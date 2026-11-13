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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Oliver Maywurm

"Kann spielen, wo er will": Marc-Andre ter Stegen erhält begeistertes Sonderlob

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Marc-Andre ter Stegen hat sich bei Ajax stabilisiert und ist die Nummer eins im DFB-Team. Vom Boss im Verein gab es nun ein Sonderlob.

Ajax Amsterdams Technischer Direktor Jordi Cruijff ist von der Verpflichtung von Torhüter Marc-Andre ter Stegen ganz besonders angetan.

"Ter Stegen kann spielen, wo er will, aber dennoch hat er den Ehrgeiz, bei Ajax zu spielen", wird Cruijff bei Ajax Showtime zitiert. "Das sind schöne Transfers."

Ajax hat ter Stegen bis zum Ende der laufenden Saison vom FC Barcelona ausgeliehen, wo der deutsche Nationalkeeper noch bis 2028 unter Vertrag steht. Anfang August hatte der niederländische Spitzenklub die aufsehenerregende Verpflichtung ter Stegens offiziell eingetütet.

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Ter Stegen ist wichtige Konstante bei Ajax

War der 34-Jährige zunächst noch mitunter kritisiert worden, überzeugt er mittlerweile mit konstant starken Leistungen. 16-mal lief ter Stegen bisher für Ajax auf, das sich in der Eredivisie für den Meisterschaftskampf in Position gebracht hat. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer PSV Eindhoven ist der Rekordmeister aktuell Dritter.

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"Ter Stegen macht mich im Training wahnsinnig", hatte Ajax-Stürmer Tolu Arokodare zuletzt bei Het Laatste Nieuws ein Sonderlob an den neuen Torhüter verteilt. "Manchmal ist es unglaublich frustrierend, wenn man sieht, wie er einen Schuss nach dem anderen hält. Da will man ihn am liebsten schlagen."

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In Barcelona hatte ter Stegen zuletzt perspektivisch keine Aussicht mehr auf regelmäßige Einsätze, da Joan Garcia im Kasten des spanischen Meisters klar gesetzt ist. Auf der Suche nach Spielpraxis ließ sich ter Stegen in der Rückrunde der vergangenen Saison an den FC Girona verleihen, zog sich allerdings rasch eine Oberschenkelverletzung zu und konnte sich wegen dieser auch nicht mehr für eine WM-Teilnahme empfehlen.

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Da er bei Ajax nun wieder klarer Stammspieler ist, hat sich ter Stegen diesen Status fürs Erste auch in der Nationalmannschaft zurückerkämpft. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat ihn vorerst zur Nummer eins des DFB-Teams erklärt, am Freitagabend wird ter Stegen in der Nations League gegen Serbien sein 46. Länderspiel bestreiten.

Geschrieben vonOliver Maywurm

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Aufgewachsen in der Nähe des schönen Trier, der ältesten Stadt Deutschlands. Machte nach meinem Germanistik-Studium ein Praktikum bei GOAL und stellte mich zumindest so gut an, dass ich wenig später in München mein Volontariat machen durfte. Seit 2017 nun schon Redakteur bei GOAL und SPOX.

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

So weit ich mich erinnern kann, war der junge Lars Ricken Mitte der 90er Jahre der erste Held meiner Kindheit. Dass Deutschland beim ersten großen Turnier, das ich bewusst miterlebte, 1996 Europameister wurde, tat dann das Übrige und seither ließ mich der Fußball nicht mehr los.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • Recherchieren und Schreiben von News (v.a. Transfernews)

  • Delegieren von SEO-Artikeln

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Oliver Bierhoffs Golden Goal im EM-Finale 1996, Mario Götzes Siegtor im WM-Finale 2014. Und weniger offensichtlich, aber umso bedeutsamer: Als Siebenjähriger im Stadion mitzuerleben, wie unsere Eintracht aus Trier im DFB-Pokal zuerst den amtierenden UEFA-Cup-Sieger Schalke und dann auch noch den amtierenden Champions-League-Sieger Borussia Dortmund raus kegelte.

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