München

6

4

2

0

22:5

17

14

2

Borussia Dortmund

6

4

2

0

11:4

7

14

3

SC Freiburg

6

4

1

1

15:6

9

13

4

Bayer Leverkusen

6

4

1

1

16:9

7

13

5

1. FSV Mainz 05

6

3

1

2

14:10

4

10

6

SV 07 Elversberg

6

3

1

2

12:11

1

10

7

RB Leipzig

6

3

0

3

16:11

5

9

8

SV Werder Bremen

6

2

3

1

12:12

0

9

9

Hamburger SV

6

3

0

3

6:15

-9

9

10

FC Augsburg

6

2

2

2

16:12

4

8

11

Eintracht Frankfurt

6

2

2

2

10:16

-6

8

12

1. FC Köln

6

2

1

3

8:11

-3

7

13

VfB Stuttgart

6

2

0

4

8:10

-2

6

14

TSG Hoffenheim

6

2

0

4

11:14

-3

6

15

FC Schalke 04

6

1

2

3

4:7

-3

5

16

SC Paderborn 07

6

1

2

3

5:9

-4

5

17

1. FC Union Berlin

6

1

2

3

5:17

-12

5

18

Bor. Mönchengladbach

6

0

0

6

8:20

-12

0


Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen