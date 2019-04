Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam live in TV und LIVE-STREAM? Sky oder DAZN?

Juventus Turin hat zum Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse Ajax zu Gast. Goal liefert alle Infos zur Live-Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Alles offen, so lässt sich die Ausgangslage vor dem Rückspiel des Viertelfinales zwischen und Amsterdam am besten beschreiben. In der steht man sich am Dienstagabend um 21 Uhr gegenüber.

Juventus Turin tat sich im Hinspiel bei dem niederländischen Vertreter schwer, ehe Cristiano Ronaldo den Bann kurz vor der Pause löste. Danach ließ sich das Team von Trainer Massimiliano Allegri aber gleich in der 46. Minute von David Neres schocken, der damit den Endstand herstellte.

Im Rückspiel hat Juventus aufgrund des Heimrechts natürlich leicht die Nase vorne, dennoch sind die Gäste mit den spielstarken Tadic, Neres und Co. keineswegs zu unterstützen.

Italienischer Spitzenfußball gegen niederländischen Jugendstil: Wer zeigt Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam live im TV und im LIVE-STREAM? Hier erfahrt Ihr es.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam live im TV?

Champions League, Viertelfinale, Rückspiele: Der niederländische Meister gastiert beim italienischen Meister. Eines schon mal vorab: Die Partie wird an diesem Dienstag nicht live im deutschen TV gezeigt / übertragen. Wir verraten Euch, wieso.

Zeigt / überträgt Sky Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam live im Pay-TV?

Ja, die Partie zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam läuft am Dienstag um 21 Uhr live bei Sky. Jedoch mit Einschränkung, denn die Begegnung wird nicht in voller Länge live im TV übertragen.

Die Partie wird nur in der berühmten Sky-Konferenz gezeigt, nicht aber als Einzelspiel. Das liegt daran, dass sich der Sender für die Begegnung vs. entschieden hat.

Sky ist schon seit langem einer der Ansprechpartner in Sachen Übertragung der UEFA Champions League. Dabei ist der Pay-TV-Sender aber seit dieser Saison nicht mehr alleine, denn DAZN zeigt / überträgt ebenfalls einen Großteil der Begegnungen. Wie genau, das lest Ihr in diesem separaten Artikel auf Goal.

Zusammenfassend: Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam läuft am Dienstag nicht live und in voller Länge bei Sky. Wie Ihr Euch vielleicht denken könnt, zeigt / überträgt DAZN also die Partie.

Zeigt / überträgt das Free-TV Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam live gezeigt / übertragen?

Das ZDF ist seit dem Jahr 2018 außen vor, wenn es um die Übertragung der UEFA Champions League live im deutschen Free-TV. Bis ins vergangene Jahr war das noch anders, als der Sender noch je ein Spiel pro Spieltag gezeigt / übertragen hat.

Auch alle anderen Sender des deutschen Fernsehens schauen in die Wäsche, wenn Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam live läuft. Weder das ARD, noch RTL oder Sat1 zeigen 2018/2019 Spiele der europäischen Spitzenklasse.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM?

Ihr wisst nun also, dass Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam nicht live und in voller Länge im TV gezeigt wird. Deswegen wollen wir Euch eine Alternative präsentieren. den LIVE-STREAM zum CL-Viertel-Rückspiel.

DAZN zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM

Die Begegnung aus Turin wird am Dienstag komplett beim Ismaninger Streamingportal DAZN gezeigt / übertragen. Mindestens 90 Minuten + Vor- und Nachberichte gibt es dabei zu sehen. Los geht es also ab 20.45 Uhr, ehe dann um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.

Wie müsst Ihr aber vorgehen, um die Partie bei DAZN in voller Länge zu sehen?

Zunächst einmal muss der Download der App DAZN erfolgen, ehe man sich dort als neues Mitglied registrieren könnt. Damit ist Euch dann möglich, das Spiel Ajax vs. Juventus auf dem Smart-TV, Smartphone, Tablet, PC oder Laptop abzuspielen. Die App findet Ihr im Google-Play-Store oder App-Store.

Alternativ gehen auch andere Geräte, über die Ihr die Begegnung in voller Länge verfolgen könnt: Per Amazon Fire TV Stick oder der Playstation könnt Ihr den Stream ebenfalls auch auf herkömmliche TV-Geräte laufen lassen.

Via Gratismonat von DAZN ist das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem italienischen Top-Klub und dem niederländischen Vertreter live und kostenlos zu sehen. Nach der Testphase kostet das DAZN-Abo nur 9,99 Euro pro Monat. (Zahlen geht auch mit PayPal)

Als Mitglied beim Ismaninger Unternehmen habt Ihr noch zahlreiche weitere Vorteile: Beispielsweise könnt Ihr auch am Mittwoch eine Begegnung der Champions League live und exklusiv sehen. Zudem sind die Premier League, , , , American Football, NBA, Boxsport und vieles mehr im Abo inklusive.

Zeigt / überträgt Sky Go Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam live im Stream?

Sky hält die Rechte an der UEFA Champions League, das stimmt. Dennoch hat Sky die Begegnung Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam nicht im Programm, weswegen das Spiel bei Sky Go auch nicht live im Stream gezeigt / übertragen wird.

Deckungsgleich zur TV-Übertragung wird bei Sky Go Barcelona vs. Manchester United als Einzelspiel gezeigt / übertragen. Juve vs. Ajax läuft im LIVE-STREAM nur als Teil der Sky-Konferenz.

Zeigt / überträgt Sky Ticket Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam live im Stream?

Auch die zweite Variante, mit der man über Sky in der Regel die Champions League live sehen kann, geht an diesem Abend leer aus. Sky Ticket wird das Spiel nicht in kompletter Länge zu sehen sein. Live-Bilder aus Turin gibt es auch hier nur in der Konferenz.

Der Service kostet im ersten Monat 9,99 Euro. Ab dem zweiten Monat verdreifacht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Ajax Amsterdam live in TV und LIVE-STREAM? Alle Übertragungsarten in der Übersicht

Juve vs. Ajax live in voller Länge im ... TV nur in der Sky-Konferenz LIVE-STREAM DAZN Re-LIVE DAZN Highlights DAZN

