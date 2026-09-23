Keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung! Wechselt ein DFB-Star im Sommer ablösefrei?

Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, gibt es zwischen dem Linksverteidiger und den Sachsen nach wie vor keine Verhandlungen über eine Verlängerung des noch bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrags.

Leipzig will die Zusammenarbeit gerne fortsetzen, wie Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer in der Vergangenheit mehrmals betonte. Der Spieler selbst soll allerdings weiterhin auf Zeit spielen, um sich möglichst viele Zukunftsoptionen offen zu halten.

Ein ablösefreier Abgang nach der laufenden Saison wird damit immer wahrscheinlicher. Im zurückliegenden Transferfenster hatte Sky unter anderem berichtet, dass Manchester United den 28-Jährigen als Option hinten links in der Viererkette in Betracht ziehe.

Bedarf herrscht dort immer noch, schließlich haben die Red Devils in Person von Luke Shaw nur einen einzigen gestandenen Linksverteidiger im Kader. Raum könnte für den Premier-League-Klub also möglicherweise im kommenden Sommer wieder interessant werden.

Dazu bedarf es aber wohl einer Steigerung der aktuellen Form. Während der deutsche Nationalspieler (39 Spiele) in der vergangenen Spielzeit in 30 Bundesliga-Einsätzen noch zehn Torbeteiligungen sammelte (drei Tore, sieben Assists), steht er im laufenden Wettbewerb bei noch keinem einzigen Scorer.

Getty Images

Auf welchem Tabellenplatz in der Bundesliga steht RB Leipzig?

Hinzu kommt die sportliche Krise, in der sich die Leipziger befinden. Von den ersten sechs Pflichtspielen 2026/27 konnte RB nur drei gewinnen - darunter ein 6:0-Sieg gegen das unterklassige Eintracht Trier im DFB-Pokal.

In der Champions League hagelte es zum Auftakt eine böse 1:4-Klatsche gegen Como 1907 und in der Bundesliga ging am vergangenen Wochenende das Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit 0:2 verloren.

In der Tabelle liegen die Sachsen deshalb nur auf dem neunten Rang. Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Dortmund beträgt schon sechs Punkte.