In Bologna trifft Italien heute auf die deutsche Nationalmannschaft. GOAL erklärt, wie die Aufstellungen in der Nations League aussehen könnte.

Nach über zwei Monaten Pause ist die deutsche Nationalmannschaft wieder im Einsatz: Für das DFB-Team geht es heute gegen die Auswahl Italiens. Anpfiff im Renato Dall'Ara in Bologna ist heute um 20.45 Uhr.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist es das erste Spiel in der Nations League seit November 2020. Damals gab es eine ordentliche 0:6-Klatsche gegen Spanien - Ferran Torres traf seinerzeit dreimal.

Seitdem ist vieles passiert, einiges hat sich geändert: Bundestrainer Joachim Löw ist weg, stattdessen ist Hansi Flick im Amt - das ist wohl die größte Änderung im DFB-Elf. Dabei kann sich Flicks bisherige Bilanz sehen lassen: In neun Spielen gab es acht Siege! Nur das Testspiel gegen die Niederlande endete 1:1.

Auf die deutsche Auswahl warten vier Spiele in zehn Tagen - heute findet das erste davon statt. GOAL erklärt, wer in der Nations League heute spielen könnte!

Italien empfängt Deutschland: So findet das Spiel der Nations League statt

Begegnung Italien - Deutschland Wettbewerb Nations League 2022/23 | 1. Spieltag Datum Samstag | 4. Juni 2022 (heute) Anpfiff 20.45 Uhr Ort Renato Dall'Ara | Bologna | Italien Bilanz (35 Spiele) 15 Siege Italien Zwölf Unentschieden Acht Siege Deutschland Schiedsrichter Srdjan Jovanovic | Serbien

Getty

Italien vs. Deutschland, Aufstellung: So spielt das DFB-Team heute

Das DFB-Team ist zurück auf dem Platz - logisch, dass die Anhänger:innen der deutschen Nationalmannschaft wissen wollen, wer zum Einsatz kommen wird. Da wollen wir natürlich als erstes auf den nominierten Kader blicken - alles andere wäre ja wenig sinnvoll.

Tor und Verteidigung: Oliver Baumann und Kevin Trapp werden für starke Leistungen belohnt

Fangen wir im Tor an - dort gibt es nämlich eine kleine Überraschung: Da Bernd Leno (FC Arsenal) und Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona fehlen), darf sich Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) auf ein Comeback freuen. Der 31-Jährige war bereits einige Male dabei, hat dabei aber noch kein Länderspiel bestritten.

Gehen wir über zu den Feldspielern: Hier hat Flick für die Defensive Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg, ab Sommer BVB), Niklas Süle (Bayern München, ab Sommer BVB), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig) und David Raum (TSG Hoffenheim) mitgenommen. Lukas Klostermann und Niklas Süle feiern dabei ihre erste Nominierung in diesem Jahr, da sie im Frühling noch gefehlt hatten.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft: Wirtz, Draxler und vielleicht Reus fehlen verletzungs- und krankheitsbedingt

Neulinge gibt es in diesem Kader übrigens nicht - das sieht man auch im Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München) und Anton Stach (FSV Mainz 05) sind hier nominiert - bis auf Stach und Musiala gehören die anderen Spieler auch schon seit vielen Jahren zum Kern der Nationalmannschaft. Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Julian Weigl (Benfica Lissabon), Robin Gosens (Inter Mailand), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Julian Draxler (PSG) fehlen, da sie verletzt sind oder nicht berücksichtigt wurden.

Kommen wir nun zum Angriff - hier musste Flick im Training bereits umplanen: Marco Reus (BVB) war zwar schon mit der Nationalmannschaft unterwegs, musste aber wegen eines Infekts abreisen. Für die Spiele will der Angriffsmotor Dortmunds wieder dabei sein, allerdings ist es offen, ob es zu einem Einsatz heute in Bologna reicht. Abgesehen davon kann Hansi Flick im Angriff aus dem vollen schöpfen.

