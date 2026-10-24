Am Samstagabend steht in der Bundesliga ein attraktives Duell auf dem Programm: Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt zum Topspiel des 7. Spieltags. Anpfiff im Dortmunder Signal-Iduna-Park ist um 18.30 Uhr.
Doch auf welchem Sender wird die Partie live übertragen und welche Möglichkeiten gibt es, das Spiel im Livestream zu verfolgen? GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung.
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga
Für die Liveübertragung des Duells zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist am Samstag Sky zuständig. Während DAZN die Konferenz der um 15.30 Uhr beginnenden Bundesliga-Partien zeigt, laufen die Begegnungen am Samstagabend einzeln bei Sky - darunter auch das Aufeinandertreffen von BVB und SGE.
Die Übertragung startet bereits um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Eine Stunde vor dem Anpfiff stimmt Sky die Zuschauer auf das Topspiel ein. Als Kommentator begleitet Wolff Fuss das Geschehen auf dem Platz.
Wer die Partie nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat alternativ die Möglichkeit, das Spiel online zu streamen. Dafür stehen SkyGo und der kostenpflichtige Streamingdienst WOW zur Verfügung.
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga - Wichtigste Infos
Begegnung
Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
Wettbewerb
Bundesliga
Spieltag
7
Datum
24. Oktober 2026
Uhrzeit
18.30 Uhr
Ort
Signal-Iduna-Park, Dortmund
TV
Sky
Livestream
SkyGo, WOW
Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 7. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
FC Bayern München
6
4
2
0
22:5
17
14
2
Borussia Dortmund
6
4
2
0
11:4
7
14
3
SC Freiburg
6
4
1
1
15:6
9
13
4
Bayer Leverkusen
6
4
1
1
16:9
7
13
5
1. FSV Mainz 05
6
3
1
2
14:10
4
10
6
SV 07 Elversberg
6
3
1
2
12:11
1
10
7
RB Leipzig
6
3
0
3
16:11
5
9
8
SV Werder Bremen
6
2
3
1
12:12
0
9
9
Hamburger SV
6
3
0
3
6:15
-9
9
10
FC Augsburg
6
2
2
2
16:12
4
8
11
Eintracht Frankfurt
6
2
2
2
10:16
-6
8
12
1. FC Köln
6
2
1
3
8:11
-3
7
13
VfB Stuttgart
6
2
0
4
8:10
-2
6
14
TSG Hoffenheim
6
2
0
4
11:14
-3
6
15
FC Schalke 04
6
1
2
3
4:7
-3
5
16
SC Paderborn 07
6
1
2
3
5:9
-4
5
17
1. FC Union Berlin
6
1
2
3
5:17
-12
5
18
Bor. Mönchengladbach
6
0
0
6
8:20
-12
0