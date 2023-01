Karim Benzema, Gehalt bei Real Madrid: Wie viel verdient der Franzose?

Karim Benzema ist einer der besten Stürmer überhaupt, 2022 wurde er mit dem Ballon d'Or geehrt. Aber wie viel verdient er bei Real Madrid?

Bereits seit 2009 spielt Karim Benzema bei Real Madrid und reifte dort zu einem Ausnahmestürmer. Und das schlägt sich natürlich auch im Gehalt des Franzosen nieder. Wir verraten, wie viel Benzema bei Real verdient.

Ein bisschen erinnert Benzema an einen guten Wein. Je älter er wird, desto besser sind seine Leistungen auf dem Platz. Fast schon logischerweise erklomm der Franzose dann im Jahr 2022 den Fußball-Olymp, als er im Alter von 34 Jahren mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. Es war der Lohn für ein herausragendes Jahr, in dem er Real fast im Alleingang zum Titel in der Champions League ballerte.

Ein Spieler vom Kaliber eines Karim Benzema darf sich natürlich über einen entsprechend hohen Gehaltscheck freuen. Doch wie viel verdient der inzwischen 35-Jährige denn nun tatsächlich? GOAL klärt auf.

Karim Benzema: Der Star von Real Madrid im Steckbrief

NAME Karim Benzema GEBURTSDATUM 19.12.1987 ALTER 35 NATIONALITÄT Frankreich LÄNDERSPIELE | TORE 97 Spiele | 37 Tore VEREINE ALS PROFI Olympique Lyon (bis 2009)

Real Madrid (seit 2009) GRÖSSTE ERFOLGE 5x Champions-League-Sieger

4x Spanischer Meister

4x UEFA-Supercup-Sieger

4x Klub-Weltmeister

2x Spanischer Pokalsieger

4x Französischer Meister

1x Französischer Pokalsieger

Gewinner des Ballon d'Or 2022

Europas Fußballer des Jahres 2022

Karim Benzema, Gehalt bei Real Madrid: So viel verdient der Franzose

Der Vertrag von Karim Benzema bei Real Madrid läuft am 30. Juni 2023 aus. Möglich, dass er aufgrund seines Alters beim Gehalt einige Abstriche machen muss, sollte er noch einmal bei den Königlichen verlängern. Aber noch gilt sein aktuelles Arbeitspapier, und dieses beinhaltet dem Portal Capology zufolge ein Gehalt in Höhe von 24 Millionen Euro brutto Im Jahr. Allerdings muss Benzema einen beträchtlichen Teil davon versteuern, sodass er auf ein Nettogehalt in Höhe von etwa 11,5 Millionen Euro jährlich kommen soll.

Damit ist Benzema aber nicht der Top-Verdiener bei Real. Eden Hazard und Toni Kroos führen das Gehaltsranking der Königlichen demnach an, Benzema folgt auf Platz drei.

Karim Benzema: Welche Erfolge feierte er mit der Nationalmannschaft?

Während Benzema mit Real Titel um Titel gewann, verlief seine Karriere in der französischen Nationalmannschaft weit weniger erfolgreich. Nach einem Erpressungsskandal mit einem Sextape, dem Benzemas ehemaliger Nationalspieler Mathieu Valbuena zum Opfer fiel und bei dem auch der Stürmer seine Finger im Spiel gehabt haben soll, wurde Benzema 2015 aus der Équipe Tricolore verbannt. Er verpasste dadurch sowohl die Heim-EM 2016 als auch den WM-Triumph 2018.

Im Juni 2021 schließlich begnadigte ihn Nationaltrainer Didier Deschamps, doch bei der EM wenige Wochen später folgte das Aus bereits im Achtelfinale. Benzemas letztes großes Turnier sollte die WM 2022 in Katar werden, dort konnte er aufgrund einer Verletzung jedoch kein einziges Spiel absolvieren. Zudem soll es hinter den Kulissen Streit mit Deschamps gegeben haben. Nach dem Turnier und mit insgesamt 97 absolvierten Länderspielen trat er aus der Nationalmannschaft zurück.