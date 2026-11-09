Kontroverser Jubel von BVB-Star: Auch der DFB will mit Felix Nmecha sprechen

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Nach der kontroversen Jubel-Geste von Felix Nmecha will nun auch der DFB das Gespräch mit dem BVB-Star suchen.

Im Podcast Kerners 11 enthüllte Sportdirektor Rudi Völler, dass man die öffentliche Kritik am Dortmunder Mittelfeldspieler durchaus wahrgenommen habe und deshalb plane, sich zeitnah zusammen zu setzen und Missverständnisse aus der Welt zu räumen.

"Natürlich gibt es eine Religions- und Glaubensfreiheit (…). Natürlich werden wir mit ihm darüber reden, weil es jetzt ein öffentliches Thema geworden ist. Das Thema muss man erst einmal genau verstehen, das ist wichtig", sagte der 66-Jährige. Gleichzeitig dürfe man die Thematik aber auch "nicht zu hoch hängen. Wir werden sicherlich mit ihm darüber reden."

Nach seinem Doppelpack am Samstag beim 2:1-Sieg des BVB gegen die SV Elversberg war Nmecha erneut mit einer Jubel-Geste aufgefallen, mit der er seine Unterstützung für die Kampagne "The King's Return" kundtat, die zum Netzwerk "Ballers in God" gehört. Dabei deutete er an, eine Krone von seinem Kopf zu nehmen und diese kniend vor sich auf den Rasen zu legen.

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Dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" wird vorgeworfen, christlich-konservative Positionen zu vertreten und unter anderem Homosexualität als Sünde und Abtreibung als "Satans Plan" zu verteufeln. Nmecha hatte die Jubel-Geste in der Vergangenheit schon häufiger gezeigt, unter anderem auch beim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao.

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Fan- und Förderabteilung des BVB fordert klare Abgrenzung

Die Fan- und Förderabteilung des BVB beklagte nach dem Spiel in Elversberg erneut Nmechas Unterstützung für das Netzwerk und forderte eine "klare Abgrenzung von Ideologien und Netzwerken, deren dokumentierte Aussagen und Aktivitäten aus unserer Sicht mit den Werten eines weltoffenen und vielfältigen Borussia Dortmund nicht vereinbar sind".

Der BVB verteidigte seinen Spieler in einer ersten Reaktion. Der Profi verhalte sich stets respektvoll, teilte der Verein auf SID-Anfrage mit. Die Geschäftsführung wird dennoch ein Gespräch mit Nmecha führen.

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Auch Völler gab Nmecha hinsichtlich dessen Rückendeckung. Er persönlich könne "nur positive Dinge" über den 26-Jährigen berichten. "Er hat es bei der WM überragend gut gemacht. Nicht nur als Fußballer, sondern wie er auch zwischen den Spielen war. Er ist total beliebt und anständig." Dennoch könne der DFB-Sportdirektor die "Diskussion verstehen, dass das nicht jedem gefällt."

Sportlich ist Nmecha von riesigem Wert für den BVB. Auch bei der Nationalmannschaft hatte er zuletzt einen Stammplatz in der Mittelfeldzentrale inne. Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte ihn deshalb für de Spiele gegen Serbien und die Niederlande ins Aufgebot.