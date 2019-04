Inter Mailand vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Serie A

Der frisch gekürte Meister Juventus Turin ist zu Gast bei Inter Mailand. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Am 32. Spieltag der trifft auf . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 27. April um 20.30 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Es ist vollbracht: Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat sich erneut die Meisterschaft in der Serie A gesichert. Am vergangenen Samstag holte das Team von Trainer Massimiliano Allegri durch ein 2:1 gegen die Fiorentina am 33. Spieltag den Titel. Der Scudetto ist bereits der achte in Serie und insgesamt der 34. in der Vereinsgeschichte.

Juve-Superstar Cristiano Ronaldo sprach im Anschluss an die Meisterfeier derweil über seine Zukunft und versicherte, dass er auch in der kommenden Saison Teil des Kaders der Bianconeri sein werde.

Während es für Juve in den verbleibenden Ligaspielen sportlich um nichts mehr geht, kämpft Inter Mailand derzeit noch um einen der begehrten Champions-League-Plätze. Fünf Spieltage vor Schluss stehen die Nerazzurri mit fünf Punkten Vorsprung vor Milan und Atalanta auf Rang drei.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie zwischen Inter Mailand und Juventus Turin im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Inter Mailand vs. Juventus Turin: Die Partie im Überblick

Duell Inter Mailand - Juventus Turin Datum Samstag, 27. April 2019, 20.30 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Zuschauer 80.018 Plätze

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live im TV sehen: Geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Anhänger von Inter und Juve: Keiner der deutschen TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an der italienischen Serie A gesichert, deshalb wird auch die Begegnung zwischen Inter Mailand und Juventus Turin nicht live im Free-TV gezeigt.

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr komplett auf das Duell verzichten müsst - ganz im Gegenteil. Mit dem LIVE-STREAM von DAZN seid Ihr trotzdem dabei, wenn das Derby d'Italia im Giuseppe-Meazza-Stadion ausgetragen wird.

Wie Ihr den Stream zum Laufen bekommt und die Begegnung am Samstagabend in voller Länge sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Inter Mailand vs. Juventus im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

DAZN zeigt alle Partien der Serie A im LIVE-STREAM . Somit wird auch die Partie zwischen Inter und Juventus live und exklusiv beim Streamingdienst aus Ismaning ausgestrahlt.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein DAZN-Abonnement. Für 9,99 Euro könnt Ihr Euch beim Streamingdienst neben der Serie A auch Begegnungen der Premier League, und sowie die -Highlights.

Seit dieser Saison gehören außerdem die und zum Programm von DAZN.

Inter vs. Juventus: Die Serie A live bei DAZN sehen

Mit der DAZN-App, die im Apple Store und im Google Play-Store zum kostenlosen Download bereitsteht, könnt Ihr die Übertragung nun auf Euren TV und fast jedes andere mobile Gerät streamen.

Bei DAZN beginnt die Vorberichterstattung bereits wenige Minuten vor Spielbeginn, welcher auf 20.30 Uhr angesetzt ist. Florian Haußer und Experte Benny Lauth werden das Spiel für Euch kommentieren.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Inter vs. Juve heute im LIVE-TICKER verfolgen

Die Partie zwischen Inter und Juventus könnt Ihr nicht nur im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen: Beim LIVE-TICKER von Goal zu Inter vs. Juve bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Rund zwanzig Minuten vor Anpfiff versorgt Euch der Tickerer mit allen wichtigen Infos. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr keinerlei spielentscheidenden Szenen und werdet über alle wichtigen Ereignisse informiert.