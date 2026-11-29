Auch wenn nicht jede Partie ein spielerisches Feuerwerk ist, grüßt Borussia Dortmund nach zehn Spieltagen von der Tabellenspitze der Bundesliga. Damit befinden sich die Schwarzgelben in der ungewohnten Rolle des Gejagten – während der FC Bayern München die Verfolgerrolle einnehmen muss. Zuletzt feierte der BVB einen glanzlosen, aber wichtigen 1:0-Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach.
Doch auch Bayer Leverkusen spielt bislang eine absolut überzeugende Saison. Mit 19 Punkten auf dem Konto rangiert die Werkself aktuell auf einem starken fünften Platz. Insbesondere Ibrahim Maza und Patrik Schick präsentieren sich derzeit in bestechender Form und dürften dafür sorgen, dass die Rheinländer auch im weiteren Saisonverlauf ein gewichtiges Wort im Kampf um die Champions-League-Ränge mitreden.
Der 11. Spieltag findet heute mit dem Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen seinen Abschluss. Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, zeigt Euch GOAL.
Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?
Auch in der laufenden Spielzeit teilen sich die beiden Anbieter DAZN und Sky die Rechte an der Bundesliga. Für den Sonntag gilt dabei eine klare Regelung, bei welchem Sender die Partien laufen.
Sämtliche Sonntagsspiele der Liga werden exklusiv von DAZN gezeigt – so auch das heutige Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.
Wer die Begegnung dort im Livestream verfolgen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Eine frei empfangbare Alternative im Free-TV gibt es hingegen nicht.
Übertragungsweg
Anbieter / Sender
Kosten / Voraussetzung
Livestream
DAZN (App & Website)
Kostenpflichtiges DAZN-Abonnement
Pay-TV (linear)
DAZN 1 / DAZN 2 (je nach TV-Paket)
Kostenpflichtiges DAZN-Abonnement über TV-Partner
Free-TV
Keine Übertragung
Keine kostenlose Option verfügbar
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Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN
Die Vorberichterstattung von DAZN aus Dortmund beginnt am Sonntag um 18.45 Uhr, bevor das Spiel um 19.30 Uhr angepfiffen wird.
Für den Empfang des Livestreams in Deutschland ist das Paket „DAZN Unlimited“ erforderlich, während das günstigere Paket „DAZN Super Sports“ nicht ausreicht. Sie können die Übertragung direkt bei DAZN verfolgen.
Detail
Information
Begegnung
Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen
Spielort
Dortmund (Signal Iduna Park)
Sender / Anbieter
DAZN
Vorberichterstattung
18.45 Uhr
Anstoß
19:30 Uhr
Benötigtes Abo-Paket
DAZN Unlimited ("DAZN Super Sports" reicht nicht aus)
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Datum
Wettbewerb / Saison
Begegnung
Ergebnis
11.04.2026
Bundesliga 2025/26 (29. Spieltag)
Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen
0:1
02.12.2025
DFB-Pokal 2025/26 (Achtelfinale)
Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen
0:1
29.11.2025
Bundesliga 2025/26 (12. Spieltag)
Bayer 04 Leverkusen – Borussia Dortmund
1:2
11.05.2025
Bundesliga 2024/25 (33. Spieltag)
Bayer 04 Leverkusen – Borussia Dortmund
2:4
10.01.2025
Bundesliga 2024/25 (16. Spieltag)
Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen
2:3