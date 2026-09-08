Die Champions League ist bereit für eine neue Saison! Nach der Auslosung am 27. August fällt am heutigen Dienstag mit den ersten sechs Partien des 1. Spieltags der Ligaphase der Startschuss.
Mit Borussia Dortmund ist dabei auch direkt ein deutscher Vertreter im Einsatz. Der BVB empfängt im Signal Iduna Park den FC Villarreal. Das deutsch-spanische Duell wird um 21 Uhr angepfiffen.
Doch wie lässt sich die Partie verfolgen, wenn man nicht selbst im Stadion dabei sein kann? GOAL verrät, wo das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream übertragen wird.
Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?
BVB gegen Villarreal läuft heute live und in voller Länge bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst zeigt auch in dieser Champions-League-Saison pro Spieltag eine Partie exklusiv – stets am Dienstag. Zum Auftakt fällt die Wahl auf das Duell der Dortmunder gegen die Spanier.
Wer auf einen anderen Sender ausweichen möchte, hat dagegen keine Möglichkeit. Neben Amazon Prime Video wird das Aufeinandertreffen heute weder im TV noch im Livestream übertragen. Auch bei DAZN sucht man das Spiel vergeblich. Der Streamingdienst zeigt zwar den Großteil der Champions League und hat in der Ligaphase pro Spieltag 17 der 18 Partien im Programm, das eine Prime Video-Exklusivspiel gehört jedoch nicht dazu.
Entsprechend ist BVB gegen Villarreal heute auch nicht Bestandteil der Champions-League-Konferenz von DAZN. Dort wird lediglich zwischen den anderen fünf Partien hin- und hergeschaltet, sodass Tore und wichtige Szenen aus dem Dortmunder Spiel nicht in die Konferenz einfließen.
Spiel
Borussia Dortmund - FC Villarreal
Wettbewerb
UEFA Champions League
Runde
Ligaphase, 1. Spieltag
Datum
8. September 2026
Anstoß
21:00 Uhr
Ort
Signal Iduna Park, Dortmund
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Amazon Prime Video
Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? - Informationen zur Übertragung bei Amazon Prime Video
Bei Amazon Prime Video beginnt die Vorberichterstattung zum BVB-Spiel bereits um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff.
An der Live-Crew hat sich zur neuen Saison nichts verändert. Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Übertragung, als Experten sind zum Auftakt Mats Hummels, Chris Kramer und Tabea Kemme dabei. Hannes Herrmann kommentiert die Partie, während Benedikt Höwedes ihn als Co-Kommentator unterstützt.
Fußball heute live: BVB vs. FC Villarreal bei Amazon Prime Video
Spiel
Borussia Dortmund - FC Villarreal
Übertragungsstart
20:00 Uhr
Moderator
Jonas Friedrich
Experten
Mats Hummels, Chris Kramer, Tabea Kemme
Kommentator
Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes
Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? - Der 1. Spieltag der Königsklasse
Termin
Begegnung
Dienstag, 18:45 Uhr
AEK Athen – LASK
Dienstag, 18:45 Uhr
Club Brügge – Aston Villa
Dienstag, 21:00 Uhr
Borussia Dortmund – FC Villarreal
Dienstag, 21:00 Uhr
FC Porto – Manchester City
Dienstag, 21:00 Uhr
LOSC Lille – Real Betis
Dienstag, 21:00 Uhr
Real Madrid – Inter Mailand
Mittwoch, 18:45 Uhr
FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam
Mittwoch, 18:45 Uhr
VfB Stuttgart – Viking Stavanger
Mittwoch, 21:00 Uhr
FC Liverpool – Atletico Madrid
Mittwoch, 21:00 Uhr
Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
Mittwoch, 21:00 Uhr
Sporting – Galatasaray
Mittwoch, 21:00 Uhr
SSC Neapel – FC Arsenal
Donnerstag, 18:45 Uhr
Fenerbahce – AS Rom
Donnerstag, 18:45 Uhr
PSV Eindhoven – Schachtar Donezk
Donnerstag, 21:00 Uhr
Como 1907 – RB Leipzig
Donnerstag, 21:00 Uhr
FC Bayern München – FK Bodö/Glimt
Donnerstag, 21:00 Uhr
Manchester United – Sabah FK
Donnerstag, 21:00 Uhr
Slavia Prag – RC Lens