Die Champions League ist bereit für eine neue Saison! Nach der Auslosung am 27. August fällt am heutigen Dienstag mit den ersten sechs Partien des 1. Spieltags der Ligaphase der Startschuss.

Mit Borussia Dortmund ist dabei auch direkt ein deutscher Vertreter im Einsatz. Der BVB empfängt im Signal Iduna Park den FC Villarreal. Das deutsch-spanische Duell wird um 21 Uhr angepfiffen.

Doch wie lässt sich die Partie verfolgen, wenn man nicht selbst im Stadion dabei sein kann? GOAL verrät, wo das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream übertragen wird.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

BVB gegen Villarreal läuft heute live und in voller Länge bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst zeigt auch in dieser Champions-League-Saison pro Spieltag eine Partie exklusiv – stets am Dienstag. Zum Auftakt fällt die Wahl auf das Duell der Dortmunder gegen die Spanier.

Wer auf einen anderen Sender ausweichen möchte, hat dagegen keine Möglichkeit. Neben Amazon Prime Video wird das Aufeinandertreffen heute weder im TV noch im Livestream übertragen. Auch bei DAZN sucht man das Spiel vergeblich. Der Streamingdienst zeigt zwar den Großteil der Champions League und hat in der Ligaphase pro Spieltag 17 der 18 Partien im Programm, das eine Prime Video-Exklusivspiel gehört jedoch nicht dazu.

Entsprechend ist BVB gegen Villarreal heute auch nicht Bestandteil der Champions-League-Konferenz von DAZN. Dort wird lediglich zwischen den anderen fünf Partien hin- und hergeschaltet, sodass Tore und wichtige Szenen aus dem Dortmunder Spiel nicht in die Konferenz einfließen.

Spiel Borussia Dortmund - FC Villarreal Wettbewerb UEFA Champions League Runde Ligaphase, 1. Spieltag Datum 8. September 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Amazon Prime Video

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? - Informationen zur Übertragung bei Amazon Prime Video

Bei Amazon Prime Video beginnt die Vorberichterstattung zum BVB-Spiel bereits um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff.

An der Live-Crew hat sich zur neuen Saison nichts verändert. Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Übertragung, als Experten sind zum Auftakt Mats Hummels, Chris Kramer und Tabea Kemme dabei. Hannes Herrmann kommentiert die Partie, während Benedikt Höwedes ihn als Co-Kommentator unterstützt.

Fußball heute live: BVB vs. FC Villarreal bei Amazon Prime Video

Spiel Borussia Dortmund - FC Villarreal Übertragungsstart 20:00 Uhr Moderator Jonas Friedrich Experten Mats Hummels, Chris Kramer, Tabea Kemme Kommentator Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? - Der 1. Spieltag der Königsklasse