Hansi Flick nominierte 26 Spieler: Das ist der offizielle Kader der DFB-Elf

Tor : Manuel Neuer (FC Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

: Manuel Neuer (FC Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) Abwehr : Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg, ab Sommer BVB), Niklas Süle (Bayern München, ab Sommer BVB), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim)

: Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg, ab Sommer BVB), Niklas Süle (Bayern München, ab Sommer BVB), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim) Mittelfeld : Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Anton Stach (FSV Mainz 05)

: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Anton Stach (FSV Mainz 05) Sturm: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea)

Gleiche Aufstellung wie gegen die Niederlande? So könnte Deutschland heute spielen

Wollen wir nun also auf die mögliche Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft blicken - jedoch können wir keine Garantie geben! Zuverlässige Informationen gibt es wie immer erst eine Stunde vor Anpfiff, wenn der DFB die offiziellen Aufstellungen veröffentlicht.

Trotzdem können wir natürlich spekulieren, da lohnt sich der Blick besonders auf das letzte Länderspiel im März 2022, damals gegen die Niederlande. Jeder der Spieler, der damals zu Beginn des Spiels auf dem Platz stand, ist auch dieses Mal im Kader - vielleicht sehen wir zum zweiten Mal in Folge die gleiche Aufstellung?

Italien vs. Deutschland: So könnte das DFB-Team heute auflaufen

Spätestens bei den Auswechslungen wird es aber eine Rochade geben: Erstens ist es kein Freundschaftsspiel wie gegen die Niederlande, daher sind sechs Wechsel nicht möglich. Und zweitens wurden Neuhaus, Günter und Draxler nicht nominiert - die drei Feldspieler können heute also auf jeden Fall nicht zum Einsatz kommen. Das war die Aufstellung gegen die Elftal:

Aufstellung DFB-Elf am 29.3.22 gegen die Niedelande: Neuer (K.) - Kehrer (79. Henrichs), Rüdiger, Schlotterbeck, Raum (86. Günter) - Musiala (69. Neuhaus), Gündogan - Müller, Havertz (69. Brandt), Sane (86. Draxler) - Werner (80. Nmecha)

Getty Images

Italien vs. Deutschland: Wer zeigt / überträgt die Nations League heute im TV und LIVE-STREAM?

Wir haben nun also einen Blick auf die Aufstellungen geworfen - aber was bringt uns das, wenn wir das Spiel nicht sehen können? Natürlich sind wir auch so gut und fassen euch alle Informationen rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM zusammen!

Egal welche Aufstellung: RTL überträgt heute Italien vs. Deutschland!

Gute News zum Start: Das Spiel ist heute LIVE im Free-TV zu sehen! Der Fernsehsender RTL ist zwar privat, finanziert sich aber mithilfe von Werbung und strahlt daher sein Programm im Internet kostenlos aus! Auch wenn Italien sich nicht für die WM qualifizieren konnte, erwartet uns ein spannender Kick im kostenlosen TV.

Los geht die Übertragung bereits um 20.15 Uhr, es gibt also eine halbe Stunde Vorberichtserstattung. Für alle potenziellen Zuschauer:innen in der Schweiz läuft das Spiel bei SRF2, in Italien ist das Spiel auf Rai1 zu sehen.

DFB-Elf im LIVE-STREAM? So wird heute die Nations League übertragen

Natürlich hat nicht jede:r heutzutage einen Fernseher, viele Fans wollen das Spiel auch im LIVE-STREAM sehen. Das ist heute in Deutschland möglich - wenn auch nicht kostenfrei. Ihr müsst die Seite RTL+, bis vor wenigen Monaten noch als TVNOW bekannt, aufsuchen - ohne Abonnement kommt ihr da aber nicht weit.

Wenn ihr auf Inhalte von RTL+ zugreifen wollt müsst ihr Geld bezahlen, dafür gibt es das "Premium-Abonnement" für 3,99 Euro pro Monat. Fans von Eintracht Frankfurt kennen dies bereits, da auch dieses benötigt wurde, um die Europa League zu streamen.

Die deutsche Nationalmannschaft gegen Italien heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: So günstig sind RTL und RTL+

RTL+ Premium: 3,99 Euro pro Monat | Ein Gerät | Ein Werbespot pro Stream

RTL+ Premium Duo: 7,99 Euro pro Monat | Zwei Geräte | Keine Werbung

Nations League mit RTL und DAZN : Die wichtigen Links, um in Deutschland heute und immer Fußball zu streamen