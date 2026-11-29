Auch wenn nicht jede Partie ein spielerisches Feuerwerk ist, grüßt Borussia Dortmund nach zehn Spieltagen von der Tabellenspitze der Bundesliga. Damit befinden sich die Schwarzgelben in der ungewohnten Rolle des Gejagten – während der FC Bayern München die Verfolgerrolle einnehmen muss. Zuletzt feierte der BVB einen glanzlosen, aber wichtigen 1:0-Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach.

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Doch auch Bayer Leverkusen spielt bislang eine absolut überzeugende Saison. Mit 19 Punkten auf dem Konto rangiert die Werkself aktuell auf einem starken fünften Platz. Insbesondere Ibrahim Maza und Patrik Schick präsentieren sich derzeit in bestechender Form und dürften dafür sorgen, dass die Rheinländer auch im weiteren Saisonverlauf ein gewichtiges Wort im Kampf um die Champions-League-Ränge mitreden.

Der 11. Spieltag findet heute mit dem Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen seinen Abschluss. Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, zeigt Euch GOAL.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN?

Auch in der laufenden Spielzeit teilen sich die beiden Anbieter DAZN und Sky die Rechte an der Bundesliga. Für den Sonntag gilt dabei eine klare Regelung, bei welchem Sender die Partien laufen.

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Nächste Spiele BVB Bundesliga 13:30 B04 Ansehen

Sämtliche Sonntagsspiele der Liga werden exklusiv von DAZN gezeigt – so auch das heutige Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Wer die Begegnung dort im Livestream verfolgen möchte, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Eine frei empfangbare Alternative im Free-TV gibt es hingegen nicht.

Übertragungsweg Anbieter / Sender Kosten / Voraussetzung Livestream DAZN (App & Website) Kostenpflichtiges DAZN-Abonnement Pay-TV (linear) DAZN 1 / DAZN 2 (je nach TV-Paket) Kostenpflichtiges DAZN-Abonnement über TV-Partner Free-TV Keine Übertragung Keine kostenlose Option verfügbar

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Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV? Oder nur Übertragung bei Sky oder DAZN? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN

Die Vorberichterstattung von DAZN aus Dortmund beginnt am Sonntag um 18.45 Uhr, bevor das Spiel um 19.30 Uhr angepfiffen wird.

Für den Empfang des Livestreams in Deutschland ist das Paket „DAZN Unlimited“ erforderlich, während das günstigere Paket „DAZN Super Sports“ nicht ausreicht. Sie können die Übertragung direkt bei DAZN verfolgen.

Detail Information Begegnung Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen Spielort Dortmund (Signal Iduna Park) Sender / Anbieter DAZN Vorberichterstattung 18.45 Uhr Anstoß 19:30 Uhr Benötigtes Abo-Paket DAZN Unlimited ("DAZN Super Sports" reicht nicht aus)

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