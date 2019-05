Keine Streifen mehr! Juventus präsentiert Heimtrikot für die Saison 2019/20

Italiens Rekordmeister hat am Sonntag das neue Heimtrikot für die Saison 2019/20 präsentiert und dabei mit einer Tradition gebrochen.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Wie bereits zuvor vermutet worden war, wird der italienische Serienmeister zwar demnächst weiter in weiß-schwarz, dafür aber ohne Streifen spielen. Die Längsstreifen waren seit jeher ein Markenzeichen der Shirts der Bianconeri.

A choice. An oath. Stand together. BE THE STRIPES.



Introducing our new 19/20 home kit by @adidasfootball – get yours now: https://t.co/lLiqnGe5O1 #ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/Z2dOaUzc7s