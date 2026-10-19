Konstantinos Karetsas fällt aus! BVB teilt Diagnose des Mittelfeldstars mit

Konstantinos Karetsas hat sich gegen Union Berlin eine nicht näher definierte Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und wird die anstehenden Partien des BVB in der Champions League gegen Sabah und in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt verpassen. Dies teilten die Schwarzgelben am Montag mit.

Geschäftsführer Lars Ricken erklärte: "Kos hat eine Bandverletzung im Fuß. Er wird nicht nach Baku mitfliegen und auch gegen Frankfurt am Samstag nicht spielen können. Das ist natürlich ärgerlich, aber wir haben im ersten Moment Schlimmeres erwartet, nachdem wir die Reaktionen seiner Mitspieler gesehen haben."

Karetsas war beim Gastspiel der Borussia an der Alten Försterei (0:0) am Samstag erst wenige Minuten zuvor für Maximilian Beier eingewechselt worden (62.). Seine Blessur zog sich der offensive Mittelfeldspieler beim Versuch zu, sich am eigenen Sechzehner um Unions Rani Khedira herumzudrehen.

Er verdrehte sich das Bein und hatte offensichtlich große Schmerzen. BVB-Kapitän Nico Schlotterbeck signalisierte während der Behandlungspause direkt Richtung Bank, dass Karetsas nicht weitermachen kann. Karetsas humpelte gestützt von Betreuern vom Feld, für ihn kam in der 70. Minute US-Talent Mathis Albert in die Begegnung.

Nächste Spiele SAB Champions League 12:45 BVB Ansehen

Gegenspieler Khedira wünschte Karetsas anschließend bei Sky gute Besserung: "Ich hoffe, dass er nicht allzu lange ausfällt."

Der BVB trifft demnächst auf Werder Bremen und den FC Bayern

Für Karetsas gehen damit schwierige Wochen weiter. Der 18 Jahre alte Neuzugang, der nach seinem 30-Millionen-Transfer von KRC Genk im Sommer so stark eingeschlagen hatte, sucht seit seinem Zusammenbruch in der Champions League gegen den FC Villarreal Anfang September noch immer seine Form.

Getty Images

Nach dem Spiel gegen Frankfurt am kommenden Wochenende soll seine Situation neu bewertet werden. Die Dortmunder haben anschließend zwei schwere Aufgaben vor der Brust: Im DFB-Pokal kommt Bundesligarivale Werder Bremen in den Signal Iduna Park, anschließend trifft der BVB in der Liga auf den FC Bayern.