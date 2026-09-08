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Champions League
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Ansehen auf Prime Video
Filip Knopp

Übersetzt von

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

Borussia Dortmund - FC Villarreal
Borussia Dortmund
FC Villarreal
Champions League

Borussia Dortmund startet gegen den FC Villarreal in die Champions League. Doch wo läuft der BVB heute live im TV und Livestream? GOAL informiert, welcher Sender das Duell überträgt.

Die Champions League ist bereit für eine neue Saison! Nach der Auslosung am 27. August fällt am heutigen Dienstag mit den ersten sechs Partien des 1. Spieltags der Ligaphase der Startschuss.

Bei Amazon Prime Video anmeldenCL-Topspiel dienstags exklusiv bei Prime Video

Mit Borussia Dortmund ist dabei auch direkt ein deutscher Vertreter im Einsatz. Der BVB empfängt im Signal Iduna Park den FC Villarreal. Das deutsch-spanische Duell wird um 21 Uhr angepfiffen.

Doch wie lässt sich die Partie verfolgen, wenn man nicht selbst im Stadion dabei sein kann? GOAL verrät, wo das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream übertragen wird.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime?

BVB gegen Villarreal läuft heute live und in voller Länge bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst zeigt auch in dieser Champions-League-Saison pro Spieltag eine Partie exklusiv – stets am Dienstag. Zum Auftakt fällt die Wahl auf das Duell der Dortmunder gegen die Spanier.

Wer auf einen anderen Sender ausweichen möchte, hat dagegen keine Möglichkeit. Neben Amazon Prime Video wird das Aufeinandertreffen heute weder im TV noch im Livestream übertragen. Auch bei DAZN sucht man das Spiel vergeblich. Der Streamingdienst zeigt zwar den Großteil der Champions League und hat in der Ligaphase pro Spieltag 17 der 18 Partien im Programm, das eine Prime Video-Exklusivspiel gehört jedoch nicht dazu.

Entsprechend ist BVB gegen Villarreal heute auch nicht Bestandteil der Champions-League-Konferenz von DAZN. Dort wird lediglich zwischen den anderen fünf Partien hin- und hergeschaltet, sodass Tore und wichtige Szenen aus dem Dortmunder Spiel nicht in die Konferenz einfließen.

Spiel

Borussia Dortmund - FC Villarreal

Wettbewerb

UEFA Champions League

Runde

Ligaphase, 1. Spieltag

Datum

8. September 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Amazon Prime Video

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? - Informationen zur Übertragung bei Amazon Prime Video

Bei Amazon Prime Video beginnt die Vorberichterstattung zum BVB-Spiel bereits um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff.

An der Live-Crew hat sich zur neuen Saison nichts verändert. Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Übertragung, als Experten sind zum Auftakt Mats Hummels, Chris Kramer und Tabea Kemme dabei. Hannes Herrmann kommentiert die Partie, während Benedikt Höwedes ihn als Co-Kommentator unterstützt.

Bei Amazon Prime Video anmeldenCL-Topspiel dienstags exklusiv bei Prime Video

Fußball heute live: BVB vs. FC Villarreal bei Amazon Prime Video

Spiel

Borussia Dortmund - FC Villarreal

Übertragungsstart

20:00 Uhr

Moderator

Jonas Friedrich

Experten

Mats Hummels, Chris Kramer, Tabea Kemme

Kommentator

Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal heute kostenlos im Free-TV? Oder nur Übertragung bei DAZN oder Amazon Prime? - Der 1. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 18:45 Uhr

AEK Athen – LASK

Dienstag, 18:45 Uhr

Club Brügge – Aston Villa

Dienstag, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal

Dienstag, 21:00 Uhr

FC Porto – Manchester City

Dienstag, 21:00 Uhr

LOSC Lille – Real Betis

Dienstag, 21:00 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand

Mittwoch, 18:45 Uhr

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

Mittwoch, 18:45 Uhr

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Mittwoch, 21:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid

Mittwoch, 21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

Mittwoch, 21:00 Uhr

Sporting – Galatasaray

Mittwoch, 21:00 Uhr

SSC Neapel – FC Arsenal

Donnerstag, 18:45 Uhr

Fenerbahce – AS Rom

Donnerstag, 18:45 Uhr

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

Donnerstag, 21:00 Uhr

Como 1907 – RB Leipzig

Donnerstag, 21:00 Uhr

FC Bayern München – FK Bodö/Glimt

Donnerstag, 21:00 Uhr

Manchester United – Sabah FK

Donnerstag, 21:00 Uhr

Slavia Prag – RC Lens

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