Jordan Henderson winkt offenbar ein spektakulärer Transfer in der Premier League

Das berichten unter anderem The Athletic und Fabrizio Romano. Obwohl der 36-jährige Mittelfeldspieler noch bis 2027 beim FC Brentford unter Vertrag steht, dürfte er wohl ablösefrei wechseln. In der vergangenen Saison war Henderson bei den Londonern kein unumstrittener Stammspieler, dennoch schaffte er es in Englands Kader für die Weltmeisterschaft.

Trainer Thomas Tuchel wechselte den 90-maligen Nationalspieler lediglich im dritten Gruppenspiel gegen Panama kurz vor Schluss ein. Bei den Feierlichkeiten nach dem Achtelfinal-Sieg gegen Mexikobrach er sich den Arm und verpasste deshalb den restlichen Turnierverlauf verletzt.

Henderson spielte von 2011 bis 2023 für den FC Liverpool, unter Jürgen Klopp gewann er unter anderem die Champions League und die Premier League. Anschließend wechselte er zunächst zu Al-Ettifaq nach Saudi-Arabien und dann zu Ajax Amsterdam, ehe er im Sommer 2025 zu Brentford in seine englische Heimat zurückkehrte. Nun könnte ein Wechsel innerhalb Londons folgen.

FC Chelsea angeblich auch an Danny Welbeck dran

In den vergangenen Jahren hatte Chelsea auf dem Transfermarkt einen großen Fokus auf die Verpflichtung von jungen, entwicklungsfähigen Spielern gelegt. Unter dem neuen Trainer Xabi Alonso sollen dem Kader nun aber offenbar auch einige Routiniers hinzugefügt werden.

Schon vor Wochen wurde von einem angeblichen Interesse an Granit Xhaka vom AFC Sunderland berichtet, ein Transfer des 33-jährigen Schweizers deutet sich aktuell aber nicht mehr an. Henderson wäre eine positionsgetreue Alternative. Zuletzt sickerte auch ein Interesse Chelseas am 35-jährigen Stürmer Danny Welbeck von Brighton & Hove Albion durch. Gehandelt wird zudem Innenverteidiger John Stones (32), seit seinem Abschied von Manchester City vereinslos.