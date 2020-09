Juventus Turin vs. Sampdoria Genua: TV, LIVE-STREAM und Co. – die Übertragung der Serie A

Die Alte Dame steht vor ihrem Saisondebut gegen Sampdoria. Am Sonntag ist es soweit und wie Ihr das Spiel live sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bühne frei für die . Juventus Turin vs. Sampdoria Genua - so heißt das Duell am Sonntag um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Allianz Stadium in Turin.

rund um Starstürmer Cristiano Ronaldo konnte in der vergangenen Saison den Titel Nummer 36 einsammeln. Doch das gelang nur sehr knapp mit einem Punkt Abstand zu Verfolger .

Um bestens für die neue Saison gewappnet zu sein, hat Juventus auf einigen Positionen neue Impulse gesetzt. Allen voran an beim Trainer, der ab jetzt Andrea Pirlo heißen wird. Zusätzlich kam Edin Dzeko mit viel Erfahrung vom nach Turin.

Für verlief die letzte Saison nicht ganz so erfolgreich. Das Team von Trainer Claudio Ranieri konnte in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entfliehen. Platz 15 war es am Ende für Sampdoria.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels bekommt Ihr hier in diesem Artikel geliefert, also ob, wo und wann Juventus Turin vs. Sampdoria

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua – die Serie A heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: Juventus Turin vs. Sampdoria Genua

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua Wettbewerb: 1. Spieltag, Serie A

1. Spieltag, Serie A Datum: Sonntag, 20. September 2020

Sonntag, 20. September 2020 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Allianz Stadium, Turin

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua – die Serie A heute live: Wird das Spiel im TV übertragen?

Im regulären TV-Programm sucht Ihr heute vergebens nach dem Spiel zwischen Juventus Turin und Sampdoria Genua. Weder Free-TV noch Pay-TV übertragen das Spiel heute live. Die Rechte an der Serie A liegen allein bei DAZN. Dadurch seht Ihr das Spiel nur per LIVE-STREAM.

Dennoch könnt Ihr die Begegnung heue live auf Eurem Fernseher verfolgen. Wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt und welche Möglichkeiten dieser für Euch parat hält, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua – die Serie A heute live: So Seht Ihr den LIVE-STREAM von DAZN

Den LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr zum Beispiel auf einem Smart-TV sehen. Benötigt wird dafür nur die DAZN-App, die es für viele gängige Smart-TVs zum Herunterladen gibt. Die App könnt Ihr kostenlos herunterladen. Der LIVE-STREAM zur Begegnung zwischen Juve und Sampdoria beginnt bereits um 20.30 Uhr mit den Vorberichten zur Partie.

Begleiten wird Euch:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua – die Serie A heute live: Die Serie A auf DAZN

Beim Streaminganbieter DAZN könnt Ihr nicht nur das Spiel heute Abend zwischen Juventus Turin und Sampdoria Genua sehen, sondern auch alle anderen Spiele der Serie A. Somit seht Ihr alle Duelle der italienischen ersten Liga im LIVE-STREAM in voller Länge.

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua – die Serie A heute live: Das Spiel heute kostenlos sehen

Um das Programm auf DAZN zu sehen, müsst Ihr Euch zunächst einloggen. Solltet Ihr noch keine Anmeldedaten haben, dann könnt Ihr Euch auf der Webseite von DAZN registrieren. Dabei gelangt Ihr sofort zum Gratismonat, der allen Neukunden zusteht. Damit seht Ihr das komplette Programm auf DAZN kostenlos, ohne Einschränkungen.

Nach diesem Zeitraum könnt Ihr Euch für ein Abonnement entschließen, um die Inhalte von DAZN weiterhin verfolgen zu können. Zur Wahl stehen ein Monatsabonnement für 11,99 Euro und ein Jahresabonnement für 119,99 Euro. Damit seht Ihr dann das komplette Angebot von DAZN, welches von Serie A bis Ligue 1, über die Bundesliga, LaLiga und viele weitere Sportarten führt.

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua – die Serie A heute live: Die Highlights

Könnt Ihr das Spiel nicht live verfolgen, möchtet aber trotzdem das Beste der Partie sehen? Dann schaut Euch die Highlights auf DAZN an. Die bekommt Ihr bereits kurz nach Ende der Partie als Zusammenfassung geliefert. Dadurch verpasst Ihr keine wichtige Szene und vor allem keine Tore!

Sollte das nicht genug sein, könnt Ihr auch das komplette Spiel als Wiederholung im Re-Live sehen. Beide Angebote könnt Ihr mit dem Gratismonat testen.

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua – die Serie A heute live: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Ohne Abo oder Kosten bietet der LIVE-TICKER von Goal alle wichtigen Informationen und das aktuelle Spielgeschehen zum Nachlesen für Euch. Pünktlich zum Anstoß werdet Ihr mit dem aktuellen Geschehen aus dem Allianz-Stadium versorgt und werdet über alle Spielszenen unterrichtet.

Mit Statistiken und Analysen könnt Ihr den LIVE-TICKER auch als Ergänzung zur Übertragung im LIVE-STREAM verwenden.

Den LIVE-TICKER von Goal zur Partie Juventus Turin vs. Sampdoria Genua gibt es hier.

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua – die Serie A heute live: Die Aufstellungen

Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr hier nachlesen welche Spieler auf dem Rasen stehen werden.