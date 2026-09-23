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RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung! Wechselt ein DFB-Star im Sommer ablösefrei?

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Bei RB Leipzig läuft David Raim seiner Topform derzeit weit hinterher. Wie sehr hemmen ihn die Gedanken um seine Zukunft?

Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, gibt es zwischen dem Linksverteidiger und den Sachsen nach wie vor keine Verhandlungen über eine Verlängerung des noch bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrags.

Leipzig will die Zusammenarbeit gerne fortsetzen, wie Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer in der Vergangenheit mehrmals betonte. Der Spieler selbst soll allerdings weiterhin auf Zeit spielen, um sich möglichst viele Zukunftsoptionen offen zu halten.

Ein ablösefreier Abgang nach der laufenden Saison wird damit immer wahrscheinlicher. Im zurückliegenden Transferfenster hatte Sky unter anderem berichtet, dass Manchester United den 28-Jährigen als Option hinten links in der Viererkette in Betracht ziehe.

Bedarf herrscht dort immer noch, schließlich haben die Red Devils in Person von Luke Shaw nur einen einzigen gestandenen Linksverteidiger im Kader. Raum könnte für den Premier-League-Klub also möglicherweise im kommenden Sommer wieder interessant werden.

Dazu bedarf es aber wohl einer Steigerung der aktuellen Form. Während der deutsche Nationalspieler (39 Spiele) in der vergangenen Spielzeit in 30 Bundesliga-Einsätzen noch zehn Torbeteiligungen sammelte (drei Tore, sieben Assists), steht er im laufenden Wettbewerb bei noch keinem einzigen Scorer.

Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Auf welchem Tabellenplatz in der Bundesliga steht RB Leipzig?

Hinzu kommt die sportliche Krise, in der sich die Leipziger befinden. Von den ersten sechs Pflichtspielen 2026/27 konnte RB nur drei gewinnen - darunter ein 6:0-Sieg gegen das unterklassige Eintracht Trier im DFB-Pokal.

In der Champions League hagelte es zum Auftakt eine böse 1:4-Klatsche gegen Como 1907 und in der Bundesliga ging am vergangenen Wochenende das Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit 0:2 verloren.

In der Tabelle liegen die Sachsen deshalb nur auf dem neunten Rang. Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Dortmund beträgt schon sechs Punkte.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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