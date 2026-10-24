Am Samstagabend steht in der Bundesliga ein attraktives Duell auf dem Programm: Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt zum Topspiel des 7. Spieltags. Anpfiff im Dortmunder Signal-Iduna-Park ist um 18.30 Uhr.

Doch auf welchem Sender wird die Partie live übertragen und welche Möglichkeiten gibt es, das Spiel im Livestream zu verfolgen? GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga

Für die Liveübertragung des Duells zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist am Samstag Sky zuständig. Während DAZN die Konferenz der um 15.30 Uhr beginnenden Bundesliga-Partien zeigt, laufen die Begegnungen am Samstagabend einzeln bei Sky - darunter auch das Aufeinandertreffen von BVB und SGE.

Die Übertragung startet bereits um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Eine Stunde vor dem Anpfiff stimmt Sky die Zuschauer auf das Topspiel ein. Als Kommentator begleitet Wolff Fuss das Geschehen auf dem Platz.

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Wer die Partie nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat alternativ die Möglichkeit, das Spiel online zu streamen. Dafür stehen SkyGo und der kostenpflichtige Streamingdienst WOW zur Verfügung.

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga - Wichtigste Infos

Begegnung Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga Spieltag 7 Datum 24. Oktober 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund TV Sky Livestream SkyGo, WOW

Läuft BVB heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 7. Spieltag

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 6 4 2 0 22:5 17 14 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 11:4 7 14 3 SC Freiburg 6 4 1 1 15:6 9 13 4 Bayer Leverkusen 6 4 1 1 16:9 7 13 5 1. FSV Mainz 05 6 3 1 2 14:10 4 10 6 SV 07 Elversberg 6 3 1 2 12:11 1 10 7 RB Leipzig 6 3 0 3 16:11 5 9 8 SV Werder Bremen 6 2 3 1 12:12 0 9 9 Hamburger SV 6 3 0 3 6:15 -9 9 10 FC Augsburg 6 2 2 2 16:12 4 8 11 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 10:16 -6 8 12 1. FC Köln 6 2 1 3 8:11 -3 7 13 VfB Stuttgart 6 2 0 4 8:10 -2 6 14 TSG Hoffenheim 6 2 0 4 11:14 -3 6 15 FC Schalke 04 6 1 2 3 4:7 -3 5 16 SC Paderborn 07 6 1 2 3 5:9 -4 5 17 1. FC Union Berlin 6 1 2 3 5:17 -12 5 18 Bor. Mönchengladbach 6 0 0 6 8:20 -12 0



