Jetzt soll ein Deutscher übernehmen! Trainerbeben beim Team um Nick Woltemade

Übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge will sich der langjährige Erfolgstrainer Eddie Howe eine Auszeit nehmen und den Klub mit sofortiger Wirkung verlassen - und zwar 22 Tage vor dem Start der neuen Premier-League-Saison.

Sein Nachfolger soll schon bereit stehen und Matthias Jaissle heißen. Angeblich befindet sich der 38-jährige Deutsche in fortgeschrittenen Gesprächen mit Newcastle. Jaissle feierte einst bei RB Salzburg seinen Trainer-Durchbruch und wechselte 2023 zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien, wo er eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht. Die Auflösung dürfte aber für keine Probleme sorgen. Sowohl Newcastle als auch Al-Ahli gehören mehrheitlich dem saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF).

Howe hatte das Traineramt in Newcastle 2021 übernommen und den Klub seitdem - angetrieben von einer gewaltigen Transferoffensive - in ungeahnte Höhen geführt. Nach zuvor 20 Jahren Abwesenheit qualifizierten sich die Magpies zuletzt zweimal für die Champions League. 2025 gelang zudem der Sieg im League Cup, es war Newcastles erster Titel seit 70 Jahren.

Eddie Howe offenbar unzufrieden mit Transfermarkt-Entwicklungen

Die Vorbereitung auf die neue Saison hatte Howe noch normal aufgenommen und die Mannschaft in den vergangenen zwei Wochen bei drei Testspielen betreut. Am Mittwoch setzte es ein 1:4-Pleite gegen den Zweitligisten Bristol City. Angeblich trieben ihn aber schon seit einigen Wochen Rücktrittsgedanken um, in den vergangenen 48 Stunden sei dann die finale Entscheidung gefallen.

Dem Vernehmen nach sollen für ihn unzufriedenstellende Entwicklungen auf dem Transfermarkt eine Rolle gespielt haben. Newcastle verkaufte mit Sandro Tonali (108 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur) und Anthony Gordon (80 Millionen Euro zum FC Barcelona) zwei Schlüsselspieler, womöglich geht auch noch Kapitän Bruno Guimaraes.

Unklar ist derweil die Zukunft von Nick Woltemade. Der deutsche Nationalspieler erlebte nach seinem 75 Millionen Euro teuren Wechsel vom VfB Stuttgart im vergangenen Sommer eine insgesamt enttäuschende Debütsaison in Newcastle. In deren Verlauf verlor auch zeitweise die Gunst von Howe, nachdem dieser ihn immer wieder positionsfremd als Mittelfeldspieler aufgeboten hatte.

Auch die Magpies waren zuletzt auf dem absteigenden Ast, was durchaus Kritik an Howe hervorrief. Die vergangene Saison schloss Newcastle auf Platz zwölf in der Premier League ab und verpasste somit die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb.