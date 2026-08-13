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El MalaGetty Images
Tim Ursinus

Klares Zeichen an den BVB! Said El Mala verteilte wohl Absage an Topklub

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S. El Mala

Said El Mala hat ein klares Zeichen Richtung BVB gesetzt.

Dem Wechsel von Said El Mala vom 1. FC Köln zum BVB steht wohl nichts mehr im Wege. Gleich zwei Klubs soll er eine Absage erteilt haben. Nach Informationen der Bild hat die Mutter und Beraterin des 19-Jährigen der AC Mailand sowie dem FC Fulham vor Kurzem eine Absage erteilt.

Sabrina El Mala, die sich federführend um die Verhandlungen über die Zukunft ihres Sohnes kümmert, hatte im Laufe des Sommers bereits dem FC Brentford abgesagt. Dem Bericht zufolge gibt es für den deutschen U21-Nationalspieler nur ein Ziel: Borussia Dortmund.

Mit dem BVB soll sich El Mala bereits seit geraumer Zeit auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Die Rede ist von einem Vertrag bis 2031. Nur die Ablösemodalitäten mit den Kölnern gilt es noch zu klären. Wie am Mittwoch durchgesickert war, ist aber auch dahingehend schon bald mit einer Einigung zu rechnen.

Said El Mala: Nimmt der 1. FC Köln das neue Angebot des BVB an?

Die Borussia wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein schriftliches Angebot einreichen, das sowohl die ursprünglich selbst auferlegte Schmerzgrenze als auch die des FC übertrifft. Das Gesamtpaket soll sich inklusive Boni auf 55 Millionen Euro belaufen, was am Geißbockheim auf Gegenliebe stoße, nachdem zuvor mehrere Offerten aus Dortmund abgelehnt worden waren. Entscheidend ist der hohe Sockelbeitragvon rund 50 Millionen Euro.

Wie der Express berichtete, erhält El Mala unter diesen Umständen eine Wechselfreigabe. Kölns Sportchef Thomas Kessler habe der Spielerseite sogar ein derartiges Versprechen gegeben, sollte das kolportierte Angebot des BVB tatsächlich einlaufen.

El Mala gilt als absoluter Wunschspieler des BVB, der laut der Sport Bild bei einer Verpflichtung auf ein langfristig ertragreiches Geschäft hofft. Dass der Teenager voraussichtlich Ousmane Dembele (35 Millionen Euro) als Rekordtransfer ablösen wird, werde nicht als Hindernis gesehen.

Said El MalaGetty Images

Warum ist der Transfer von Said El Mala ein gutes Geschäft für den BVB?

Stattdessen würden die BVB-Bosse mit einem hohen Wiederverkaufswert rechnen. Allein eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft, die Jürgen Klopp dem Vernehmen nach planen soll, würde seinen Marktwert steigern.

Außerdem genieße der junge Offensivspieler bereits einen ausgezeichneten Ruf auf der finanzstarken Insel. Einige Premier-League-Trainer würden in ihm bereits den zukünftigen Gareth Bale sehen, der mit seiner ähnlich temporeichen Spielanlage im Jahr 2013 für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid gewechselt war. Ebenfalls spiele eine Rolle, dass individuell hochveranlagte Spieler wie El Mala die Vermarktung in In- und Ausland stärken würden.

Die Kölner scheinen indes schon auf einen Abgang ihres Ausnahmekönners vorbereitet zu sein. Wie die Sport Bild erfahren haben will, wurde in Marcel Regula bereits ein Nachfolger ausfindig gemacht.

Als Ablösesumme sollen acht Millionen Euro an dessen Arbeitgeber Zaglebie Lubin aus der ersten polnischen Liga (Ekstraklasa) fließen, wodurch der 19-Jährige nach Jhon Cordoba (17 Millionen Euro, 2017/18 von Mainz 05) und Vereinsikone Lukas Podolski (zehn Millionen Euro, 2009/10 vom FC Bayern München) zum drittteuersten Einkauf der Vereinsgeschichte avancieren würde.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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