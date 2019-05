So könnte das neue Ausweichtrikot von Juventus Turin 2019/20 aussehen

Der italienische Serienmeister Juventus Turin könnte in der neuen Saison mit einem verrücktem Ausweichtrikot auf Torejagd gehen. Es gibt erste Bilder.

Italiens Rekordmeister könnte in der Saison 2019/20 mit einem speziellen Dritten Trikot auf Torjagd gehen. Shirt-Experte Pedro Jimenez veröffentlichte auf Instagram nun ein erstes Bild mit einem verrückten Design.

Das Shirt basiert auf dem regulären adidas-Template und ist in der Farbe 'Unity Blue' gehalten, wohingegen das verkappte Camouflage-Muster in 'Aero Blue', was nahezu einem Weiß entspricht, gehalten ist.

Ein Trikot, das für Aufsehen sorgen dürfte - wie auch das bereits veröffentlichte neue Heimtrikot für die Saison 2019/20, wobei mit einer Tradition gebrochen wurde.