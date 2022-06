Kroatien vs. Österreich heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Nations League in der Übertragung

Für Kroatien geht es am ersten Spieltag der Nations League gegen Österreich. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am heutigen Freitagabend (3. Juni 2022) ist Österreich am ersten Spieltag der Nations League zu Gast in Kroatien. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Stadion Gradski in Osijek angepfiffen.

Österreich wartet bereits seit zwei Spielen auf einen Sieg, zuletzt gab es ein 2:2 gegen Schottland. Kroatien gewann das letzte Spiel mit 2:1 gegen Bulgarien. Die beiden Tore erzielten dabei Luka Modric und Andrej Kramaric. Beide Teams wollen natürlich mit einem Sieg in die Nations League starten, wem das heute gelingt, sehen wir dann ab 20.45 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Kroatien vs. Österreich heute live: Das Duell auf einen Blick

Begegnung Kroatien vs. Österreich Wettbewerb Nations League Anpfiff 3. Juni - 20.45 Uhr Spielort Stadion Gradski (Osijek)

Kroatien vs. Österreich heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Leider wird die Partie zwischen Kroatien und Österreich nicht im TV gezeigt. Übertragen werden im deutschen Free-TV nur die Länderspiele mit deutscher Beteiligung. Ganz verzichten müsst Ihr auf eine Übertragung aber nicht, mehr dazu könnt Ihr im nächsten Abschnitt lesen.

Kroatien vs. Österreich heute live: Den LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten zwischen Kroatien und Österreich im LIVE-STREAM. Wie könnt Ihr jetzt dort aber zusehen, was kostet DAZN und was gibt es dort noch zu sehen? Wir liefern Euch die Antworten.

Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Dort könnt Íhr nicht nur die Nations League, sondern auch LaLiga, Serie A und die Ligue 1 live sehen, genauso wie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL sowie aus den Bereichen Tennis, Darts, Boxen und Motorsport.

Wie der Begriff Streamingdienst schon verrät, braucht Ihr aber ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den STREAM sehen könnt, einen TV-Sender hat DAZN nicht im Angebot. Jetzt fehlt nur noch das kostenpflichtige Abo, denn das Zusehen bei DAZN ist nicht kostenlos möglich.

Ein Monatsabo kostet Euch pro Monat 29,99 Euro, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, werden monatlich 24,99 Euro oder einmalig 274,99 Euro fällig. Habt Ihr dann ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr ab 20.45 Uhr die Partie mit Kommentator Stefan Galler live bei DAZN im STREAM verfolgen.

Mehr Infos zu DAZN:

Getty Images

Kroatien vs. Österreich heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER im Angebot. Hier werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Kroatien vs. Österreich heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.