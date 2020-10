Italien gegen Moldawien: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen - alles zur Übertragung des Testspiel

Italien testet am Mittwoch gegen Moldawien - und Ihr könnt live dabei sein. Goal liefert alle Infos zur Übertragung des Duells im TV und LIVE-STREAM.

In der UEFA ist an den kommenden beiden Spieltagen gegen und die gefordert. Um in bester Verfassung zu den anstehenden Aufgaben reisen zu können, testet die Squadra Azzurra am Mittwoch gegen Moldawien. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Stadio Artemio Franchi in Florenz.

Italien empfängt Moldawien zum Kräftemessen: Ihr möchtet wissen, wo das Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung. Zudem erhaltet Ihr hier auch die Aufstellung, mit der Italien starten wird.

Italien gegen Moldawien heute live sehen: Das Duell in der Übersicht

Duell Italien - Moldawien Datum Mittwoch, 7. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Stadion Stadio Artemio Franchi, Florenz

Italien gegen Moldawien heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Der Streamingdienst DAZN hat in diesen Tagen wieder viele Länderspiele für Euch im Angebot. Darunter auch das Aufeinandertreffen zwischen Italien und Moldawien, das Ihr am Mittwoch live und in voller Länge im LIVE-STREAM erleben könnt. Alle Infos liefern wir Euch in diesem Abschnitt.

Um die DAZN-Übertragung anschauen zu können, müsst Ihr zunächst ein Abonnement abschließen. Dieses kostet derzeit 11,99 Euro monatlich. Bei Abschluss eines Jahresabos für 119,99 Euro könnt Ihr jedoch ein bisschen Geld sparen - dann zahlt Ihr nur knapp zehn Euro im Monat.

Für Neukunden gibt es zudem die Möglichkeit, das Angebot von DAZN zunächst vier Wochen kostenlos zu testen. Mit dem Gratismonat könnt Ihr zunächst ausprobieren, ob Euch die angebotenen LIVE-STREAMS gefallen. Ist dies der Fall, könnt Ihr das Abo anschließend verlängern.

Neben verschiedenen Testspielen und den Duellen in der UEFA Nations League hat DAZN auch die und die im Programm. Zudem könnt Ihr beim Ismaninger Streamingdienst auch die , die , und die sehen.

Italien gegen Moldawien heute live im TV verfolgen - so funktioniert es

Ihr könnt Italien gegen Moldawien aber nicht nur im LIVE-STREAM auf Eurem mobilen Endgerät oder Eurem PC schauen: Auch für Smart-TV-Geräte gibt es die kostenlose DAZN-App, mit der Ihr Euch alle Fußballspiele auf dem großen TV-Bildschirm ansehen könnt.

Diese steht Euch sowohl im Google Play-Store als auch im App-Store zur Verfügung. Über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick lässt sich DAZN ebenfalls nutzen. Einmal registriert, steht Euch anschließend das komplette Programm des Streamingdienstes zur Verfügung.

Die Highlights von Italien gegen Moldawien bei DAZN sehen

Für alle, die das Duell zwischen Italien und Moldawien am Mittwoch nicht live sehen können, gibt es bei DAZN zudem die Option, sich einen Zusammenschnitt der besten Szenen oder die kompletten 90 Minuten nochmals im Re-Live anzusehen.

#Azzurri 🇮🇹



Games confirmed behind closed doors, venues for games in October have been changed: we'll play #Moldova 🇲🇩 in Florence, the game against @OnsOranje 🇳🇱 still undecided.



Report 👉 https://t.co/F1y1Mx7Hvs#Under21 game moved from Benevento to Pisa.#VivoAzzurro pic.twitter.com/6bnMPnQZc8 — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) September 18, 2020

Beide Varianten sind im regulären Preis enthalten - was jedoch bedeutet, dass Ihr auch dafür ein DAZN-Abonnement abschließen müsst. Hier haben wir nochmals detailliert erklärt, wie Ihr Euch bei DAZN registrieren könnt. Alle Infos zum Probemonat findet Ihr unter diesem Link.

Italien testet gegen Moldawien: Die Aufstellung von Trainer Roberto Mancini

Sobald die Aufstellung der italienischen Nationalmannschaft bekanntgegeben wird, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Italien gegen Moldawien heute live: Die Übertragung im Überblick